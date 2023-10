Veja as melhores contratações da NBA para a temporada 2023/24

A temporada 2023/24 começa dentro de algumas semanas e, então, o Jumper Brasil mostra como as novas contratações ficaram em seus novos uniformes da NBA. Aqui estão jogadores que chegaram em suas novas equipes por assinatura ou troca. Alguns deles, entretanto, ainda não se apresentaram oficialmente, como Jrue Holiday no Boston Celtics ou Robert Williams no Portland Trail Blazers.

As melhores contratações da NBA temporada 2023/24

Bradley Beal (Phoenix Suns)

Após 11 temporadas no Washington Wizards, Bradley Beal vai jogar pelo Phoenix Suns. Mas não é qualquer Suns. É um time que conta com Kevin Durant e Devin Booker. Então, Phoenix tem uma das equipes mais esperadas para a próxima campanha da NBA. Ele chegou na troca por Chris Paul.

Kristaps Porzingis (Boston Celtics)

Kristaps Porzingis deixou o Washington Wizards em troca tripla rumo ao Boston Celtics. Apesar de a negociação ser ótima para o garrafão, o letão convive com lesões. E não são poucas. Por enquanto, ele segue em tratamento de uma contusão que teve antes da Copa do Mundo de Basquete.

Fred VanVleet (Houston Rockets)

De fato, Fred VanVeet é uma boa contratação para o Houston Rockets. No entanto, o armador chega em um time ainda em transição e que pode não brigar por playoffs. VanVleet assinou com o Rockets por três anos e vai ganhar US$130 milhões. Sua forma na apresentação, entretanto, assustou alguns jornalistas.

Deandre Ayton (Portland Trail Blazers)

Chegou a hora de mostrar serviço! Deandre Ayton participou da troca que levou Damian Lillard ao Milwaukee Bucks. Embora seja um pivô de muita qualidade, a falta de vontade o prejudicou nos primeiros anos no Phoenix Suns.

Marcus Smart (Memphis Grizzlies)

Com Ja Morant suspenso pelos 25 primeiros jogos da próxima temporada, Marcus Smart chega em ótimo momento. No entanto, ainda não está clara qual será a função do ex-jogador do Boston Celtics. Ele pode ser o armador enquanto Morant está fora ou jogar como ala-armador, posição que deve ter depois da suspensão.

Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

Damian Lillard deixa o Portland Trail Blazers após 11 campanhas. Agora, o armador vai jogar ao lado de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks. Sua presença garante, no mínimo, a felicidade do duas vezes MVP, que vinha reclamando publicamente sobre seu futuro na equipe.

O que ainda não está claro, entretanto, é quem vai atuar ao lado de Lillard no Bucks. Por enquanto, existem várias opções que o novo técnico (Adrian Griffin) vai testar no período de pré-temporada.

Chris Paul (Golden State Warriors)

Mesmo aos 38 anos, Chris Paul ainda é uma das melhores contratações na NBA para a temporada 2023/24. O armador vai aos playoffs desde 2010/11 e já liderou a liga em assistências em três campanhas diferentes.

Jordan Poole (Washington Wizards)

Jordan Poole chega ao Washington Wizards para ser o principal cestinha. Ele já vinha sendo um no Golden State Warriors, mas a equipe californiana optou por outro caminho. Agora, no Wizards, Poole vai jogar ao lado de Kyle Kuzma. Apesar de não ser um time candidato a absolutamente nada na próxima temporada da NBA, será interessante ver como o jogador vai agir em uma nova situação. Dizem que pode brigar até pelo All-Star Game.

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Jrue Holiday ainda não se apresentou ao Boston Celtics, então não temos imagem com o novo uniforme. De qualquer forma, o armador chega para assumir a titularidade de imediato. Com a saída de Marcus Smart para o Memphis Grizzlies, o técnico Joe Mazzulla queria fazer de Derrick White o seu armador titular. Não vai precisar mais.

Holiday é um defensor tão bom quando Smart, mas se destaca ainda pela organização ofensiva e capacidade de acertar do perímetro (40.2% nos últimos três anos). O problema, entretanto, é que o atleta vem falando em aposentadoria. Então, se o Celtics quer brigar por título, é agora.

Bruce Brown (Indiana Pacers)

Este é o sorriso de quem acabou de assinar um contrato de US$45 milhões por dois anos com o Indiana Pacers. É justo dizer que bem pagos, mas Bruce Brown deve ter função ainda maior em sua nova equipe.

Outras boas contratações para a temporada 2023/24 da NBA

Donte DiVincenzo (New York Knicks)

John Collins (Utah Jazz)

Grayson Allen (Phoenix Suns)

Sasha Vezenkov (Sacramento Kings)*

Robert Williams (Portland Trail Blazers)

Christian Wood (Los Angeles Lakers)

Grant Williams (Dallas Mavericks)

Dillon Brooks (Houston Rockets)

Dennis Schroder (Toronto Raptors)

Patrick Beverley (Philadelphia 76ers)

*Embora seja uma escolha de Draft (2017), ele chegou via troca com o Brooklyn Nets.

