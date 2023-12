Veja como está a classificação da temporada 2023/24 da NBA

Treze partidas aconteceram no sábado, antes da rodada de Natal. Enquanto o Boston Celtics atropelou o Los Angeles Clippers fora de casa, o time manteve a liderança do Leste. Isso porque o Milwaukee Bucks fez o mesmo, mas contra o New York Knicks. Agora, a equipe de Massachusetts segue em primeiro, com o Bucks na cola por pequena margem. A classificação da Conferência na temporada 2023/24 da NBA aponta ainda o Philadelphia 76ers no pódio. No entanto, o Sixers não atuou na rodada.

Por outro lado, o Minnesota Timberwolves segue no topo do Oeste. Mas o time não contou com o astro Karl-Anthony Towns na partida diante do Sacramento Kings, fora de casa. Enquanto isso, o Oklahoma City Thunder é o segundo e o Denver Nuggets ocupa o terceiro lugar. Já o Memphis Grizzlies, que teve a volta de Ja Morant às quadras, encarou o Atlanta Hawks. Apesar de jogar longe de seus domínios, o Grizzlies venceu a terceira consecutiva (todas após o retorno de Morant).

O Los Angeles Lakers fez uma mudança em seu quinteto titular para enfrentar o Thunder longe de seus domínios. Enquanto o armador D’Angelo Russell vinha com performances ruins, o técnico Darvin Ham o sacou e colocou o ala-pivô Jarred Vanderbilt em seu lugar. Ou seja, LeBron James volta a ser o organizador, ao menos por enquanto. Mas o resultado não poderia ser melhor para a equipe de Los Angeles. Enquanto LeBron terminou com 40 pontos, Russell produziu bem do banco, com 15.

Por fim, o Golden State Warriors vem em alta após uma série de problemas. O time californiano superou o Portland Trail Blazers jogando em casa e, agora, possui campanha positiva.

Aliás, a rodada teve algo um tanto diferente. Dez dos 13 jogos foram vencidos pelos visitantes, enquanto Brooklyn Nets, Dallas Mavericks e Warriors foram os únicos mandantes que ganharam.

Resultados do dia 23/12

Milwaukee Bucks 130 x 111 New York Knicks

Boston Celtics 145 x 108 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 102 x 95 Charlotte Hornets

Orlando Magic 117 x 110 Indiana Pacers

Houston Rockets 106 x 104 New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies 125 x 119 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 115 x 126 Brooklyn Nets

Utah Jazz 126 x 119 Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers 109 x 95 Chicago Bulls

Los Angeles Lakers 129 x 120 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 119 x 144 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 106 x 126 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 110 x 98 Sacramento Kings

Leste

Posição Nome V D % 1 Boston Celtics 22 6 78.6 2 Milwaukee Bucks 22 7 75.9 3 Philadelphia 76ers 20 8 71.4 4 Orlando Magic 17 11 59.3 5 Miami Heat 17 12 58.6 6 New York Knicks 16 12 57.1 7 Cleveland Cavaliers 17 13 55.2 8 Indiana Pacers 14 14 50.0 9 Brooklyn Nets 14 15 48.3 10 Chicago Bulls 13 18 41.9 11 Atlanta Hawks 12 17 41.4 12 Toronto Raptors 11 18 37.9 13 Charlotte Hornets 7 20 25.9 14 Washington Wizards 5 23 17.9 15 Detroit Pistons 2 27 06.9

Oeste

Posição Nome V D % 1 Minnesota Timberwolves 22 6 78.6 2 Oklahoma City Thunder 18 9 69.2 3 Denver Nuggets 21 10 67.7 4 Sacramento Kings 17 11 59.3 5 Los Angeles Clippers 17 12 58.6 6 Dallas Mavericks 17 12 58.6 7 New Orleans Pelicans 17 13 56.7 8 Houston Rockets 15 12 55.6 9 Los Angeles Lakers 16 14 53.3 10 Golden State Warriors 15 14 51.7 11 Phoenix Suns 14 14 50.0 12 Utah Jazz 12 18 40.0 13 Memphis Grizzlies 9 19 32.1 14 Portland Trail Blazers 7 20 25.9 15 San Antonio Spurs 4 24 14.3

