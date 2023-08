Veja quais jogadores vão receber salários acima de US$30 milhões na próxima temporada da NBA

Em tempos de cada vez maiores salários dentro da NBA, 44 jogadores vão receber acima de US$30 milhões durante a temporada 2023/24. Nesta agência livre, tivemos o primeiro acordo de US$300 milhões sendo assinado (Jaylen Brown). Além disso, Anthony Davis será o primeiro jogador da história da liga a receber mais de US$60 milhões anuais em uma temporada (2026/27), após renovar com o Los Angeles Lakers.

Dissecando o tipo de contrato e os salários, os jogadores que serão citados neste texto fazem parte dos 10% de toda a NBA a receberem o valor superior a US$30 milhões na próxima temporada. Por outro lado, 38.6% dos atletas (170), vão ganhar entre um e quatro milhões em 2022/23. Enquanto isso, 26.1% (115) terão entre quatro e dez milhões. Assim também, 17.9% (79) receberão entre dez e US$19 milhões. Por fim, apenas 7.4% (32) deles estão na faixa entre US$20 milhões e US$29 milhões.

Confira conosco os 44 jogadores que estão no topo dessa pirâmide, recebendo mais do que US$30 milhões.

Publicidade

44. Domantas Sabonis: US$30.6 milhões – Sacramento Kings

Ele foi um dos líderes da grande campanha do Sacramento Kings, retornando aos playoffs depois de 17 anos de espera. Um pivô construtor, ele também foi uma máquina de duplos-duplos durante 2022/23. Estendeu seu vinculo com a franquia em US$186 milhões por quatro anos, em acordo que começa a valer em 2024/25.

Médias: 19.1 pontos, 12.3 rebotes, 7.3 assistências, 61.5% nos arremessos de quadra, 37.3% nas bolas de três

43. Chris Paul: US$30.8 milhões – Golden State Warriors

Paul foi envolto em duas trocas durante o mercado, saindo do Phoenix Suns para o Washington Wizards e, apenas depois, foi para o Golden State Warriors. Apesar da idade avançada, ele ainda é um construtor de primeiro nível e está presente em um dos experimentos mais interessantes de toda a temporada 2023/24.

Publicidade

Médias: 13.9 pontos, 8.9 assistências, 4.3 rebotes, 1.5 roubo de bola, 44% nos arremessos de quadra, 37.5% nas bolas de três

42. Gordon Hayward: US$31.5 milhões – Charlotte Hornets

Uma presença surpreendente na lista, Gordon Hayward assinou este acordo como agente livre em 2020. Mas a aposta do Charlotte Hornets de que seu histórico de lesões seria resolvido não funcionou bem. Melhora muito o time em quadra quando está disponível, mas deve ser reserva na próxima campanha.

Publicidade

Médias: 14.7 pontos, 4.3 rebotes, 4.1 assistências, 47.5% nos arremessos de quadra, 32.5% nas bolas de três

41. Jaylen Brown: US$31.8 milhões – Boston Celtics

Neste momento, Brown é o jogador de maior contrato na história da liga. Apesar de este acordo só começar a ser válido em 2024/25, sua eleição aos times ideais na última campanha é o que justifica o grande negócio. Desde que chegou ao Boston Celtics, são cinco finais de Conferência em sete anos para a franquia.

Publicidade

Médias: 26.6 pontos, 6.9 rebotes, 3.5 assistências, 1.1 roubo de bola, 49.1% nos arremessos de quadra, 33.5% nas bolas de três

40. Deandre Ayton: US$32.4 milhões – Phoenix Suns

Muito questionado, mas nas graças do novo técnico Frank Vogel, Deandre Ayton segue um dos pilares do Suns em 2023/24. Um dos 40 jogadores com os maiores salários de toda a NBA para a próxima temporada, o pivô espera agradar os torcedores da franquia.

Publicidade

Médias: 18 pontos, dez rebotes, 1.7 assistência, 58.9% nos arremessos de quadra

39. De’Aaron Fox: US$32.6 – Sacramento Kings

O sucesso de Tyrese Haliburton no Indiana Pacers é enorme. No entanto, o Sacramento Kings não está arrependido de deixar as chaves da franquia nas mãos de De’Aaron Fox. Médias já muito boas, que cresceram ainda mais nos playoffs, e que só foram combatidas por um brilhante Stephen Curry. Assim, o Kings vai competir por muitos anos sob a liderança do armador.

Publicidade

Médias: 25 pontos, 6.1 assistências, 4.2 rebotes, 1.1 roubo de bola, 51.2% nos arremessos de quadra, 32.4% nas bolas de três

38. Bam Adebayo: US$32.6 milhões – Miami Heat

Os questionamentos ofensivos sempre existiram, mas Bam Adebayo é uma das lideranças do time que mais jogou finais de NBA nos últimos quatro anos. Um gênio defensivo, o pivô foi fundamental enquanto o Miami Heat partiu de um oitavo lugar no Leste até a decisão da liga.

Publicidade

Médias: 20.4 pontos, 9.2 rebotes, 3.2 assistências, 1.2 roubo de bola, 54% nos arremessos de quadra

37. Jayson Tatum: US$32.6 milhões – Boston Celtics

Apesar de críticas, não há duvidas de que 2023 foi um ano especial para o ala. Jayson Tatum foi MVP do All-Star Game, enquanto esteve pela segunda vez consecutiva nos times ideais da temporada. O Boston Celtics apostou tudo com a chegada de Kristaps Porzingis e na extensão de Jaylen Brown, mas tudo para aumentar suas chances de sucesso com a franquia. Embora Brown tenha o maior acordo da liga hoje, Tatum deve ter uma renovação milionária em breve.

Publicidade

Médias: 30.1 pontos, 8.8 rebotes, 4.6 assistências, 1.1 roubo de bola, 46.6% nos arremessos de quadra, 35% nas bolas de três

36. Donovan Mitchell: US$33.1 milhões – Cleveland Cavaliers

O insucesso nos playoffs gerou até boatos sobre o casamento entre Donovan Mitchell e Cleveland Cavaliers. No entanto, seu melhor ano da carreira aconteceu em Ohio. Batendo recordes no Cavs, com direito a jogo de 71 pontos, ele foi a cara da franquia em 2022/23. Depois, ele foi eleito pela primeira vez aos times ideais da temporada.

Publicidade

Médias: 28.3 pontos, 4.4 assistências, 4.3 rebotes, 1.5 roubo de bola, 48.4% nos arremessos de quadra, 38.6% nas bolas de três

35. Michael Porter: US$33.3 milhões – Denver Nuggets

Michael Porter é um dos 35 jogadores com maiores salários da temporada 2023/24 na NBA. Apesar de uma final pouco produtiva, o atleta foi importante até mesmo na defesa durante a campanha do título da equipe. Liderou a NBA em aproveitamentos de Catch&Shoot, enquanto tem contrato máximo com a equipe do Colorado.

Publicidade

Médias: 17.4 pontos, 5.5 rebotes, uma assistência, 48.7% nos arremessos de quadra, 41.4% nas bolas de três

34. Shai Gilgeous-Alexander: US$33.3 milhões – Oklahoma City Thunder

Jogador e franquia explodiram em 2022/23. O armador foi a sensação da liga, enquanto liderou a NBA em jogos com mais de 30 pontos. Assim como uma eleição ao primeiro time ideal da temporada. Shai Gilgeous-Alexander colocou o Oklahoma City Thunder no play-in, apesar de o time não estar pronto. A evolução latente de um dos elencos mais jovens de todos os tempos está sob o comando do canadense em quadra.

Publicidade

Médias: 31.4 pontos, 5.5 assistências, 4.8 rebotes, 1.6 roubo, um toco, 51% nos arremessos de quadra, 34.5% nas bolas de três

33. Brandon Ingram: US$33.3 milhões – New Orleans Pelicans

Brandon Ingram mostra mais armas e melhora seus números a cada temporada da NBA. Mas o New Orleans Pelicans não tem conseguido sair do lugar. Enquanto isso, suas lesões também se tornam um problema. Em um time que precisa de sucesso, com um grande núcleo jovem, o atleta que já foi All-Star, segue sendo uma peça fundamental, em suma.

Publicidade

Médias: 24.7 pontos, 5.8 assistências, 5.5 rebotes, 48.4% nos arremessos de quadra, 39% nas bolas de três

32. Jamal Murray: US$33.8 milhões – Denver Nuggets

Após um ano fora, o armador retornou como campeão da liga e com um desempenho absurdo nos playoffs. Ele teve um salto de 6.1 pontos em sua média, enquanto aumentou outros números durante a fase decisiva. Escudeiro de Nikola Jokic, Jamal Murray segue fazendo sua criticada extensão máxima, virar uma pechincha.

Publicidade

Médias: 20 pontos, 6.2 assistências, quatro rebotes, um roubo de bola, 45.4% nos arremessos de quadra, 39.8% nas bolas de três

31. Zion Williamson: US$34.0 milhões – New Orleans Pelicans

Se as lesões de Brandon Ingram atrapalham, então o que dizer de Zion Williamson? As duas indicações ao All-Star Game, além de algumas métricas avançadas dignas de Shaquille O’Neal no garrafão, são provas de seu talento. Entretanto, os 114 jogos na carreira, não. Uma troca do ala-pivô no dia do Draft foi até especulada na franquia, mas não ocorreu.

Publicidade

Médias: 26 pontos, sete rebotes, 4.6 assistências, 1.1 roubo de bola, 60.8% nos arremessos de quadra

30. Darius Garland: US$34.0 milhões – Cleveland Cavaliers

O armador Darius Garland está entrando em sua extensão máxima de calouro em 2023/24, em acordo nos mesmos moldes de Zion Williamson e Ja Morant, expoentes de sua classe do recrutamento. Sua parceria com Donovan Mitchell foi ótima no último ano e o Cleveland Cavaliers tentou se mexer na agência livre para facilitar o trabalho da dupla e, então, subir posições no Leste.

Publicidade

Médias: 21.6 pontos, 7.8 assistências, 2.7 rebotes, 1.2 roubo de bola, 46.2% nos arremessos de quadra, 41% nas bolas de três

Leia mais!

29. Ja Morant: US$34.0 milhões – Memphis Grizzlies

Envolto em polêmicas, atrativo em quadra. Ja Morant ainda aparece como uma das novas caras da liga, enquanto lembra um mero garoto problemático. Ele está suspenso pelos primeiros 25 jogos da próxima campanha por problemas fora de quadra, mas o Memphis Grizzlies se reconstruiu muito rapidamente, especialmente devido ao grande desempenho All-Star.

Publicidade

Médias: 26.2 pontos, 8.1 assistências, 5.9 rebotes, 1.1 roubo de bola, 46.6% nos arremessos de quadra, 30.7% nas bolas de três

28. James Harden: US$35.6 milhões – Philadelphia 76ers

O nome do momento no mercado da NBA, mas sem prazo para o fim. A novela James Harden com o Philadelphia 76ers ganha novos capítulos a cada hora. Ainda assim, ele é um dos 28 jogadores com maiores salários da NBA na temporada 2023/24. Ele liderou a liga em assistências na última campanha, mas quer estar longe dali quando outubro chegar.

Publicidade

Médias: 21 pontos, 10.7 assistências, 6.1 rebotes, 1.2 roubo de bola, 44.1% nos arremessos de quadra, 38.5% nas bolas de três

27. C.J. McCollum: US$35.8 milhões – New Orleans Pelicans

CJ McCollum foi quem ajudou a coordenar o ataque de um New Orleans Pelicans que liderou a NBA no começo da úlima temporada. O problema é que os outros membros de seu trio com Brandon Ingram e Zion Williamson, se machucaram demais durante 2022/23. Ele pode ser uma moeda de troca, de acordo com rumores, mas tem mais três anos de acordo, ganhando mais de US$30 milhões em cada um deles.

Publicidade

Médias: 20.9 pontos, 5.7 assistências, 4.4 rebotes, 43.7% nos arremessos de quadra, 38.9% nas bolas de três

26. Kristaps Porzingis: US$36.0 milhões – Boston Celtics

Só dois jogadores possuem salários maiores que o de Kristaps Porzingis e mudaram de time para a temporada 2023/24 da NBA. O pivô vem do melhor ano da carreira no Washington Wizards e fez o Boston Celtics trocar Marcus Smart. Ou seja, é uma grande aposta da equipe 17 vezes campeã, que já renovou o acordo do letão por mais dois anos.

Publicidade

Médias: 23.2 pontos, 8.4 rebotes, 2.7 assistências, 1.5 toco, 49.8% nos arremessos de quadra, 38.5% nas bolas de três

25. Karl-Anthony Towns: US$36.0 milhões – Minnesota Timberwolves

Após mais dificuldades em liderar o Minnesota Timberwolves nos playoffs, o nome de Karl-Anthony Towns esteve em vários rumores no mercado. Mas nada aconteceu e Minnesota vai tentar de novo. Seu encaixe com Rudy Gobert só esteve presente em 24 jogos durante 2022/23, por conta de lesão do astro da Republica Dominicana, seleção pela qual jogará na Copa do Mundo.

Publicidade

Médias: 20.8 pontos, 8.1 rebotes, 4.8 assistências, 49.5% nos arremessos de quadra, 36.6% nas bolas de três

24. Devin Booker: US$36.0 milhões – Phoenix Suns

Assim como Karl-Anthony Towns, Devin Booker também está no último ano de sua extensão máxima de calouro. Já de novo vínculo, ele é o líder do super time do Arizona, ao lado de Kevin Durant. Em evolução defensiva, enquanto teve desempenho estupendo nos playoffs, dá sinais de que o Phoenix Suns pode acreditar que um título.

Publicidade

Médias: 27.8 pontos, 5.5 assistências, 4.5 rebotes, um roubo de bola, 49.4% nos arremessos de quadra, 35.1% nas bolas de três

23. Jrue Holiday: US$36.8 milhões – Milwaukee Bucks

Apesar da frustração nos playoffs, 2023 foi, acima de tudo, especial para o armador. Um dos melhores defensores da liga, ele voltou ao All-Star Game após dez anos, além de estar no quinteto ideal de defesa. Holiday, no entanto, pode testar o mercado ao fim desta temporada, tendo uma opção de jogador no valor de US$37.3 milhões.

Publicidade

Médias: 19.3 pontos, 7.4 assistências, 5.1 rebotes, 1.2 roubo de bola, 47.9% nos arremessos de quadra, 38.4% nas bolas de três

22. Kyrie Irving: US$37.0 milhões – Dallas Mavericks

O controverso armador renovou seu contrato com o Dallas Mavericks, enquanto os rumores apontavam que Kyrie Irving poderia jogar em outro time. Ele se manteve como um dos 22 jogadores com maiores salários da NBA, para a temporada 2023/24. Um gênio ofensivo, mas que sofreu com várias polêmicas fora das quadras em sua passagem recente pelo Brooklyn Nets. Tenta recuperar o reforçado Dallas Mavericks, enquanto está ao lado de Luka Doncic.

Publicidade

Médias: 27.1 pontos, 5.5 assistências, 5.1 rebotes, 1.1 roubo de bola, 51% nos arremessos de quadra, 39.2% nas bolas de três

21. Ben Simmons: US$37.8 milhões – Brooklyn Nets

O australiano Ben Simmons esteve bem longe do jogador que um dia já foi, em 2022/23. Entretanto, as notícias sobre o jogador são positivas. Enfim, ele parece recuperado do problema nas costas que o atormentou desde que decidiu sair do Philadelphia 76ers. Ainda assim, o último ano foi frustrante, no que para muitos é o pior contrato da NBA. Mas ainda tem um detalhe: ele será agente livre em 2025.

Publicidade

Médias: 6.9 pontos, 6.3 rebotes, 6.1 assistências, 1.3 roubo de bola, 56.6% nos arremessos de quadra

20. Pascal Siakam: US$37.8 milhões – Toronto Raptors

O camaronês Pascal Siakam é um nome forte nesta offseason de 2023. O Toronto Raptors está preocupado com o impacto do novo acordo de trabalho, enquanto o elenco vai se tornar caro nos próximos anos. Mas ainda assim, o campeão de 2018/19 não chegou aos playoffs em 2022/23. Mas nada de troca até aqui, em acordo similar ao de Ben Simmons. Enquanto isso, Siakam foi ao All-Star Game na última campanha.

Publicidade

Médias: 24.2 pontos, 7.8 rebotes, 5.8 assistências, 48% nos arremessos de quadra, 32.4% nas bolas de três

19. Tobias Harris: US$39.2 milhões – Philadelphia 76ers

Apesar de produção honesta em quadra, o acordo de Tobias Harris é frequentemente citado como um erro do Philadelphia 76ers. O próprio jogador falou sobre isso neste ano, dizendo que o torcedor da franquia o trocaria até mesmo por “biscoitos”. Mas aqui vai um sinal de alívio (ou não): ele será um agente livre ao fim de 2023/24.

Publicidade

Médias: 14.7 pontos, 5.7 rebotes, 2.5 assistências, 50.1% nos arremessos de quadra, por fim, 38.9% nas bolas de três

18. Zach LaVine: US$40.0 milhões – Chicago Bulls

Poucas estrelas da liga são alvo de rumores tão frequentes quanto o astro do Chicago Bulls. A franquia tem muitos problemas para vencer jogos e ficou fora dos playoffs em 2023. Sendo a única grande moeda de troca da franquia, Zach LaVine é um dos 18 jogadores da NBA a receber salários superiores a US$40 milhões na próxima temporada.

Publicidade

Médias: 24.8 pontos, 4.5 rebotes, 4.2 assistências, 48.5% nos arremessos de quadra, 37.5% nas bolas de três

17. Trae Young: US$40.0 milhões – Atlanta Hawks

Para muitos, Trae Young se tornou um nome subestimado na NBA durante as últimas duas temporadas. Com um Atlanta Hawks que acumulou insucessos coletivos, o astro ficou de fora até mesmo do All-Star Game no ano passado. Tem alta produção, mas apenas de um lado da quadra. Com Quinn Snyder, ele quer voltar a colocar o Atlanta Hawks nos grandes palcos em 2023/24.

Publicidade

Médias: 26.2 pontos, 10.2 assistências, três rebotes, 1.1 roubo de bola, 42.9% nos arremessos de quadra, 33.5% nas bolas de três

16. Luka Doncic: US$40.0 milhões – Dallas Mavericks

Depois da grande temporada da carreira, Luka Doncic sequer conseguiu carregar um Dallas Mavericks com graves problemas defensivos aos playoffs em 2022/23. Ainda assim, sua produção o mantém intacto entre os melhores jogadores do mundo. Enquanto isso, ele esteve no primeiro time ideal da liga na última campanha.

Publicidade

Médias: 32.4 pontos, 8.6 rebotes, oito assistências, 1.4 roubo de bola, 49.6% nos arremessos de quadra, 34.2% nas bolas de três

15. Anthony Davis: US$40.6 milhões – Los Angeles Lakers

É justo dizer que Anthony Davis recuperou seu prestígio na liga, após a última campanha. Ele fez sua temporada mais saudável em anos e, ainda assim, mostrou porque é uma força da natureza defensivamente. Davis foi fundamental na virada da campanha do Lakers, mas é a aposta para o futuro com sua nova extensão milionária.

Publicidade

Médias: 25.9 pontos, 12.5 rebotes, 2.6 assistências, dois tocos, 1.1 roubo de bola, 56.3% nos arremessos de quadra

14. Fred VanVleet: US$40.8 milhões – Houston Rockets

O mercado da NBA foi, com certeza, especial para o armador Fred VanVleet. Ele se tornou o jogador com maior contrato da história da liga para um jogador não escolhido no Draft. Aposta da franquia, que deseja, acima de tudo, ser mais competitiva em 2023/24. Além disso, será o “professor” dos primeiros anos de Amen Thompson.

Publicidade

Médias: 19.3 pontos, 7.2 assistências, 4.1 rebotes, 1.8 roubo de bola, 39.3% nos arremessos de quadra, 34.2% nas bolas de três

13. Rudy Gobert: US$41. milhões – Minnesota Timberwolves

A polêmica extensão máxima de Rudy Gobert com o Utah Jazz segue em vigor na sua passagem pelo Minnesota Timberwolves. O time, inclusive, é um dos dois da NBA a pagarem três contratos máximos em seu elenco atual. A temporada do francês foi de menor impacto, apesar de uma evolução no fim. Entretanto, ele não foi sequer eleito aos times defensivos ideais.

Publicidade

Médias: 13.4 pontos, 11.6 rebotes, 1.4 toco, 1.2 assistência, 65.9% nos arremessos de quadra

12. Klay Thompson: US$43.2 milhões – Golden State Warriors

O ala-armador está no último ano de seu milionário acordo de US$189 milhões, assinado em 2019. Klay Thompson foi fundamental, sobretudo na fase regular de 2022/23. Entretanto, caiu de produção, principalmente na série contra o Los Angeles Lakers. A franquia deve negociar um novo vínculo para o veterano para os próximos anos, mas quer ver como ele vai se apresentar antes.

Publicidade

Médias: 21.9 pontos, 4.1 rebotes, 2.4 assistências, 43.6% nos arremessos de quadra, 41.2% nas bolas de três

11. Jimmy Butler: US$45.1 milhões – Miami Heat

O grande conto de fadas dos playoffs pertenceu ao astro da franquia da Flórida. Jimmy Butler foi fantástico, após uma temporada regular que parecia prever o fim do núcleo do Heat, de tão frustrante. No entanto, ele carregou o segundo time a ficar em oitavo e, depois, chegar às finais da NBA. Difícil explicar melhor que isso.

Publicidade

Médias: 22.9 pontos, 5.9 rebotes, 5.3 assistências, 1.8 roubos de bola, 53.9% nos arremessos de quadra, 35% nas bolas de três

10. Damian Lillard: US$45.6 milhões – Portland Trail-Blazers

O astro do Portland Trail Blazers fez de tudo em quadra em 2022/23. Ainda assim, Portland não conseguiu uma classificação aos playoffs ou play-in. Então, Damian Lillard pediu uma troca. Mas a novela segue infinita, onde não consegue sair para o destino desejado: Miami Heat. All-NBA e All-Star na última campanha, com direito a jogo de 70 pontos.

Publicidade

Médias: 32.2 pontos, 7.3 assistências, 4.8 rebotes, 46.3% nos arremessos de quadra, 37.1% nas bolas de três

9. Kawhi Leonard: US$45.6 milhões – Los Angeles Clippers

Após um ano parado, Kawhi Leonard voltou às quadras. Um começo lento, enquanto recuperava ritmo, foi precedido por grandes jogos dentro da temporada regular e, posteriormente, nos playoffs. Mas uma nova lesão impediu que o ala jogasse três dos cinco jogos da série contra o Phoenix Suns. A equipe segue esperando que ele fique saudável, de fato. Mas Leonard ainda pode testar o mercado em 2024.

Publicidade

Médias: 23.8 pontos, 6.5 rebotes, 3.9 assistências, 1.4 roubo de bola, 51.2% nos arremessos de quadra, 41.6% nas bolas de três

8. Giannis Antetokounmpo: US$45.6 milhões – Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo está no grupo dos 11 jogadores com salários superiores a US$45 milhões na próxima temporada da NBA. A frustração, no entanto, tem nome e sobrenome: os playoffs. O Milwaukee Bucks, então grande candidato ao título, caiu na primeira rodada, após fazer a melhor campanha da fase regular. O objetivo da franquia é agradar Giannis e mantê-lo feliz, já que o atleta pode ser agente livre em 2025.

Publicidade

Médias: 31.1 pontos, 11.8 rebotes, 5.7 assistências, 55.3% nos arremessos de quadra

7. Paul George: US$45.6 milhões – Los Angeles Clippers

Paul George esteve envolvido em vários rumores durante a offseason, mas cessaram. O ala se lesionou perto do fim de 2022/23, perdendo os playoffs e aumentando a sina de lesões da franquia. Sua temporada era forte, com direito a indicação ao All-Star Game. Assim como o companheiro Kawhi Leonard, ele pode testar o mercado no fim da campanha.

Publicidade

Médias: 23.8 pontos, 6.1 rebotes, 5.1 assistências, 1.5 roubo de bola, 45.7% nos arremessos de quadra, 37.1% nas bolas de três

6. Bradley Beal: US$46.7 milhões – Phoenix Suns

O então jogador mais bem pago de toda a liga se movimentou durante o mercado. Entre um ajuste um tanto quanto problemático, em uma grande reunião de estrelas, Bradley Beal quer vencer em 2023/24. Os últimos dois anos foram menos brilhantes do que os melhores momentos de sua carreira, mas deve ser o armador principal no Phoenix Suns. Ele tem um longo acordo de quatro anos pela frente.

Publicidade

Médias: 23.2 pontos, 5.4 assistências, 3.9 rebotes, 50.6% nos arremessos de quadra, 36.5% nas bolas de três

5. Joel Embiid: US$47.6 milhões – Philadelphia 76ers

Enfim, Joel Embiid venceu o MVP, após dois anos “batendo na trave”. Mas após a quinta queda nas semifinais de Conferência em seis anos, ele está no em meio ao furacão das notícias de James Harden. Com um Philadelphia 76ers piorando seu elenco e com pouca flexibilidade financeira, o mercado questiona até quando o pivô estará feliz ali.

Publicidade

Médias: 33.1 pontos, 10.2 rebotes, 4.2 assistências, 1.7 toco, um roubo de bola, 54.8% nos arremessos de quadra, 33.7% nas bolas de três

4. LeBron James: US$47.6 milhões – Los Angeles Lakers

LeBron James segue como um dos jogadores mais bem pagos de toda a NBA. James foi uma peça central de um Los Angeles Lakers que saiu do 13° lugar do Oeste até às finais de Conferência. Após os rumores de aposentadoria nesta offseason, a próxima pode ser ainda mais movimentada, enquanto ainda não se sabe se seu filho, Bronny James, entrará na liga no Draft.

Publicidade

Médias: 28.9 pontos, 8.3 rebotes, 6.8 assistências, 50% nos arremessos de quadra, 32.1% nas bolas de três

3. Nikola Jokic: US$47.6 milhões – Denver Nuggets

O MVP das finais é um dos cinco jogadores com maiores salários para a temporada 2023/24 da NBA. Entrando em um acordo de US$276 milhões por cinco anos, enfim Nikola Jokic alcançou o título da liga e está pronto para defender o campeonato. Com o sucesso do último ano e os dois prêmios de MVP, é um dos melhores jogadores do mundo.

Publicidade

Médias: 24.5 pontos, 11.8 rebotes, 9.8 assistências, 1.3 roubo de bola, 63.2% nos arremessos de quadra, 38.3% nas bolas de três

2. Kevin Durant: US$47.6 milhões – Phoenix Suns

Kevin Durant está em mais um super time em 2023/24 e é o segundo jogador mais bem pago da liga. Após uma temporada tumultuada, onde foi trocado para o Arizona, o astro terá a companhia dos já citados Devin Booker, Bradley Beal e Deandre Ayton na busca pelo primeiro título longe de San Francisco.

Publicidade

Médias: 29.1 pontos, 6.7 rebotes, cinco assistências, 1.4 toco, 56% nos arremessos de quadra, 40.4% nas bolas de três

1. Stephen Curry; US$51.9 milhões – Golden State Warriors

Stephen Curry é o jogador mais bem pago da liga, desde 2017/18. Neste ano, ele segue como o único jogador a receber mais de US$50 milhões em salários. Curry continua correspondendo em quadra, apesar de os problemas internos do Golden State Warriors terem atrapalhado em 2022/23. O armador espera novamente brigar por título, após a chegada de Chris Paul em 2023/24.

Publicidade

Médias: 29.4 pontos, 6.3 assistências, 6.1 rebotes, 49.3% nos arremessos de quadra, 42.7% nas bolas de três

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol