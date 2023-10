Veja os elencos dos times para a temporada 2023/24 do NBB

A temporada 2023/24 do NBB começa oficialmente neste sábado (21), e o Jumper Brasil traz os elencos de todos os times da competição. O principal torneio de basquete do país está na 16ª edição e será a maior da história com 19 clubes participantes. Além disso, vamos transmitir dez jogos da atual temporada.

Vale lembrar que já aconteceram dois jogos antecipados do torneio. Isso porque o Flamengo já fez sua estreia na última semana por conta do amistoso contra o Orlango Magic. Então, perdeu para o Minas e venceu o Pato Basquete. Agora, a larga oficial será dada. Neste sábado acontecem quatro jogos.

Confira então os elencos de todos os times do NBB em 2023/24:

Bauru Basket (SP)

Nº Jogador Posição Altura Idade 4 Larry Taylor Armador 1.83 m 43 anos 3 Dontrell Brite Armador 1.75 m 29 anos 1 Evandro Armador 1.81 m 19 anos – Martín Cabrera Armador 1.79 m 27 anos 35 Gemadinha Ala-armador 1.83 m 26 anos 7 Gustavo Santana Ala 1.95 m 20 anos 9 Pedro Mendonça Ala 1.96 m 28 anos 10 Alex Garcia Ala 1.90 m 43 anos 13 Rafael Lenz Ala 2.00 m 26 anos 6 Leandro Abreu Ala 1.95 m 28 anos 2 João Ramos Ala-pivô 2.01 m 24 anos – Jeremy Hollowell Ala-pivô 2.03 m 29 anos 16 Anderson Rodrigues Pivô 2.07 m 26 anos 22 Felipe Cardoso Pivô 2.11 m 23 anos

Técnico: Guerrinha

Botafogo (RJ)

Nº Jogador Posição Altura Idade 24 Ramiro Santiago Armador 1.93 m 24 anos – Patrick Carioca Armador 1.88 m 30 anos 5 Jamaal Smith Armador 1.81 m 38 anos – Matheusinho Armador 1.79 m 23 anos 13 Matheus Jordan Ala-armador 1.90 m 20 anos 2 Luan Ala 1.92 m 21 anos 3 Lucas Zibecchi Ala 1.93 m 22 anos 11 Felipe Ala 1.95 m 19 anos 0 Isaac Thorton Ala 1.94 m 32 anos 12 Lucas Rodrigues Ala 1.92 m 19 anos 41 Yago Ala-pivô 1.98 m 20 anos – Emanuel Ala-pivô 2.02 m 24 anos – Gigante Ala-pivô 2.03 m 27 anos 4 Bebeto Pivô 2.00 m 19 anos – Guizão Pivô 2.04 m 23 anos – João Vitor Pivô 2.15 m 25 anos

Técnico: Miguel Palmier

Brasília (DF)

Nº Jogador Posição Altura Idade 9 Deryk Ramos Armador 1.85 m 29 anos 1 Gabriel Vilarinho Armador 1.81 m 19 anos 8 Felipe Dalaqua Armador 1.85 m 23 anos 13 Paulo Lourenço Ala-armador 1.94 m 29 anos 7 Gui Bento Ala-armador 1.95 m 26 anos 6 Guga Ala-armador 1.90 m 21 anos 2 Thomas Cooper Ala 1.96 m 31 anos 20 Christian Alaekwe Ala 1.93 m 25 anos 77 Beller Ala 1.96 m 20 anos 28 Emerson Bahia Ala-pivô 1.95 m 22 anos 14 Tiago Brasil Ala-pivô 1.95 m 21 anos 22 Tom Pivô 2.04 m 30 anos 22 Tony Criswell Pivô 2.07 m 32 anos

Técnico: Dedé Barbosa

Caxias do Sul Basquete (RS)

Nº Jogador Posição Altura Idade 7 Alejandro Konsztadt Armador 1.90 m 34 anos 14 Kenny Dawkins Armador 1.77 m 36 anos 11 Gabrielzinho Armador 1.87 m 22 anos 27 Elias Ala-armador 1.89 m 22 anos 4 Wesley Mogi Ala 1.95 m 27 anos 8 Léo Cravero Ala 2.00 21 anos 16 Rafa Oliveira Ala-pivô 1.98 m 30 anos 24 Diego Conceição Ala-pivô 2.01 m 36 anos 6 Vini Chagas Ala-pivô 2.04 m 22 anos 21 Wesley Sena Pivô 2.11 m 27 anos 28 Vitor Borges Pivô 2.03 m 22 anos

Técnico: Rodrigo Barbosa

Cerrado Basquete (DF)

Nº Jogador Posição Altura Idade 5 Davi Rossetto Armador 1,79 m 29 anos 0 Motta Armador 1.87 m 19 anos 14 Buiú Ala-armador 1.90 m 23 anos 8 Gui Santos Ala-armador 1.89 m 29 anos 30 Daniel Von Haydin Ala 1.95 m 26 anos 7 Grantham Gillard Ala 1.93 m 21 anos 1 Gabriel Lins Ala 1.90 m 31 anos 2 Magno Ala 1.93 m 25 anos 12 Jonathan Ala 1.96 m 20 anos 3 William Green Ala-pivô 2.02 m 22 anos 13 Maicon Douglas Ala-pivô 2.06 m 21 anos 31 Tiago Dias Ala-pivô 2.03 m 30 anos 10 Andrezão Pivô 2.13 m 32 anos 23 Ítalo Honorato Pivô 2.06 m 32 anos

Técnico: Regis Marrelli

Corinthians (SP)

Nº Jogador Posição Altura Idade 55 Elinho Armador 1.85 m 29 anos 2 Gabi Campos Armador 1.81 m 19 anos 22 Gabriel Landeira Armador 1.85 m 23 anos 4 Cauê Borges Ala-armador 1.94 m 29 anos 10 Pedro Nunes Ala 1.95 m 26 anos 7 Isaac Ala 1.90 m 21 anos 1 Daniel Ala 1.96 m 31 anos 6 Ferrari Ala 1.93 m 25 anos 71 Léo Demétrio Ala-pivô 1.96 m 20 anos 17 Kauan Ala-pivô 1.95 m 22 anos 12 Lázaro Rojas “Itália” Pivô 1.95 m 21 anos 30 Rafael Hettsheimeir Pivô 2.04 m 30 anos 23 Lucas Cauê Pivô 2.07 m 32 anos

Técnico: Silvio Santander

Flamengo (RJ)

Nº Jogador Posição Altura Idade 6 Franco Balbi Armador 1.89 m 34 anos 2 Matheus Leoni Armador 1.87 m 20 anos 3 Scott Machado Armador 1.85 m 33 anos 1 Gui Deodato Ala-armador 1.92 m 32 anos 13 Felipe Motta Ala-armador 1.94 m 20 anos 44 Martín Cuello Ala-armador 1.93 m 30 anos 90 Emanuel Fernandes Ala-armador 1.97 m 20 anos 92 Matheus Gueiros Ala-armador 1.84 m 22 anos 7 Didi Louzada Ala 1.95 m 24 anos 35 Marko Filipovity Ala-pivô 2.05 m 27 anos 9 Gabriel Jaú Ala-pivô 2.04 m 25 anos 8 Maique Pivô 2.11 m 30 anos 16 Olivinha Pivô 2.02 m 40 anos

Técnico: Gustavo de Conti

Fortaleza Basquete Cearense (CE)

Nº Jogador Posição Altura Idade 6 Sebastián Orresta Armador 1,88 m 30 anos 7 Cassiano Armador 1,89 m 26 anos 22 Dexter McClanahan Ala-armador 1,93 m 26 anos 77 Gabriel Fernandes Ala-armador 1,95 m 26 anos 10 Fernando Salsamendi Ala 1,94 m 28 anos – William Buford Ala 1,96 m 33 anos 29 Eddy Ala 1,97 m 36 anos 3 Felipe Queirós Ala-pivô 2,01 m 25 anos 24 Douglas Nunes Ala-pivô 2,11 m 36 anos 5 Eden Ewing Pivô 2,03 m 26 anos – Samuel Pivô 2,04 m 21 anos

Técnico: Flávio Espiga

Sesi Franca (SP)

Nº Jogador Posição Altura Idade 19 Heissler Guillent Armador 1,86 m 37 anos 1 João Mini Armador 1,71 m 19 anos 2 Vinicius Flores Armador 1,85 m 19 anos 6 Santiago Scala Armador 1,87 m 32 anos 34 Vinicius Ala-armador 1,87 m 17 anos 32 David Jackson Ala-armador 1.92 m 41 anos 7 Jhonatan Luz Ala 1,99 m 36 anos 58 Paulo Zu Jr. Ala 1,92 m 20 anos 77 João Paulo Ala 2.00 m 19 anos 9 Lucas Dias Ala-pivô 2,07 m 28 anos 43 Nathan Mariano Ala-Pivô 2,01 m 20 anos 21 Wesley Pivô 2.00 m 27 anos 3 Márcio Pivô 2.03 m 20 anos 11 Edu Marília Pivô 2.07 m 19 anos 22 Vitor Hugo Pivô 2.07 m 18 anos

Técnico: Helinho Garcia

Minas (MG)

Nº Jogador Posição Altura Idade 5 Franco Baralle Armador 1,77 m 24 anos 11 Nicolás Copello Armador 1,96 m 31 anos 13 Kevin Armador 1,80 m 18 anos 1 Lelê Ala-armador 1,91 m 21 anos 8 Chuzito González Ala-armador 1,94 m 33 anos 9 Danilo Fuzaro Ala-armador 1.92 m 29 anos 10 Felipe Vezaro Ala-armador 1,94 m 31 anos 2 Fernando Ala 1,93 m 18 anos 27 Yuri Ala 1,92 m 20 anos 21 Daniel Ala-pivô 2,01 m 20 anos 6 Gemerson Ala-Pivô 2,02 m 30 anos 44 Renan Lenz Ala-Pivô 2.07 m 33 anos 12 Rafael Mineiro Ala-Pivô 2.08 m 35 anos 24 Alexandre Paranhos Pivô 2.04 m 31 anos 15 Wini Silva Pivô 2.04 m 18 anos

Técnico: Léo Costa

Mogi (SP)

Nº Jogador Posição Altura Idade 10 Lucas Lacerda Armador 1,78 m 26 anos 7 Vitinho Armador 1,82 m 20 anos 30 Arthur Armador 1,82 m 17 anos 8 Colina Armador 1,89 m 23 anos 32 Guilherme Lessa Armador 1,77 m 28 anos 11 Vitor Traldi Ala-armador 1,91 m 20 anos 6 Iago Barry Ala-armador 1,97 m 20 anos 24 Shamell Stallworth Ala-armador 1,95 m 43 anos 9 Vinicius Pastor Ala 2,01 m 33 anos 12 Lukas Josuel Ala-pivô 2,02 m 21 anos 33 Gustavinho Ala-pivô 2,02 m 21 anos 3 Chris Ware Pivô 2,06 m 34 anos 18 Lupa Pivô 2,11 m 34 anos

Técnico: Fernando Penna

Pato Basquete (PR)

Nº Jogador Posição Altura Idade 34 Nate Barnes Armador 1,80 m 33 anos 14 Arthur Pecos Armador 1,88 m 28 anos 2 Siqueira Armador 1,78 m 17 anos 8 Rocha Armador 1,85 m 20 anos 24 Michel Ala-armador 1,89 m 26 anos 10 José Santiago Materán Ala 1,98 m 27 anos 12 Danilo Penteado Ala 1,98 m 24 anos 1 Campana Ala 1,96 m 17 anos 11 Fabrício Veríssimo Ala 1,92 m 25 anos 3 Victor Ala-pivô 1,96 m 22 anos 20 Guilherme Magna Ala-pivô 2,02 m 25 anos 19 Matheus Bonfim Pivô 2,06 m 24 anos 16 Du Sommer Pivô 2,05 m 29 anos 17 Gabriel Novaes Pivô 2,08 m 22 anos

Técnico: Jece Leite

Paulistano (SP)

Nº Jogador Posição Altura Idade 0 Vitinho Armador 1,88 m 19 anos 9 Santiago Ferreyra Armador 1,88 m 26 anos 13 Léo Abreu Armador 1,88 m 21 anos 2 Kevin Crescenzi Ala-armador 1,92 m 30 anos 33 Gui Abreu Ala 1,99 m 24 anos 32 Anderson Barbosa Ala 1,92 m 23 anos 5 Henrique Seixas Ala 1,94 m 20 anos 18 Lucas Atauri Ala 1,93 m 19 anos 12 Gabriel Marson Ala 1,94 m 19 anos 11 Brunão Ala-pivô 1,97 m 21 anos 1 Leandro Ala-Pivô 2,03 m 19 anos 7 Lucas Dória Ala-Pivô 2,03 m 26 anos 10 Victão Pivô 2,03 m 26 anos 4 Alex Dória Pivô 2,03 m 26 anos 8 Ruan Pivô 2,06 m 22 anos

Técnico: Demétrius Ferraciú

Pinheiros (SP)

Nº Jogador Posição Altura Idade 4 Felipe Ruivo Armador 1,88 m 25 anos 2 Adyel Armador 1,9 m 21 anos 1 Tico Faria Armador 1,79 m 20 anos 18 Jimmy Ala-armador 1,9 m 33 anos 9 Jonas Buffat Ala-armador 1,97 m 23 anos 16 Guilherme Omena Ala-armador 1,9 m 19 anos 14 Paulo Scheuer Ala 1,98 m 24 anos 32 Lisandro Rasio Ala 1,98 m 33 anos 17 Yan Djalo Ala-pivô 2,04 m 22 anos 27 Federico Aguerre Ala-pivô 2,03 m 35 anos 33 Agapy Santos Pivô 2,05 m 20 anos 3 Vitor Cauã Pivô 2,04 m 19 anos 15 Enrico Pivô 2,05 m 18 anos

Técnico: David Pelosini

São José Basketball (SP)

Nº Jogador Posição Altura Idade 91 Diego Figueredo Armador 1,85 m 32 anos 5 Augusto Armador 1,84 m 25 anos 6 Gabriel Caldeira Armador 1,83 m 19 anos 21 Felipe Gregate Ala-armador 1,88 m 20 anos 9 Pedro Ala 1,94 m 22 anos 18 Pedro Chourio Ala 1,86 m 33 anos 19 Vitor Narcizo Ala 1,93 m 21 anos 17 Leonardo Lema Ala 2,03 m 25 anos 0 Douglas Santos Ala-pivô 2,02 m 25 anos 36 Arthur Bernardi Ala-pivô 2,04 m 33 anos 2 Victor Leal Pivô 2,03 m 27 anos 15 Renato Carbonari Pivô 2,02 m 36 anos 20 Afonso Pivô 2,03 m 19 anos

Técnico: Sebastián Figueredo

São Paulo (SP)

Nº Jogador Posição Altura Idade 10 Henrique Coelho Armador 1,84 m 30 anos 5 Ricardo Fischer Armador 1,85 m 32 anos 3 Corderro Bennett Ala-armador 1,83 m 35 anos 16 Igor Ala-armador 1,95 m 18 anos 26 Betinho Ala 1,95 m 35 anos 11 Tiago Ala 1,91 m 19 anos 1 Dominique Coleman Ala 2,00 m 34 anos 33 Malcolm Miller Ala 2,01 m 32 anos 14 Miguel Ala 1,94 m 19 anos 20 Thiago Ramos Ala 1,91 m 24 anos 0 Tyrone Curnell Ala-Pivô 2,03 m 35 anos 23 Lucas Siewert Ala-Pivô 2,08 m 26 anos 21 Raul Risso Ala-Pivô 2,01 m 20 anos 13 Vitor Faverani Pivô 2,13 m 35 anos 22 Ralfi Ansaloni Pivô 2,08 m 36 anos – Ryan Pivô 2,07 m 18 anos

Técnico: Bruno Mortari

União Corinthians (RS)

Nº Jogador Posição Altura Idade 8 Radovan Djokovic Armador 1,98 m 27 anos 7 Arthur Costa Armador 1,80 m 22 anos 4 Jonata Armador 23 anos 5 Gabriel Garcia Ala-armador 1,96 m 18 anos 30 Enzo Ruiz Ala-armador 1,94 m 35 anos 3 Desi Sills Ala-armador 1,88 m 24 anos 12 Duane Johnson Ala 2,01 m 32 anos 55 Luiz Machado Ala 2,00 m 24 anos 18 Thaylor Ala 1,94 m 17 anos 1 Jamison Ala-pivô 1,97 m 23 anos 21 Kendall Stephens Ala-pivô 2,01 m 28 anos – Pedro Hoffmann Ala-pivô 17 anos 41 João César Pivô 2,10 m 21 anos – André Coimbra Pivô 2,05 m 37 anos 31 Vinicius Malachias Pivô 2,09 m 24 anos

Técnico: Rodrigo Silva

Unifacisa (PB)

Nº Jogador Posição Altura Idade 7 Facundo Corvalán Armador 1,88 25 anos 9 Vithinho Armador 1,86 28 anos 2 Trevor Gaskins Ala-armador 1,88 34 anos 8 Matías Solanas Ala 1,93 25 anos 40 André Góes Ala 1,95 36 anos 11 Antônio Ala-pivô 2,01 29 anos 20 Rafael Rachel Ala-pivô 2,05 23 anos 25 David Nesbitt Ala-pivô 2,05 32 anos 1 Gerson Pivô 2,06 32 anos 77 Guilherme Hubner Pivô 2,08 36 anos

Técnico: César Guidetti

Vasco da Gama (RJ)

Nº Jogador Posição Altura Idade 6 Eugeniusz Armador 1,93 m 23 anos 4 Alê Armador 1,84 m 23 anos 0 Euler Armador 1,82 m 20 anos 8 Cauê Verzola Ala-armador 1,92 m 35 anos 9 Lucas Ala-armador 1,83 m 22 anos 1 Gustavo Basílio Ala-armador 1,92 m 32 anos 29 Matheus Weber Ala 1,93 m 23 anos 3 Lucas Brasil Ala 1,94 m 21 anos 19 Humberto Ala 1,96 m 28 anos 11 Marquinhos Ala 2,07 m 39 anos 13 Rafa Paulichi Ala 2,02 m 25 anos 7 Tarek Santana Ala-pivô 2,02 m 22 anos 10 Fabrício Russo Ala-pivô 2,00 m 38 anos 12 Thiago Mathias Pivô 2,08 m 34 anos 21 Serjão Pivô 2,10 m 23 anos

Técnico: Léo Figueiró

