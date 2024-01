Veja quais times devem ser ativos na trade deadline da NBA

Alguns times devem ser muito ativos na trade deadline da NBA. O prazo para as trocas acaba no dia 8 de fevereiro. Ou seja, em pouco mais de um mês teremos uma ideia de como as equipes vão ficar para o resto da temporada. Enquanto franquias vão partir para o tudo ou nada, outras devem abraçar o tank. Mas de quem estamos falando?

Bem, aí depende. Primeiro, vamos mostrar aqueles que querem brigar pelo título ou por uma vaga direta aos playoffs. Embora não seja exatamente uma regra, o período da trade deadline serve para que times tentem de tudo para melhorarem suas campanhas na NBA.

Na última temporada, por exemplo, o Los Angeles Lakers fez trocas que tiraram a equipe da parte inferior da tabela e levaram às finais do Oeste. Não foi suficiente para o título, mas a melhora foi evidente.

E não é que o Lakers está na mesma posição de novo? Com 17 vitórias em 35 jogos, o time californiano ocupa hoje a última vaga que leva ao play-in. Portanto, provavelmente a direção vai fazer mudanças novamente.

Então, vamos aos times que devem se mexer na trade deadline da NBA.

Atlanta Hawks

Não é segredo para ninguém que o Hawks quer Pascal Siakam, mas o time tem alguns concorretes como o Dallas Mavericks e pasme, o próprio jogador. Isso porque Siakam afirmou (mais de uma vez) que pretende terminar a temporada no Toronto Raptors. Mas e se as investidas de Atlanta e Dallas forem boas o suficiente? Daí, existe uma chance real de acontecer.

Primeiro, é necessário dizer que o Hawks tem dois jogadores que a liga está de olho: Clint Capela e Dejounte Murray. O Mavs já expressou interesse no pivô, enquanto New York Knicks e Lakers gostariam de ter Murray. Mas entre gostar de ter e ter, a diferença é enorme. É preciso saber quais são as condições de quem está querendo “comprar”, se tem as escolhas de Draft, se tem jogadores para bater salário e, por fim, se existe o mínimo interesse do time que vai “vender”.

A questão do Hawks é simples: se vai querer brigar pela classificação aos playoffs, é bom acelerar o processo e começar a vencer partidas. Com urgência. Do contrário, Atlanta é apenas um “vendedor” e fim de papo. No entanto, é provável que a direção vai aguardar até o último instante antes de tomar uma decisão.

Chicago Bulls

Não que seja um segredo, mas o Chicago Bulls quer trocar Zach LaVine e ver se a partir daí é possível competir. Sem ele, as performances do Bulls foram bem melhores. Mas o que vale LaVine no mercado hoje? Difícil, né?

E DeMar DeRozan, fica? Que tal Alex Caruso?

Dos três, LaVine é o mais difícil de conseguir trocas até a trade deadline. Isso porque DeRozan tem um contrato expirante e Caruso possui um acordo bastante fácil de se negociar por conta do valor. Mas o ideal para o Bulls é negociar LaVine o mais rápido possível para que a diretoria consiga ter tempo para analisar como será o comportamento da equipe com quem chegar.

Dallas Mavericks

Havia uma dúvida em relação a Dereck Lively, mas o calouro está dando conta do recado. No entanto, o Mavericks ainda não tem um time para competir. Por mais que alguns times no Oeste estejam em melhores condições, a trade deadline da NBA é um período de oportunidades. Foi assim que Kyrie Irving chegou. Ninguém apostava na ida dele do Brooklyn Nets para Dallas, mas apareceu uma chance e a direção agarrou.

Deu certo?

Não, mas houve uma tentativa de melhorar o elenco. Com um sétimo lugar no Oeste, Dallas precisa de trocas para brigar na parte de cima da tabela. Do contrário, por conta da competitividade, pode repetir a campanha da última temporada e ficar fora até do play-in.

É o que a gente aposta? Claro que não, mas na NBA um raio cai duas vezes no mesmo lugar, sim.

Pascal Siakam é o sonho de consumo.

Golden State Warriors

Sem exageros, a cada rodada o Golden State Warriors dá sinais completamente diferentes do que vai fazer na temporada. Primeiro, o time tem sequência de vitórias, as coisas se ajustam e o próximo passo é… sequência de derrotas. Depois, o ciclo se repete. Enquanto isso, o técnico Steve Kerr segue fazendo apostas em seu quinteto titular. A cada jogo é um diferente.

Então, talvez seja a hora de cortar o cordão umbilical de Klay Thompson, Draymond Green e Andrew Wiggins.

A trade deadline pode resolver, mas existe uma grande chance de o time não trocar nenhum deles.

Enquanto Thompson quer uma extensão, ele faz a pior temporada da carreira. Nos últimos quatro jogos, por exemplo, suas médias são de 10.0 pontos, 2.8 rebotes, 2.8 assistências e aproveitamentos de 31.1% nos arremessos gerais e 30% no perímetro.

Eca.

Wiggins não está muito longe, com 12.6 pontos, 4.4 rebotes e só 30.1% de três na temporada.

Eca².

E tem o fator Green, que já foi suspenso duas vezes.

No momento, são 16 vitórias e 17 derrotas. Nada bom.

Los Angeles Lakers

Difícil, não? O Lakers vai partir para trocas na trade deadline. Quem chega? Aí depende do gosto. Tem rumor de tudo.

De todo o elenco, o time só não vai abrir mão de LeBron James e Anthony Davis. Até Austin Reaves pode ser utilizado como moeda de troca, apesar de ser um pouco mais difícil.

Zach LaVine é o nome que sempre aparece, pois seu agente é o mesmo de LeBron e Davis. Além disso, LaVine não esconde o desejo de atuar pela equipe. Mas será que o Lakers vai fazer isso?

E outra.

A comissão técnica perdeu a confiança em D’Angelo Russell, enquanto Gabe Vincent não tem prazo para retorno às quadras. Então, a equipe vem jogando sem um jogador da posição. LeBron e Reaves dividem a função até que algo aconteça.

Dejounte Murray e Gordon Hayward são alguns dos jogadores que o Lakers monitora.

New York Knicks

De acordo com o jornalista Ian Bagley, do SNY, o Knicks não está satisfeito com a troca por OG Anunoby e deve fazer mais alguma mudança. É fato que a direção quer brigar pelos primeiros lugares do Leste e com o atual elenco não é o bastante. Então, é provável que o Knicks vai tentar algo por um outro grande nome.

Por enquanto, o que dizem (Shams Charania, por exemplo) é que o time tem interesse em Karl-Anthony Towns. Mas é possível fazer uma troca por ele? Ainda tem Dejounte Murray, mas assim como Towns, é caro.

No entanto, um jogador para vir do banco e suprir a ausência de Immanuel Quickley como um cestinha, é bem mais provável.

Então, o primeiro nome que surge é Jordan Clarkson, do Utah Jazz.

Philadelphia 76ers

Entre os três primeiros do Leste, o Philadelphia 76ers quer mesmo é fazer um upgrade em seu elenco. Até aí, tudo normal. Muitas equipes querem o mesmo. Mas quem o Sixers tem para oferecer hoje? Basicamente, os expirantes que recebeu do Los Angeles Clippers na troca de James Harden e… Tobias Harris.

Mas negociar Harris pode ser um tiro no pé, pois ele vem jogando muito bem. Quem o 76ers pode pegar por ele hoje?

Aí é que está o problema: Zach LaVine.

No entanto, existe uma chance de o Sixers ir atrás de Lauri Markkanen. Mas você já sabe como funciona trocar com o Utah Jazz, né? O Minnesota Timberwolves que o diga.

Sacramento Kings

Sim, mais um time que estaria de olho em Zach LaVine. Mas existe aquela questão, né? Vai pagar quanto por ele?

O Kings quer pagar o que vale hoje, na baixa. Então, é possível envolver alguns jogadores e escolhas de Draft para fechar o negócio. E hoje, o Chicago Bulls aceitaria dar um desconto para fazer o time dar a volta por cima.

É possível que Chicago aceite um pacote com expirantes, além de Kevin Huerter.

Leia mais

Agora, os times que podem fazer trocas na trade deadline da NBA pelo tank

Brooklyn Nets

Dez derrotas nos últimos 12 jogos. As vitórias? Ambas contra o Detroit Pistons. Antes do período de seca, o Nets tinha 13 triunfos em 20 jogos. Depois, o abismo.

Teve o técnico Jacque Vaughn tirando titulares após o primeiro período, um Ben Simmons que nunca fica saudável, mudanças aqui e ali que não agradaram jogadores, torcida e mídia. Ou seja, Brooklyn entrou em um buraco e não consegue mais sair.

Todo mundo pode sair, incluindo Mikal Bridges. Dorian Finney-Smith e Royce O’Neale são monitorados pelo Lakers.

O tank é o caminho mais curto para uma reformulação.

Detroit Pistons

Sem forçar, o Pistons está fazendo o tank. Apesar de tentar de tudo para vencer jogos, o time segue em baixa. São três vitórias em 34 partidas. Mas é fato que Detroit cai atirando. Contra o Utah Jazz, por exemplo, a equipe conseguiu forçar prorrogação fora de casa.

Não deu certo, mas tentou.

Aqui, muita gente pode sair: Killian Hayes, Alec Burks, James Wiseman, Joe Harris, Monte Morris, Isaiah Stewart, Marvin Bagley e quem estiver pela frente que não tenha os sobrenomes Bogdanovic, Sasser, Duren e Cunningham. De resto, todo mundo deixou o aluguel pago só até fevereiro.

Utah Jazz

É meio como o Pistons, mas com melhores peças que podem sair em trocas na trade deadline da NBA. Até Lauri Markkanen pode sair. São vários nomes que podem ajudar aqui e ali, então é bom ficar de olho no que Danny Ainge vai aprontar até o dia 8 de fevereiro.

Washington Wizards

Acredite se quiser: o Detroit Pistons joga um basquete muito mais vencedor que o Washington Wizards. O Pistons vai até o último quarto das partidas ainda tentando. O Wizards, por outro lado, sabe que perdeu no intervalo.

Então, todo mundo pode sair. Tyus Jones é a bola da vez, mas até Jordan Poole e Kyle Kuzma poderiam entrar na roda. Por enquanto, Daniel Gafford, Corey Kispert e Deni Avdija seriam os quase intocáveis. Mas se vier uma grande proposta por qualquer um deles, não duvide que Washington faria algo.

Quem ainda pode se mexer na trade deadline da NBA?

O Toronto Raptors é um dos times que podem se mexer na trade deadline, mas vai depender de algumas coisas: mercado da NBA e como a equipe vai reagir nas próximas semanas.

A direção quer aguardar ao máximo para entender se RJ Barrett e Immanuel Quickley vão fazer a diferença. Por enquanto, dois jogos e duas vitórias.

E tem Pascal Siakam, que não deseja sair antes da offseason. Então, é algo para acompanharmos de perto.

Por fim, tem o Oklahoma City Thunder, que está brigando pelo topo do Oeste. Dizem que o Thunder está a uma troca de lutar pelo título. Talvez, até seja verdade. E com tantas escolhas de Draft em seu favor, tudo o que Oklahma City precisa é de alguém que tenha impacto imediato.

Isaiah Jackson (Pistons) e Wendell Carter (Magic) foram alguns nomes que surgiram em rumores recentes.

