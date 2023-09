Veja quem é o melhor jogador de cada time na temporada 2023/24 da NBA

A próxima temporada da maior liga de basquete do mundo está cada vez mais perto. Ela marcará a chegada de Victor Wembanyama, um dos melhores prospectos do século, a 21º campanha de LeBron James e, claro, a disputa pelo título. Desse modo, veja quem é o melhor jogador de cada time da NBA em 2023/24.

Atlanta Hawks

A ascensão de Trae Young na NBA foi bem rápida. Em sua segunda temporada ele já havia sido nomeado All-Star. Além disso, em sua terceira liderou seu time para a final da Conferência Leste, na qual perdeu para o Milwaukee Bucks, que se tornou o campeão. O armador de 24 anos está no início do auge em sua carreira, mas já é o melhor jogador do Hawks.

Estatísticas na última temporada: 26.2 pontos, três rebotes e 10.2 assistências em 73 jogos.

Boston Celtics

A discussão entre quem era o melhor jogador do Celtics parece ter diminuído na última temporada. Apesar de Jaylen Brown ter sido nomeado pela segunda vez All-Star, Jayson Tatum teve as melhores médias de sua carreira em 2022/23. Brown também se desenvolveu, mas Tatum apresentou um desempenho melhor de acordo com estatísticas avançadas. Enfim, o ala de 25 anos tem tudo para superar a sua performance da última temporada e competir pelo título com os mais novos reforços do Boston.

Estatísticas na última temporada: 30.1 pontos, 8.8 rebotes e 4.6 assistências em 74 jogos.

Brooklyn Nets

O Nets entrou em reconstrução no meio da última temporada, mas achou “ouro” em Mikal Bridges. No Phoenix Suns, o ala de 27 anos já ocupava um papel importante como um dos melhores 3 and D da NBA. No entanto, ele mostrou que pode muito mais. Ele conseguiu uma média de nove pontos a mais do que a que estava tendo no Arizona, ao mesmo tempo que seu aproveitamento também aumentou. Com sua experiência nos playoffs, pode ajudar a franquia na busca de um título caso ela faça as escolhas certas nos próximos anos.

Estatísticas na última temporada: 20.1 pontos, 4.4 rebotes e 3.3 assistências em 83 partidas.

Charlotte Hornets

Apesar da grave lesão na última temporada, LaMelo Ball segue sendo o melhor jogador do Hornets na NBA em 2022/23. Sendo escolhido na 3º pick em 2022, o armador fez um impacto imediato na franquia com sua visão de quadra, habilidade de passar a bola e inteligência. O astro de apenas 22 anos está se desenvolvendo a cada ano, então pode ser o responsável pela ascensão de uma equipe que não vai aos playoffs desde 2015/16.

Estatísticas na última temporada: 23.3 pontos, 6.4 rebotes e 8.4 assistências em 36 jogos.

Chicago Bulls

DeMar DeRozan se tornou o favorito dos torcedores do Bulls desde que chegou em 2021. Apesar de Zach LaVine entrar na disputa de melhor jogador, a experiência do seis vezes All-Star vence o debate. DeRozan, de 34 anos, é um dos atletas mais decisivos da NBA e tem tudo para ter mais uma ótima performance em 2023/24.

Estatísticas na última temporada: 24.5 pontos, 4.6 rebotes e 5.1 assistências em 74 jogos.

Cleveland Cavaliers

O elenco do Cavs é muito interessante. Darius Garland, Jarrett Allen e Evan Mobley estão mostrando cada vez mais o quão bom são, mas Donovan Mitchell é o melhor jogador do time. O ala-armador de 27 anos está no auge de sua carreira e impressiona torcedores combinando atleticismo com habilidade ofensiva. O Cavaliers perdeu na primeira rodada do último playoffs, no entanto foi a primeira vez que a equipe se classificou desde a saída de LeBron James em 2018. Não é coincidência que isso tenha acontecido na primeira temporada de Mitchell em Cleveland.

Estatísticas na última temporada: 28.3 pontos, 4.3 rebotes e 4.4 assistências em 68 jogos.

Dallas Mavericks

Luka Doncic se consagrou como um dos melhores jogadores da NBA em apenas algumas temporadas. Em cinco temporadas, o armador de 24 anos foi quatro vezes All-Star e levou a equipe a uma final da Conferência Oeste. Além disso, foi o segundo jogador que mais pontuou em 2022/23. Então, mesmo com Kyrie Irving na equipe, não há dúvidas quem é o principal jogador do Mavs.

Estatísticas na última temporada: 32.4 pontos, 8.6 rebotes e oito assistências em 66 jogos.

Denver Nuggets

Nikola Jokic é o melhor jogador do Nuggets, como talvez o melhor da NBA em 2023/24 como indicam alguns rankings. O sévio de 28 anos está revolucionando a posição de pivô com sua versatilidade. Além disso, trouxe uma ascensão para sua franquia, que conseguiu o primeiro título da sua história na última temporada.

Estatísticas na última temporada: 24.5 pontos, 11.8 rebotes e 9.8 assistências em 69 jogos.

Detroit Pistons

Cade Cunningham jogou apenas 12 partidas em 2022/23, mas é o líder de um Pistons ainda sem muita identidade. A primeira escolha do Draft de 2021 mostrou estar pronto para a NBA em sua primeira temporada. O armador de 21 anos tem muito o que melhorar em sua terceira campanha na liga, por exemplo, nas bolas de três pontos. No entanto, tudo indica que se tornará um jogador completo nos próximos anos.

Estatísticas na última temporada: 19.9 pontos, 6.2 rebotes e seis assistências em 12 jogos.

Golden State Warriors

A vaga de melhor jogador do Warriors já está ocupada há mais de uma década. Stephen Curry, aos 35 anos, segue como um dos atletas mais impactantes na NBA e isso não mudará em 2023/24. O astro não conseguiu liderar a equipe para o segundo título seguido, mas coloca ela entre as favoritas na próxima temporada.

Estatísticas na última temporada: 29.4 pontos, 6.1 rebotes e 6.3 assistências em 56 jogos.

Houston Rockets

Jalen Green talvez seja o atleta mais talentoso do Rockets, mas Fred VanVleet chega em Houston para ser o líder. A experiência de campeão do armador de 29 anos, então, o coloca como o melhor jogador da equipe para a temporada 2023/24 da NBA. Ele já ocupava a posição, ao lado de Pascal Siakam, nos últimos anos pelo Toronto Raptors e sem dúvidas está pronto para repetir com seu novo time. Sua chegada será determinante para a melhora da franquia de reconstrução, já que o elenco tinha dificuldades de fazer um jogo coletivo com Kevin Porter Jr como armador.

Estatísticas na última temporada: 19.3 pontos, 4.1 rebotes e 7.2 assistências em 69 jogos.

Indiana Pacers

Em apenas três temporadas NBA, Tyrese Haliburton já é considerado um dos melhores playmakers do mundo. Apesar da grande habilidade em passar a bola, arremessar e entender o jogo, a 12º escolha do Draft de 2020 continuará a melhorar em 2023/24. Desse modo, pode ser o principal responsável pela volta do Pacers aos playoffs após três anos.

Estatísticas na última temporada: 20.7 pontos, 3.7 rebotes e 10.4 assistências em 56 jogos.

Los Angeles Clippers

Kawhi Leonard é alvo de críticas por jogar menos do que 65 partidas nas últimas seis temporadas, mas ele é completo. O ala de 32 anos é um dos melhores defensores da NBA e no ataque não fica muito atrás. No entanto, se o Clippers quiser voltar à final da Conferência Oeste, igual em 2021, é preciso que Kawhi tenha uma disponibilidade maior, assim como Paul George. Afinal, na última vez que ele jogou pelo menos 60 confrontos, liderou o Toronto Raptors para o seu primeiro e único título.

Estatísticas na última temporada: 23.8 pontos, 6.5 rebotes e 3.9 assistências em 52 jogos.

Los Angeles Lakers

Anthony Davis precisará dar um passo à frente para o Lakers ganhar mais um título, mas LeBron James ainda será seu melhor e principal jogador. Não é necessário muita explicação da razão disso. O ala de 38 anos está lutando contra o tempo para aumentar seu currículo imenso e, até o momento, está vencendo.

Estatísticas na última temporada: 28.9 pontos, 8.3 rebotes e 6.8 assistências em 55 jogos.

Memphis Grizzlies

A segunda escolha do Draft de 2019 já se tornou um dos futuros rostos da NBA. Seu atleticismo junto de sua habilidade ofensiva é o que a liga procura entregar ao torcedor: um espetáculo de arregalar os olhos. No entanto, o duas vezes All-Star de 24 anos precisa melhorar suas atitudes fora de quadra. Se conseguir, o Grizzlies pode conseguir ir para sua primeira final de conferência desde 2013.

Estatísticas na última temporada: 26.2 pontos, 5.9 rebotes e 8.1 assistências em 61 jogos.

Miami Heat

Damian Lillard pode se juntar o Heat em breve, mas Jimmy Butler continuará sendo o melhor jogador da franquia. O ala de 34 anos já liderou o time para duas Finais da NBA desde que chegou em 2019. O feito não acontecia desde 2014, quando a equipe contava com LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Desse modo, a melhora do elenco do Heat pode fazer com que Butler vá pela terceira às Finais com o time.

Estatísticas na última temporada: 22.9 pontos, 5.9 rebotes e 5.3 assistências em 64 jogos.

Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo entra na disputa de melhor jogador para a temporada 2023/24 da NBA. O líder do Bucks aos 28 anos já tem um currículo digno de Hall da Fama. E, de acordo com suas últimas declarações, seu objetivo é aumentá-lo, independente de onde esteja.

Estatísticas na última temporada: 31.1 pontos, 11.8 rebotes e 5.7 assistências em 63 jogos.

Minnesota Timberwolves

Na última temporada o Wolves tentou continuar com Karl-Anthony Towns como seu principal jogador. No entanto, Anthony Edwards está em um momento de ascensão e está provando que os dirigentes estavam errados. A primeira escolha do Draft de 2020 é um dos principais jovens jogadores da liga aos 22 anos. Sua explosividade e habilidade ofensiva já impressionavam na NBA, mas tomaram outra proporção no Mundial de Basquete.

Estatísticas na última temporada: 24.6 pontos, 5.8 rebotes e 4.4 assistências em 79 jogos.

New Orleans Pelicans

O histórico de lesão de Zion Williamson pode fazer com que muitos coloquem Brandon Ingram como o melhor jogador do Pelicans na temporada 2023/24 da NBA. No entanto, sua péssima performance no Mundial de Basquete fere o debate. Além disso, quando Zion está em quadra, já provou que consegue impactar o jogo como um astro. Se conseguir aumentar sua disponibilidade, o ala-pivô de 23 anos pode ajudar a franquia a chegar em sua primeira final de conferência.

Estatísticas na última temporada: 26 pontos, sete rebotes, 4.6 assistências em 29 jogos.

New York Knicks

Julius Randle foi o único All-Star do Knicks na última temporada, mas Jalen Brunson será o melhor jogador da franquia na temporada 2023/24 da NBA. A ida do armador de 27 anos fez com que ele tivesse uma melhora impressionante. Jogando pelos EUA, ele reforçou que consegue ser um líder dentro de quadra e ajudar em uma campanha vitoriosa.

Estatísticas na última temporada: 24 pontos, 3.5 rebotes e 6,2 assistências em 68 jogos.

Oklahoma City Thunder

Em sua quinta temporada na NBA, Shai Gilgeous-Alexander foi nomeado pela primeira vez All-Star. Com certeza será a primeira de muitas convocações. O jogador aos 25 anos já se mostrou um dos armadores mais completos da liga. A única coisa que falta para poder competir de verdade é um elenco de qualidade. Mas o desenvolvimento de Josh Giddey e a estreia de Chet Holmgren já é o primeiro passo para uma melhora do Thunder em 2023/24.

Estatísticas na última temporada: 31.4 pontos, 4.8 rebotes e 5.5 assistências em 68 jogos.

Orlando Magic

O Magic conseguiu seu principal jogador dos próximos anos na primeira escolha do Draft de 2022. Paolo Banchero, o novato do ano, já foi o melhor jogador da franquia na última temporada e isso não mudará na temporada 2023/24 da NBA. O ala-pivô se mostrou pronto para a liga e só melhorará daqui para frente.

Estatísticas na última temporada: 20 pontos, 6.9 rebotes e 3.7 assistências em 72 jogos.

Philadelphia 76ers

Mesmo com James Harden na equipe, não há debate sobre quem é o melhor jogador do Sixers. Joel Embiid teve a maior média de pontos e levou o MVP na última temporada. A única coisa que o pivô de 29 anos precisa é conseguir chegar a pelo menos uma final de conferência.

Estatísticas na última temporada: 33.1 pontos, 10.2 rebotes e 4.2 assistências em 66 jogos.

Phoenix Suns

Devin Booker é o rosto do Suns, mas Kevin Durant é o melhor jogador da equipe. Sim, o ala-armador talvez seja o melhor de sua posição atualmente. No entanto, o ala é um dos jogadores mais completos da NBA desde quando foi draftado em 2007. Junto de Stephen Curry, foi o responsável por dois títulos do Warriors e pode fazer o mesmo papel em Phoenix na próxima temporada.

Estatísticas na última temporada: 29.1 pontos, 6.7 rebotes e cinco assistências em 47 jogos.

Portland Trail Blazers

O futuro de Damian Lillard na NBA pode mudar em breve. A negociação com o Heat parece estar começando a fluir, mas neste momento ele ainda é o melhor jogador Blazers. Scoot Henderson já é visto como o principal atleta do futuro da franquia, no entanto não chega nem perto do nível do astro de 33 anos.

Estatísticas na última temporada: 32.2 pontos, 4.8 rebotes e 7.3 assistências em 58 jogos.

Sacramento Kings

De’Aaron Fox já vinha jogando feito um All-Star há algum tempo, mas surpreendeu na última temporada, conseguindo a nomeação ao terceiro time ideal da liga de 2022/23. O atleta de 25 anos aprendeu a controlar o jogo ao mesmo tempo que é um dos armadores mais rápidos da liga. Isso ficou claro na conquista de sua equipe voltar aos playoffs após um jejum de 17 anos.

Estatísticas na última temporada: 25 pontos, 4.2 rebotes e 6.1 assistências em 73 jogos.

San Antonio Spurs

Victor Wembanyama é considerado um jogador de impacto nos dois lados da quadra por conta de seu tamanho e versatilidade. Ele já foi até comparado à LeBron James por seu talento, prevendo que será um dos melhores jogadores da história tal qual o ala. Essas declarações fizeram com que ele melhorasse mais seu jogo desde o Draft, então vem impressionando ainda mais analistas

Toronto Raptors

Pascal Siakam talvez seja trocado na próxima temporada da NBA, mas ele ainda é o melhor jogador do Raptors para 2023/24. Sua importância se solidifica ainda mais após a saída de Fred VanVleet. O ala-pivô de 29 anos não é apenas um ótimo defensor, como também um atleta extremamente versátil no ataque.

Estatísticas na última temporada: 24.2 pontos, 7.8 rebotes e 5.8 assistências em 71 jogos.

Utah Jazz

Lauri Markkanen chegou ao Jazz como um bom coadjuvante e se tornou o principal jogador da franquia em reconstrução. Seu jogo melhorou tanto que ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu na última temporada. Sua versatilidade, tanto na defesa, quanto no ataque, impressiona e dá um bom rumo para o futuro do Jazz.

Estatísticas na última temporada: 25.6 pontos, 8.6 rebotes e 1.9 assistência em 66 jogos.

Washington Wizards

O Wizards estendeu o contrato de Kyle Kuzma, mas ele Jordan Poole chega para ser o principal jogador da franquia. Com a saída de Kristaps Porzingis, ele terá mais espaço para ficar muito tempo com a bola nas mãos, como gosta. Agora como titular, conseguirá se desenvolver mais como atleta.

Estatísticas na última temporada: 20.4 pontos, 2.7 rebotes e 4.5 assistências em 82 jogos.

