Veterano, Rudy Gay fecha contrato com o Warriors

De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o veterano Rudy Gay fechou contrato de uma temporada com o Golden State Warriors nesta quarta-feira (27). Ainda segundo o jornalista, o ala-pivô brigará por uma vaga no elenco durante os treinamentos da pré-temporada da NBA. Ele defendeu o Utah Jazz nas duas últimas campanhas, mas foi envolvido na troca por John Collins.

Na negociação, o Atlanta Hawks adquiriu Gay e uma escolha de segunda rodada futuro no Draft. Mas a franquia da Geórgia não o manteve no elenco. Isso porque o usou como moeda de troca para o Oklahoma City Thunder para adquirir Patty Mills. Além dele, TyTy Washington, Usman Garuba e uma escolha de segunda rodada foram envolvidos no acordo.

Portanto, antes de fechar contrato com o Warriors, Rudy Gay estava sem time. O veterano disputará sua 18ª temporada na NBA. Golden State, aliás, será seu sexto time ao longo da carreira. Ademais, vestiu as camisas do Memphis Grizzlies, Toronto Raptors, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Jazz.

Como resultado, soma 1.120 jogos disputados na liga, sendo 778 como titular. Suas médias como profissional são de 15.8 pontos, 5.6 rebotes e 1.1 roubo de bola por partida.

No entanto, o jogador de 37 anos tem um fato negativo em sua carreira. Afinal, ele é o único jogador que nunca venceu uma série de playoffs com mais de 15 anos na NBA. Gay, aliás, disputou apenas três vezes a pós-temporada. Em 2011/12, pelo Memphis Grizzlies, fez sua melhor campanha com média de 19 pontos em sete confrontos.

Posteriormente, voltou aos playoffs apenas em 2017/18 com o Spurs. Na ocasião, obteve média de 12.2 pontos em cinco partidas. Por fim, sua última série de mata-mata na liga foi em 2018/19, também com San Antonio. Vindo do banco, angariou média de 11.1 pontos em sete jogos.

Então, Gay é o segundo reforço do Warriors para 2023/24 acima dos 37 anos. Isso porque a franquia também fechou com Chris Paul, de 38 anos, logo no início da agência livre. Além disso, o time do técnico Steve Kerr ainda conta com outros veteranos acima dos 33 anos. Stephen Curry (35), Klay Thompson (33) e Draymond Green (33).

Por fim, vale lembrar que é o segundo reforço do Warriors nesta semana. Na segunda-feira (25), Golden State assinou com o ala-armador Rodney McGruder também para a fase de treinamentos. Ele, inclusive, é outro veterano, já que tem 32 anos. Por outro lado, tem médias inferiores às de Gay na carreira. São 5.8 pontos e 2.8 rebotes em 317 jogos disputados.

