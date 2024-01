Victor Wembanyama anota 26 no segundo tempo, mas Spurs perde para o Hawks

Victor Wembanyama fez mais uma grande partida, mas o San Antonio Spurs perdeu para o Atlanta Hawks, nessa segunda-feira (15). Jogando fora de casa, o time texano perdeu por 109 a 99. No primeiro tempo, o Hawks atropelou por 69 a 34. No entanto, o Spurs reagiu na segunda parte do duelo, mas não conseguiu a virada histórica.

Depois de ficar zerado na primeira metade de jogo, Wembanyama “pegou fogo” no segundo tempo. Fez 26 pontos – 18 deles no quarto período – e dominou o garrafão. Além disso, ele terminou o jogo com 13 rebotes. Ou seja, alcançou o duplo-duplo.

O detalhe é que 18 dos 26 pontos de Victor Wembanyama contra o Hawks vieram através de enterradas, mas o Spurs manteve a sina de derrotas.

Após a lesão no tornozelo sofrida no clássico texano contra o Dallas Mavericks, Wembanyama está jogando com restrição de minutos. Desse modo, o Spurs se mostra cauteloso para que o novato não se lesione novamente. Por exemplo, no jogo do último sábado (13) contra o Chicago Bulls, o francês foi poupado.

Ao final de mais um revés, o técnico do Spurs, Gregg Popovich, falou sobre a explosão ofensiva de Victor Wembanyama no segundo tempo contra o Hawks. A equipe, aliás, iniciou o terceiro período com três habituais titulares, incluindo o francês, no banco de reservas. Portanto, um recado claro do veterano treinador a quem não estava correspondendo em quadra. Parece que deu certo, no caso de Wembanyama.

“Obviamente, os titulares precisavam de algum tipo de mensagem, uma chacoalhada, ou algo do tipo. Então, no segundo tempo, a nossa equipe aprendeu que precisa fazer passes. Sobre Victor, ele é receptivo a qualquer tipo de treinamento. Além disso, ele tem um QI muito alto, entende o jogo intuitivamente. Se você explicar algo para ele, ele entende. Victor é um jovem notável de 20 anos”, disse Popovich.

Victor Wembanyama, por sua vez, repercutiu a decisão do treinador do Spurs de colocá-lo no banco após o intervalo do duelo contra o Hawks. O novato, acima de tudo, respeita Popovich e está disposto a aprender.

“Ele queria colocar os jogadores em quem pudesse confiar para estarem 100% em quadra. Além disso, ele queria mostrar aos titulares regulares como deveríamos jogar. Gosto de ser treinado, talvez até ser mandado para a G-League se não jogar da maneira certa. Não me importo. Enfim, gosto quando há consequências sobre meus erros. A nossa comissão técnica me dá ótimos conselhos. Eles me informam sobre os erros que não devo cometer. Acho que melhorei, adaptei mais o meu jogo à NBA. Enfim, acho que isso está evidente”, afirmou o camisa 1 do Spurs.

Corrida para o prêmio de Novato do Ano

Na última semana, Wembanyama reassumiu a liderança do ranking de novatos. A disputa com Chet Holmgren se acirra mais a cada semana. O calouro do Oklahoma City Thunder estava no topo da corrida, mas o francês brilhou e voltou à primeira posição.

Mesmo com minutos limitados em quadra, Victor Wembanyama segue liderando o Spurs, como no revés para o Hawks. Nas derrotas para Milwaukee Bucks e o Cleveland Cavaliers. a primeira escolha do Draft de 2023 totalizou pontos, rebotes e tocos.

Por fim, o Spurs continua na lanterna da Conferência Oeste. Além disso, é dono da segunda pior campanha da NBA em 2023/24. Até o momento, o time texano venceu apenas sete dos 39 jogos que disputou. O próximo desafio da equipe será nesta quarta-feira (17) contra o Boston Celtics, time de melhor campanha, fora de casa.

