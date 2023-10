Victor Wembanyama aumenta peso antes de estrear na NBA

Após grande preocupação recente, o francês Victor Wembanyama ganhou peso após o Draft da NBA. De acordo com o próprio jogador, ele treinou bastante desde junho, quando o San Antonio Spurs o escolheu no recrutamento. O pivô adicionou cerca de sete quilos de massa muscular enquanto se prepara para a sua primeira temporada na liga.

Wembanyama sabia que seu peso poderia ser um problema, então tratou de trabalhar duro nos últimos meses. Com 2,26 metros, ele sempre cuidou bastante do corpo com dieta, treinamentos e exercícios de alongamento. Tudo para reduzir os riscos de lesões que sempre atrapalham com altura similar. Mas seus esforços foram fortalecidos por conta de seu antigo treinador físico, Guillaume Alquier. Aliás, Alquier faz parte da equipe permanente do time texano. Com ele, a condição física de Wembanyama atingiu novos patamares.

Além da influência de Alquier, Victor Wembanyama teve o privilégio de trabalhar com a equipe médica de ponta da NBA. As dicas fizeram com que ele ganhasse experiência sobre o próprio corpo.

“Aprendi mais sobre meu corpo nos últimos três meses do que nos últimos cinco anos”, disse Wembanyama ao jornalista Jeff McDonald, do ExpressNews.

Embora o time de San Antonio e tenta evitar sobrecarrega em seu corpo com excesso de massa muscular, o novato vem trabalhando todos os dias. No início do período de treinamentos da NBA, o Spurs listou Victor Wembanyama com 104 quilos, mostrando um aumento de peso importante.

Assim como Chet Holmgren, do Oklahoma City Thunder, o francês tem características diferentes de jogadores acima de 2,13 metros. Até seus colegas se surpreendem com suas qualidades em quadra. O experiente Doug McDermott, por exemplo, acredita muito no potencial do calouro.

“É incrível assistir”, afirmou McDermott. “Ele faz coisas que você realmente não consegue explicar”.

Até o momento, Victor Wembanyama fez apenas uma partida na pré-temporada, justamente diante de Holmgren. Ele anotou 20 pontos e pegou cinco rebotes em apenas 19 minutos contra o Oklahoma City Thunder. Nesta sexta-feira, o Spurs enfrenta o Miami Heat.

