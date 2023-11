Victor Wembanyama brilha, mas Spurs sofre mais uma derrota

O novato Victor Wembanyama fez uma grande exibição nessa sexta-feira (17), mas não evitou mais uma derrota do San Antonio Spurs. Jogando em casa, o time texano caiu para o Sacramento Kings por 129 a 120. Com isso, o Spurs sofreu o sétimo revés consecutivo. Ou seja, a equipe está em queda livre.

Wembanyama, por sua vez, fez sua parte para ajudar o Spurs. Fez 27 pontos e pegou nove rebotes. Portanto, o francês de 19 anos ficou perto de um duplo-duplo.

Desse modo, o calouro se recuperou da atuação ruim contra o Oklahoma City Thunder. Na última quarta (15), Victor Wembanyama marcou apenas oito pontos e o Spurs amargou uma derrota acachapante por 123 a 87.

Mas ao final da partida, o novato falou sobre a rotina sem vitórias. Campeão francês na última temporada, Victor Wembanyama terá que se acostumar com os altos e baixos no Spurs. Pelo menos em sua primeira temporada na NBA. Mas, o ala-pivô, espera que o time melhore até o final da campanha.

“É uma luta diária. Sei que o nosso final de temporada não será parecido com o início. Nós temos um bom caminho para percorrer, evoluir”, disse a primeira escolha do Draft deste ano.

Victor Wembanyama chegou ao Spurs cercado de expectativas. Afinal, o fenômeno francês é considerado um talento geracional. Daqueles que mudam a história de uma franquia.

Alguns adversários de Wembanyama já viram de perto do que o ala-pivô é capaz de fazer. O astro Kevin Durant, por exemplo, acha que a promessa do Spurs tem tudo para marcar época na NBA. A declaração ocorreu logo após a derrota do Phoenix Suns para o Spurs de Victor Wembanyama por 115 a 114, há pouco mais de duas semanas.

“Cara, ele é um jogador único. Ele será uma força nesta liga por muito tempo. Uma vez que continue a ganhar experiência, ele ficará ainda melhor”, afirmou o veterano.

Em 12 jogos até o momento, o ala-pivô de 2,24m lidera o Spurs em médias de pontos (19.3), rebotes (9,3) e tocos (2,2), em 30 minutos em quadra. Desse modo, ele é o principal cestinha e o líder em tocos entre os novatos. Além disso, é o segundo em rebotes, atrás apenas de Ausar Thompson, do Detroit Pistons. Com isso, Wembanyama larga na frente na corrida pelo prêmio de calouro do ano.

Hoje, o Spurs ocupa a antepenúltima posição no Oeste, com apenas três vitórias em 12 jogos. O próximo desafio da equipe será neste sábado (18). O adversário será o Memphis Grizzlies, lanterna da conferência, em San Antonio.

