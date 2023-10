Victor Wembanyama comanda e Spurs bate Warriors

Sob o comando de Victor Wembanyama, o San Antonio Spurs venceu o Golden State Warriors por 122 a 117, nesta sexta-feira (20), no Chase Center. A rodada marcou o fim da pré-temporada da NBA. O francês foi o grande destaque da partida, sobretudo no primeiro tempo, quando as duas equipes estiveram com seus principais jogadores em quadra.

A atuação de Victor Wembanyama na vitória do Spurs contra o Warriors chamou a atenção pelo número de tocos em 20 minutos. Foram cinco ao todo. Além disso, o jovem astro anotou 19 pontos, pegou quatro rebotes e ainda converteu uma bola do perímetro.

Pelo lado de San Antonio, Devin Vassell e Zach Collins também foram bem. Ambos anotaram 13 pontos. O pivô ainda pegou quatro rebotes, enquanto o ala-armador converteu três das seis tentativas de três pontos. Keldon Johnson também teve boa participação com 12 pontos e sete rebotes em 22 minutos.

Assim, a primeira jornada de Victor Wembanyama no Spurs, encerrada com vitória sobre o Warriors, termina com saldo positivo. Afinal, em cinco confrontos de pré-temporada, foram três triunfos e duas derrotas. Já o time do técnico Steve Kerr teve seu primeiro revés. Ao todo, foram quatro vitórias nos jogos preparatórios para campanha regular.

Por outro lado, o destaque do Warriors foi Dario Saric. Reforço para 2023/24, ele anotou 17 pontos em 21 minutos vindo do banco. Além disso, Moses Moody, que ganhou minutos no segundo tempo, terminou como cestinha da equipe. O jovem fez 18 pontos e pegou oito rebotes em 17 minutos.

Stephen Curry, por sua vez, esteve em quadra por 20 minutos. O astro anotou 11 pontos. Aliás, todo o quinteto inicial do Warriors, bem como do Spurs de Victor Wembanyama jogou praticamente só a primeira etapa. Dessa forma, outros titulares não tiveram números expressivos. Destaque também para Jonathan Kuminga que, em 20 minutos, conquistou 13 pontos, seis rebotes e cinco assistências.

Agora, Golden State fará sua estreia na NBA na terça-feira (24), contra o Phoenix Suns. O jogo será na Califórnia. O Spurs entra em quadra pela temporada regular na quarta-feira (25). O adversário será o Dallas Mavericks, no AT&T Center.

O jogo

O duelo começou disputado com Vassell e Thompson se destacando pelos seus times. Ambos dominaram as ações ofensivas. Por outro lado, Wiggins tinha o indigesto dever de marcar Wembanyama. O francês, aliás, começou a tomar conta do jogo. Em sete minutos, já acumulava 12 pontos e três tocos. Então, San Antonio conseguiu abrir vantagem. 44 a 35 Spurs.

O time texano manteve a mesma intensidade no início do segundo quarto, mas o Warriors não deixou a desvantagem aumentar. A bola do perímetro era o ponto forte dos donos da casa. Em 15 minutos jogados, o aproveitamento era bom. Foram sete acertos em 12 tentativas. Mas o número diminuiu e San Antonio voltou a abrir boa vantagem nos minutos finais do período. Curry e Kuminga tomaram conta do ataque de San Francisco. Em contrapartida, Wembanyama ganhou a companhia de Keldon Johnson nas ações ofensivas. 72 a 63 Spurs.

Segundo tempo

A volta do intervalo não foi animadora para Golden State. O Spurs dominou os primeiros minutos e ampliou a vantagem. Aliás, conquistado a maior do jogo até então, de 16 pontos. O coletivo do time de Gregg Popovich prevaleceu e vários jogadores começaram a ultrapassar os dois dígitos em pontuação. Por outro lado, o Warriors não conseguia mais converter bolas do perímetro.

Os mandantes esboçaram uma reação com os reservas em quadra. Isso porque a segunda unidade entrou com apetite e agressiva na marcação. A diferença que fora de 15, caiu para nove pontos. 100 a 91 Spurs.

Só com bancários em quadra, o Warriors foi melhor. No último período, uma corrida de 9 a 0 recolocou de vez o time na partida.

(3-2) San Antonio Spurs x Golden State Warriors (4-1)

Destaques

San Antonio

Victor Wembanyama: 19 pontos, quatro rebotes e cinco tocos em 20 minutos

Zach Collins: 13 pontos e quatro assistências em 19 minutos

Devin Vassell: 13 pontos, sendo 3-6 do perímetro

Keldon Johnson: 12 pontos e sete rebotes

Malaki Braham: 11 pontos

Golden State

Moses Moody: 18 pontos, oito rebotes e 4-6 do perímetro

Dario Saric: 17 pontos, sendo 6-8 nos arremessos de quadra em 21 minutos

Jonathan Kuminga: 13 pontos, seis rebotes e cinco assistências em 20 minutos

Stephen Curry: 11 pontos e quatro rebotes em 20 minutos

Outros jogos

(1-3) Cleveland Cavaliers 104 x 109 Indiana Pacers (2-2)

Destaques

Cleveland

Donovan Mitchell: 28 pontos, quatro assistências e 3-7 do perímetro

Evan Mobley: 18 pontos e oito rebotes

Caris LeVert: 12 pontos e quatro roubos de bola

Georges Niang: 11 pontos, quatro rebotes e 3-5 do perímetro

Indiana

Buddy Hield: 20 pontos, quatro rebotes e 6-8 do perímetro

Obi Toppin: 17 pontos e nove rebotes

Tyrese Haliburton: 14 pontos, quatro rebotes, nove assistências e quatro roubos de bola

Andrew Nembhard: 13 pontos

(3-2) Atlanta Hawks 106 x 120 Philadelphia 76ers (2-2)

Destaques

Atlanta

Trae Young: 19 pontos e dez assistências

Onyeka Okongwu: 14 pontos e sete rebotes

Saddiq Bey: 13 pontos, quatro rebotes e 3-5 do perímetro

Dejounte Murray: 12 pontos e quatro assistências

Philadelphia

De’Anthony Melton: 29 pontos, cinco rebotes e 6-10 do perímetro

Joel Embiid: 21 pontos e cinco rebotes

Tyrese Maxey: 15 pontos, 12 assistências e três roubos de bola

Kelly Oubre Jr: 11 pontos

(3-1) Washington Wizards 98 x 134 Toronto Raptors (4-0)

Destaques

Washington

Deni Avdija: 18 pontos, sete rebotes e 4-7 do perímetro

Eugene Omoruyi: 16 pontos

Tyus Jones: 11 pontos

Danilo Gallinari: 11 pontos

Toronto

Scottie Barnes: 23 pontos, seis rebotes e 3-6 do perímetro

Pascal Siakam: 19 pontos e oito rebotes

OG Anunoby: 15 pontos, quatro rebotes e quatro assistências

Malachi Flynn: 13 pontos, cinco rebotes e 3-5 do perímetro

Gradey Dick: 12 pontos, sendo 4-5 do perímetro

(2-2) Detroit Pistons 104 x 114 Dallas Mavericks (1-3)

Destaques

Detroit

Malcolm Cazalon: 16 pontos, quatro assistências e 3-7 do perímetro

Jared Rhoden: 13 pontos e quatro rebotes

Ausar Thompson: nove pontos e 11 rebotes

Dallas

Josh Green: 22 pontos, sendo 4-5 do perímetro

Kyrie Irving: 17 pontos, oito rebotes, 11 assistências e 4-10 do perímetro

Dereck Lively: 14 pontos e cinco rebotes

Tim Hardaway Jr: 12 pontos, quatro rebotes e quatro assistências

(2-3) Miami Heat 104 x 110 Houston Rockets (4-1)

Destaques

Miami

RJ Hampton: 17 pontos e cinco assistências

Tyler Herro: 13 pontos e quatro assistências

Justin Champagnie: 11 pontos e quatro rebotes

Bam Adebayo: 11 pontos

Nikola Jovic: dez pontos

Houston

Fred VanVleet: 20 pontos, seis assistências e 3-4 do perímetro

Jalen Green: 20 pontos, quatro rebotes e 3-7 do perímetro

Amen Thompson: 19 pontos, sete rebotes e quatro assistências

Alperen Sengun: 16 pontos, 12 rebotes e quatro tocos

(2-3) Memphis Grizzlies 116 x 124 Milwaukee Bucks (3-2)

Destaques

Memphis

Desmond Bane: 24 pontos, quatro rebotes, cinco assistências e 5-9 do perímetro

Ziaire Williams: 15 pontos e sete rebotes

Santi Aldama: 13 pontos, cinco rebotes e 3-4 do perímetro

Marcus Smart: 11 pontos e seis assistências

Milwaukee

Giannis Antetokounmpo: 26 pontos, sete rebotes, quatro assistências e 12-18 nos arremessos de quadra

Damian Lillard: 19 pontos e cinco rebotes

MarJon Beauchamp: 18 pontos, sendo 4-5 do perímetro

Brook Lopez: 11 pontos e cinco rebotes

