Victor Wembanyama comanda Spurs contra o Timberwolves

Victor Wembanyama é o principal candidato ao prêmio de melhor calouro da NBA, mas na vitória do San Antonio Spurs sobre o Minnesota Timberwolves, ele foi ainda melhor. Apesar de anotar “apenas” 23 pontos, ele preencheu as linhas de estatísticas. O francês pegou dez rebotes, distribuiu seis assistências, roubou duas bolas, bloqueou dois arremessos e acertou três cestas do perímetro. Tudo isso em cerca de 29 minutos, o que o fez o primeiro novato na história da liga a atingir tais números.

Mas mais que isso, o Spurs, um dos piores times da NBA na atual temporada, bateu o Timberwolves, que até então liderava o Oeste ao lado do Oklahoma City Thunder. Como resultado, o Thunder, de seu principal rival pelo Rookie of the Year (Chet Holmgren), é o líder isolado.

Além de fazer grandes jogadas, Victor Wembanyama foi decisivo no improvável triunfo do Spurs sobre o Timberwolves. Ele fez cesta de três quando restavam cerca de dois minutos para o fim, enquanto San Antonio liderava por 109 a 107. Depois, Minnesota ainda empatou em 112, mas Keldon Johnson converteu um lance livre para deixar em 113 a 112, placar final.

Primeira escolha do Draft de 2023, o pivô impressiona a cada jogo que passa. E superar uma ótima equipe defensiva como a de Minnesota, valoriza ainda mais a vitória. Por muitos momentos, Wembanyama recebeu marcação de Rudy Gobert, três vezes eleito o melhor defensor da NBA e com seis seleções para os times ideais do quesito. Mesmo assim, ele conseguiu superar o seu compatriota.

“Se tem um momento para perder, que seja agora, mas foi um tapa na nossa cara”, disse Gobert. “Foi um grande teste. Acho que precisávamos de algo assim e espero que a gente aprenda com isso”.

O Timberwolves chegou a liderar por 15 pontos no segundo quarto, mas a presença de Victor Wembanyama em quadra fez com que o Spurs diminuísse a diferença. Então, no segundo tempo, a defesa de San Antonio funcionou, Devin Vassell fez sete pontos no último período e concretizou a virada.

“Tivemos muitos erros de ataque no último quarto”, disse o técnico Chris Finch, do Timberwolves. “Nós vencíamos por dez pontos no último período, mas não tomamos as decisões certas. Mas é legal ver jogadores grandes com talento como é Wembanyama. Todos nós tentamos de tudo, mas ele é um jovem incrível. Ele será a cara da NBA no futuro”.

Foi apenas a décima vitória em 46 jogos do Spurs na atual temporada, mas é a terceira vez que o time texano consegue vencer duas partidas consecutivas. Enquanto isso, o jogador possui médias de 20.5 pontos, 10.1 rebotes, 3.0 assistências, 3.2 bloqueios, além de 81.1% nos lances livres.

