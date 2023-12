Victor Wembanyama e LeBron James falam sobre primeiro jogo na NBA

O tão aguardado primeiro confronto entre Victor Wembanyama e LeBron James aconteceu na noite da última sexta-feira (15). E é claro que isso foi tema da coletiva de imprensa de ambos após o fim do jogo. A partida, aliás, foi vencida pela primeira escolha do Draft de 19 anos sobre o veterano astro de 38.

O San Antonio Spurs quebrou uma sequência de 18 derrotas na NBA. Essa foi a pior marca da equipe em todos os tempos. O francês ressaltou a sensação de voltar a vencer e disse que uma nova sequência ruim como a última não pode acontecer.

Publicidade

“Dentro do vestiário, estamos tratando os jogos como partidas de playoffs. Isso não aconteceu, sobretudo, no começo do ano. Mas entendemos que a abordagem durante os duelos precisava mudar. Adoramos essa sensação, adoro vencer. Então, temos que continuar trabalhando como loucos para conseguir a segunda vitória e depois a terceira. É nisso que sou viciado: vencer”, afirmou.

Por fim, também falou sobre o sentimento em enfrentar LeBron pela primeira vez.

“Foi ótimo. Devo confessar que achei que seria mais especial. Mas quando você entra na quadra e começa a competir, acaba esquecendo um pouco. De qualquer forma, sei o que ele representa e sei que esse foi um jogo diferente. Porém, é o que disse. Estava focado em defender, fazer jogadas certas, assim como ele. Portanto, nada de muito especial”, concluiu.

Publicidade

Leia mais sobre o Spurs e o Lakers!

LeBron James elogiou Victor Wembanyama e citou que não ficou surpreso com a capacidade do prodígio pivô.

“O que posso dizer é que nada mudou. Ele é um jogador especial. Tem muitos recursos. Então, o que disse sobre ele no ano passado está mantido. Eu já sabia de sua qualidade. San Antonio tem grande sorte em tê-lo”, ressaltou.

Pouco antes do começo da temporada passada, o camisa 23 já havia falado sobre a futura primeira escolha do Draft, descrevendo-o como um “alienígena”. Ele se refere, então, a essa aspa.

Publicidade

“Então, todo mundo tem sido considerado um unicórnio nos últimos anos, mas ele é tipo um alienígena. Eu nunca vi alguém do tamanho dele jogar de maneira tão fluida e graciosa. Tipo, ele tem 2,19m, 2,21m de altura, e possui a habilidade de colocar a bola no chão, arremessar step backs do perímetro, bloquear arremessos. Ou seja, o que ele faz é incrível. Com certeza, ele é um talento geracional. Enfim, espero que ele se mantenha saudável, que é o mais importante”, afirmou LeBron.

Lance viral

James fez um belo arremesso contra Wembanyama, em um lance que viralizou na rodada dessa sexta-feira (15). Mesmo com uma contestação muito forte do camisa 1 na zona morta, o astro do Los Angeles Lakers converteu uma bola de três. Perguntado sobre o lance, LeBron explicou o seu raciocínio na jogada.

Publicidade

“É difícil porque ele é muito versátil. Então, ele se sente confortável para contestar qualquer um em todos os lugares. Segurei um pouco até o momento em que ele começou a abaixar as mãos. Seria difícil voltar e dar o toco a partir daí. Isso me deu algum espaço. Eu também precisei levantar um pouco mais a bola. Coisas que você se ajusta, mas foi uma bela cesta”, explicou.

O craque de Los Angeles anotou 23 pontos, 14 assistências, sete rebotes e dois roubos de bola. Enquanto isso, o calouro marcou 13 pontos, 15 rebotes, cinco assistências, dois roubos de bola e dois tocos. San Antonio venceu por 129 a 115.

Recorde

James raramente perdeu os primeiros jogos contra outras primeiras escolhas do Draft. Para se ter uma noção, o último que havia conseguido era Markelle Fultz, em um duelo entre Philadelphia 76ers e Cleveland Cavaliers em 2017.

Publicidade

Desde então, LeBron sempre venceu. A lista conta com Deandre Ayton, Zion Williamson, Anthony Edwards, Cade Cunningham e Paolo Banchero. A estrela do Spurs, porém, quebrou a escrita.

O próximo confronto entre eles será apenas em 23 de fevereiro, logo após o fim de semana do All-Star Game.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA