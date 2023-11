Victor Wembanyama elogia Chet Holmgren: “Ameaça na NBA”

Victor Wembanyama e Chet Holmgren se enfrentam na NBA pela primeira vez na noite desta terça-feira. Ao menos, oficialmente. Os dois já jogaram em pré-temporada, mas foi o bastante para o francês elogiar Holmgren e o Oklahoma City Thunder. Apesar de suas equipes viverem momentos diferentes, o confronto tem tudo para ser marcante. Tanto é, que a partida terá transmissão nacional nos Estados Unidos.

“Holmgren é uma ameaça de tocos”, afirmou Victor Wembanyama, que teve ao menos um bloqueio em cada jogo que fez na NBA até aqui. “Mas ele também é uma ameaça de ‘ponte aérea’. É algo que nós sempre precisamos ficar espertos. Ele faz dupla com Shai (Gilgeous-Alexander), então vai ser muito difícil de lidar. Mas nós vamos fazer dar certo”.

Aliás, os dois ocupam o terceiro e o quarto lugar em tocos em 2023/24. Enquanto Wembanyama possui 2.4, Holmgren tem 2.3. Ter dois calouros com, pelo menos, 2.0 bloqueios por jogo é algo que a liga não vê desde 1997/98. Na época, Tim Duncan (San Antonio Spurs) teve 2.5 e Michael Stewart (Sacramento Kings) fez 2.4.

Apesar de Wembanyama passar por várias comparações com Duncan, até pelo fato de os dois começarem pelo Spurs, Holmgren não tem nada a ver com Stewart. Duncan foi cinco vezes campeão e é um dos melhores jogadores de todos os tempos da NBA. Já o ex-atleta do Kings, só teve aquela campanha relativamente promissora. Depois, ele rodou pela liga e saiu em 2005, sem sucesso.

Mas o fato é que Wembanyama e Holmgren monopolizam a atenção do público como novatos. A briga pelo prêmio de melhor calouro, até o momento, só fica entre eles. Scoot Henderson, terceira escolha do Draft deste ano, se machucou logo no começo, mas não foi bem. Por outro lado, Brandon Miller (pick 2), ainda não “estourou” no Charlotte Hornets.

Na primeira “Corrida para o ROY“, o jogador do Spurs saiu na frente. De acordo com o site oficial da NBA, Victor Wembanyama está em primeiro, enquanto Holmgren vem logo atrás. É algo que não deve mudar tão cedo.

No entanto, Holmgren só é novato por conta de uma lesão que sofreu em preparação para a temporada 2022/23. Segunda escolha do último ano, o pivô não teve condições de entrar em quadra durante toda a campanha. Então, é seu ano de estreia.

E os dois possuem números similares. Enquanto Wembanyama possui médias de 19.7 pontos e 8.8 rebotes, Holmgren faz 16.4 pontos e 7.6 rebotes. Mas se tem algo que o francês não citou foi o fato de que o jogador do Thunder também é uma ameaça nos arremessos de três. Até aqui, ele acertou 50% das tentativas (18 em 36).

Times em momentos diferentes

O Thunder passou por uma reformulação nos últimos anos e, mesmo sem Holmgren, já foi ao play-in na última temporada. Ou seja, está caminhando para dar o “próximo passo” na NBA. Até aqui, o time ocupa o quinto lugar no Oeste, com seis vitórias e quatro derrotas.

A equipe conta com o astro Shai Gilgeous-Alexander, que já aparece na Corrida para o MVP. Na primeira edição de 2023/24, o armador só estava atrás de Nikola Jokic, Joel Embiid, Luka Doncic e Jayson Tatum.

Além dele, o Thunder tem alguns dos melhores jovens da NBA, como Jalen Williams, Josh Giddey e, claro, Holmgren.

Por outro lado, o Spurs inicia o seu próprio processo em 2023/24. Apesar de ter bons nomes, como Keldon Johnson e Devin Vassell, a equipe texana ainda está longe de ser candidata a algo. Mas já é competitiva. Nos cinco primeiros jogos da temporada, por exemplo, San Antonio venceu três. É fato que cinco derrotas consecutivas vieram depois disso, mas esteve perto de ganhar em quase todas.

Spurs e Thunder se enfrentam na noite desta terça-feira, em jogo válido pela Copa da NBA. O Amazon Prime Video transmite, a partir de 21h30 (horário de Brasília).

