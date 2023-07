O pivô Victor Wembanyama está fora do restante da Summer League, de acordo com o jornalista Tim Bontemps, da ESPN. O San Antonio Spurs optou por preservar o francês, primeira escolha do Draft de 2023. O anúncio aconteceu após o grande desempenho do atleta na derrota para o Portland Trail Blazers no domingo (9). Mas a decisão partiu do técnico Gregg Popovich.

“Sei que preciso falar com Pop (Gregg Popovich), sobre jogar nos próximos jogos”, disse o jovem, ainda no domingo. “Mas estou preparado para fazer qualquer sacrifício pela equipe e dar 100%”, finalizou o prodígio do Spurs. Wembanyama vem de uma temporada completa pelo basquete francês, levando o Metropolitans 92 às finais da liga, quando perdeu para o Monaco.

Com 27 pontos e 12 rebotes e três tocos diante do Blazers, Victor Wembanyama mostrou serviço na Summer League. San Antonio até perdeu, mas o mais importante foi seu desempenho. Além disso, acertou nove de 14 arremessos, uma performance bem melhor do que em sua estreia.

Apesar de cinco tocos e da vitória contra o Charlotte Hornets na última quinta-feira (11), ele teve muitos problemas com os arremessos. Victor Wembanyama converteu somente duas das 13 tentativas, o que assustou alguns fãs. No entanto, o jogo diante do Blazers mostrou seu potencial.

Assim, ele termina a Summer League com médias de 18.0 pontos, 10.0 rebotes, 4.0 bloqueios e 40.7% nos arremessos de quadra.

Longe da mídia

Ser a primeira escolha do Draft tem o lado bom, mas “custa caro”. Victor Wembanyama vem sofrendo com todo o assédio da mídia, que incluiu episódios como aquele com Britney Spears. De acordo com o site TMZ, Spears levou um tapa no rosto de um segurança ao tentar tirar uma foto com o jogador. O responsável por sua segurança do jovem não reconheceu a famosa. No entanto, ele acredita que vai conseguir um pouco de “folga” em breve.

“É normal, mas a evolução vem jogo a jogo. No entanto, no meu primeiro jogo, eu tive de lidar com tanta coisa com a mídia. Para ser sincero, o basquete não conseguiu ser 50% da minha agenda, por exemplo”, reclamou o calouro. “Eu quero me reunir com a franquia e sumir da mídia nos próximos dois a três meses. Quero estar na melhor posição possível quando a temporada começar”.

Conselhos de ídolos do Spurs e dos franceses da NBA

Wembanyama teve um jantar com lendas do San Antonio Spurs que explodiu a internet, pouco depois do draft. Estavam presentes no evento, nomes como: Tim Duncan, Manu Ginobili, David Robinson e Sean Elliot.

Por fim, Elliot comentou pouco depois do evento que Victor Wembanyama pediu conselhos a eles.

“Ele nos fez perguntas do tipo, ‘como posso dormir bem nas viagens pros jogos fora de casa’. Que tipo de garoto faz perguntas como essa? Normalmente, a maioria desses jovens vem nos perguntar quais são os melhores clubes para se ir em New York ou Philadelphia. Portanto, ele é diferente”, completou o ídolo da franquia.

Em coletiva realizada no sábado, o jovem também falou sobre o contato com a lenda Tony Parker, e outros dois franceses da NBA atual, em Rudy Gobert e Nicolas Batum.

“Falei com cada um deles, e o conselho mais importante que recebi foi de que preciso ser eu mesmo. Eles confiam em mim, e tudo vai correr bem desde que eu seja fiel ao que sou e ao meu estilo de jogo”, completou Wembanyama.

