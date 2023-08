Sem Victor Wembanyama, França define convocação para o Mundial

O técnico Vincent Collet definiu os 12 atletas que defenderão a seleção francesa na Copa do Mundo FIBA de 2023. Sem Victor Wembanyama na convocação para o Mundial, a França apostou na experiência de veteranos para atingir seus objetivos na competição. O pivô era a grande esperança da equipe, mas optou por abdicar do torneio e focar na preparação para sua primeira temporada na NBA.

Além de Wembanyama, a França também não contará com Frank Ntikilina. O armador sofreu uma lesão no tendão da coxa durante um amistoso de preparação dos franceses contra a Lituânia. Assim, sem tempo para se recuperar, o jogador do Charlotte Hornets não vai ao torneio.

Apesar das baixas importantes, a França terá um elenco experiente na Copa do Mundo. Os mais jovens no time são Élie Okobo e Sylvain Francisco, de 25 anos. Por outro lado, os franceses contam com seis atletas acima dos 30. Entre eles: Nicolas Batum, Nando de Colo e Rudy Gobert. Assim, a seleção buscará superar o terceiro lugar obtido nas duas últimas edições do Mundial.

Como preparação para a Copa do Mundo, a França realizou sete amistosos. Mesmo sem contar com Wembanyama, os franceses venceram seis partidas: Tunísia, Montenegro, Venezuela, Lituânia duas vezes e Japão. Entretanto, encerraram a fase preparatória com derrota para a Austrália.

No Grupo H do Mundial, a França terá Canadá, Letônia e Líbano como adversários. A estreia é nessa sexta-feira (25), às 10h30, contra os canadenses. Depois, os franceses encaram a Letônia, às 10h30 de sábado (27). Por fim, encerram a fase de grupos contra o Líbano, dia 29, às 6h45.

Os jogos do Mundial terão transmissão da ESPN e Star+. As partidas vão acontecer na Indonésia, Japão e Filipinas.

Confira os 12 jogadores na convocação da França para a Copa do Mundo de 2023

Armadores: Nando de Colo (ASVEL), Élie Okobo (Monaco), Sylvain Francisco (Bayern de Munique)

Alas-armadores/alas: Nicolas Batum (Los Angeles Clippers), Evan Fournier (New York Knicks), Isaia Cordinier (Virtus Bologna), Yakuba Ouattara (Monaco), Terry Tarpey (Monaco)

Alas-pivôs/pivôs: Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), Guerschon Yabusele (Real Madrid), Mathias Lessort (Panathinaikos), Moustapha Fall (Olympiacos)

