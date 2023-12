Victor Wembanyama lidera reação, mas Lakers vence Spurs

O Los Angeles Lakers venceu o San Antonio Spurs fora de casa por 122 a 119, mas quase levou a virada no fim, por conta de Victor Wembanyama. A equipe californiana não contou com o astro LeBron James, que descansou na rodada por conta de uma série de pequenas lesões. Então, Anthony Davis comandou o Lakers com 37 pontos e dez rebotes. Taurean Prince somou 17 pontos, enquanto Austin Reaves contribuiu com 15. Por outro lado, Wembanyama somou 30 pontos, 13 rebotes e seis bloqueios e Keldon Johnson adicionou outros 28 pontos.

Com a vitória, o Lakers possui 15 triunfos em 25 jogos, enquanto o Spurs amarga o último lugar do Oeste, com 20 derrotas em 23 partidas. Aliás, o time texano segue piorando o seu recorde. Agora, a equipe perdeu 18 embates consecutivos.

Publicidade

O Spurs até começou melhor e, com cesta de três de Victor Wembanyama, o time vencia o Lakers por 5 a 0. No entanto, em pouco tempo, os visitantes anotaram sete pontos consecutivos e viraram em 7 a 5. Malaki Branham até virou para San Antonio em 8 a 7, mas ficou por aí. Depois, o time de Los Angeles emplacou seu ritmo, especialmente com oito pontos de Anthony Davis em dois minutos. Assim, o placar já estava em 15 a 11. Jarred Vanderbilt ampliou para 19 a 11. E ainda teve mais Davis no primeiro quarto. O pivô acertou de três e a vantagem foi para sete.

Já no segundo período, os reservas do Lakers colocaram a equipe na frente por 38 a 26, enquanto Victor Wembanyama tentava fazer o Spurs encostar. Sem grande sucesso, entretanto. Com cestas de três de Reaves e Prince, Los Angeles estava na liderança por 44 a 28.

Publicidade

Leia mais

Depois, Prince, mais uma vez do perímetro, deixou em 48 a 33. Então, Wembanyama e Johnson esboçaram reação para San Antonio. No entanto, toda vez que o time acertava de três, o Lakers respondia na mesma moeda. Assim, os times foram para o intervalo com o Lakers na frente por 63 a 50.

Na volta do intervalo, Victor Wembanyama até fez o Spurs diminuir para 11, mas o Lakers rapidamente ampliou para 19. Max Christie deixou em 92 a 74 ao fim do terceiro quarto, enquanto San Antonio não conseguia diminuir o prejuízo. Então, no início do período decisivo, Jaxson Hayes fez cesta e Los Angeles liderava por 94 a 74. Apesar de ser a maior diferença no placar, o time texano conseguiu se ajustar aos poucos.

Publicidade

Embora a diferença fosse grande demais, Victor Wembanyama assumiu os dois lados da quadra para fazer o Spurs encostar no Lakers. Foram 14 pontos no quarto, enquanto a diferença despencou para um. O próprio francês teve a chance de empatar nos lances livres, mas falhou em um deles. Restavam 21 segundos para o fim, mas Anthony Davis fez quatro pontos em lances livres para deixar em 121 a 116. No entanto, Malaki Branham ainda acertou de três, faltando 1.1 segundo. San Antonio ainda tentou após Prince deixar a diferença em três pontos, mas não havia tempo suficiente.

(15-10) Los Angeles Lakers 122 x 119 San Antonio Spurs (3-20)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 37 10 1 4 0 Taurean Prince 17 5 5 2 1 Austin Reaves 15 4 8 1 0 D’Angelo Russell 12 3 10 3 0 Rui Hachimura 13 7 1 0 1

Três pontos: 14-35; Prince (4-10)

Publicidade

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 30 13 2 3 6 Keldon Johnson 28 5 8 0 0 Malaki Branham 19 3 0 1 0 Devin Vassell 13 5 4 2 0 Zach Collins 10 2 0 0 0

Três pontos: 16-37; Johnson (4-4)

Publicidade

(2-22) Detroit Pistons 129 x 111 Philadelphia 76ers (16-7)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Bojan Bogdanovic 33 1 2 1 0 Cade Cunningham 21 6 7 0 0 Ausar Thompson 10 8 3 1 0 James Wiseman 10 3 0 1 1 Killian Hayes 6 3 6 1 0

Três pontos: 10-33; Bogdanovic (5-9)

Publicidade

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 41 11 5 2 0 Tobias Harris 21 7 1 0 0 Kelly Oubre 17 3 1 2 0 Tyrese Maxey 9 4 9 0 0 De’Anthony Melton 10 6 1 1 2

Três pontos: 11-30; Harris (3-5)

Publicidade

(14-11) New Orleans Pelicans 142 x 122 Washington Wizards (3-20)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 40 2 3 0 1 Trey Murphy 27 6 4 2 1 CJ McCollum 22 3 6 0 0 Jonas Valanciunas 16 18 3 1 1 Naji Marshall 16 4 7 2 0

Três pontos: 16-34; Murphy (6-7)

Publicidade

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 27 7 4 1 1 Bilal Coulibaly 16 5 1 1 1 Deni Avdija 13 6 7 0 0 Daniel Gafford 13 6 0 1 2 Jordan Poole 11 1 4 2 1

Três pontos: 19-44; Coulibaly (4-6)

Publicidade

(7-15) Charlotte Hornets 104 x 115 Miami Heat (14-10)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Terry Rozier 28 3 7 4 1 Gordon Hayward 20 5 7 0 0 Miles Bridges 19 5 4 3 0 Brandon Miller 18 2 3 2 0 Nick Richards 6 10 0 0 4

Três pontos: 12-31; Rozier (5-6)

Publicidade

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Duncan Robinson 23 2 3 2 0 Jaime Jaquez 17 6 8 1 0 Kyle Lowry 17 2 1 2 0 Jimmy Butler 15 6 10 1 0 Jamal Cain 14 3 1 2 1

Três pontos: 15-30; Duncan Robinson (6-9)

Publicidade

(9-14) Atlanta Hawks 128 x 135 Toronto Raptors (10-14)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 35 4 17 0 1 Bogdan Bogdanovic 20 3 5 3 0 Dejounte Murray 20 3 5 0 2 Clint Capela 17 10 1 0 3 Saddiq Bey 12 10 2 2 0

Três pontos: 18-41; Bogdanovic (4-7)

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 33 7 7 0 0 Scottie Barnes 27 10 6 0 1 OG Anunoby 22 5 3 1 0 Jakob Poeltl 15 13 6 0 3 Dennis Schroder 17 3 7 1 1

Três pontos: 18-34; Siakam (5-6)

Publicidade

(6-17) Memphis Grizzlies 104 x 117 Houston Rockets (12-9)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr 44 7 2 4 1 Derrick Rose 19 4 6 0 1 Vince Williams 10 7 1 1 0 David Roddy 9 6 4 1 0 Santi Aldama 7 5 1 0 2

Três pontos: 10-38; Jackson (3-8)

Publicidade

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Tari Eason 25 14 1 1 1 Jabari Smith Jr 20 10 1 1 1 Fred VanVleet 11 5 9 3 0 Dillon Brooks 11 2 1 1 0 Alperen Sengun 9 10 2 0 0

Três pontos: 12-32; Eason (3-4)

Publicidade

(13-9) Indiana Pacers 126 x 140 Milwaukee Bucks (17-7)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 22 5 7 0 0 Myles Turner 22 9 0 0 1 Bennedict Mathurin 14 1 1 0 0 Aaron Nesmith 12 1 1 0 0 Bruce Brown 9 8 9 2 0

Três pontos: 11-36; Turner (2-2)

Publicidade

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 64 14 3 4 1 Damian Lillard 21 4 6 1 0 Bobby Portis 19 2 2 0 0 Khris Middleton 14 9 7 1 0 Brook Lopez 6 3 1 0 6

Três pontos: 7-27; Portis (3-4)

Publicidade

(13-10) Brooklyn Nets 116 x 112 Phoenix Suns (13-11)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 24 2 4 1 1 Mikal Bridges 21 3 2 1 0 Spencer Dinwiddie 16 8 7 2 0 Cam Johnson 15 5 4 2 2 Nic Claxton 14 7 1 0 1

Três pontos: 15-41; Thomas (4-8)

Publicidade

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 34 6 12 0 0 Kevin Durant 27 6 4 1 2 Jusuf Nurkic 16 22 3 0 2 Bradley Beal 14 1 4 1 0 Nassir Little 10 7 3 0 0

Três pontos: 9-28; Beal (2-2)

Publicidade

(13-10) New York Knicks 113 x 117 Utah Jazz (8-16)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 33 12 6 1 1 Jalen Brunson 23 7 8 2 0 Donte DiVincenzo 21 7 1 4 0 Immanuel Quickley 15 2 1 2 0 RJ Barrett 9 6 2 0 0

Três pontos: 9-39; DiVincenzo (4-9)

Publicidade

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 26 4 7 0 0 Lauri Markkanen 23 8 0 0 0 Simone Fontecchio 15 6 2 2 0 Talen Horton-Tucker 15 4 3 0 0 Kelly Olynyk 9 10 8 0 0

Três pontos: 16-42; Markkanen (4-8)

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA