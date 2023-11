“Victor Wembanyama vai mudar o basquete”, aposta Nikola Jokic

Os pivôs Nikola Jokic e Victor Wembanyama, por fim, se enfrentaram pela primeira vez na NBA nessa segunda-feira. E, certamente, o calouro deixou uma ótima impressão no astro do Denver Nuggets. O jovem talento do San Antonio Spurs não só anotou 22 pontos e 11 rebotes, mas também roubou seis bolas e bloqueou quatro arremessos. O sérvio deixou a quadra convicto do potencial transformador do atleta de 20 anos.

“Victor só tem 19 anos, mas não está assustado com nada aqui. Ele não se cansa e joga duro o tempo inteiro, pois sabe que nada é garantido. Está cometendo erros, mas isso é normal para um jovem. Não acho que a badalação da imprensa ajude, mas parece bem acostumado com tudo isso. Esse garoto vai mudar o jogo. E, aliás, já está no caminho para isso”, avisou o duas vezes MVP da liga, após a vitória por 132 a 120.

Publicidade

Jokic, no entanto, ficou impressionado com a atuação de Wembanyama além da frieza dos números e estatísticas. A postura do novato, acima de tudo, chamou a atenção de um dos melhores jogadores do mundo. Ele acompanhou a disposição do atleta francês em colocar a sua versatilidade defensiva em teste a cada posse. É uma provação que, para o craque, só vai ajudar o jovem a atingir o seu impressionante potencial.

“O menino está marcando todo mundo dentro de quadra, de pivôs a armadores. E isso porque pode fazê-lo. Acredito que é uma ótima experiência para o seu futuro, pois vai ensiná-lo sobre a marcação em todos os pontos da quadra. Não deve ser tão fácil para Victor, que só jogava como pivô na França. Mas, em termos de formação, isso só vai torná-lo melhor”, avaliou o atual campeão da NBA.

Publicidade

Leia mais sobre Victor Wembanyama

Desafio

Apesar do embate, a princípio, Victor Wembanyama não chegou a ser marcado por Nikola Jokic. Mesmo com o desfalque de Aaron Gordon, o técnico Michael Malone evitou o duelo direto entre os dois principais nomes em quadra. Ele entregou a missão de marcar o fenômeno para Michael Porter Jr. O pontuador admitiu que esse foi um dos maiores desafios defensivos de sua carreira.

“Para começar, Victor é alto. Muito alto. Então, a minha abordagem foi pensar naquilo que jogadores mais baixos fazem quando me marcam. Fico incomodado, por exemplo, quando os defensores firmam espaço e são físicos. Como um ala, a minha sorte é que não dependo tanto dessa fisicalidade. Mas, para um cara de 2,20m de altura, essa imposição física é fundamental”, explicou o ala.

Publicidade

Além de Porter, o novato Julian Strawther também assumiu o papel de tentar marcar Wembanyama. Mas o jovem foi bem mais simplista em detalhar a sua abordagem. “Eu conheço as limitações que tenho e, por isso, fui realista em quadra. O meu objetivo era, quando a coisa ficava irremediável, colocar Victor na linha dos lances livres. Faça com que mereça os pontos nos lances livres. Assim, todos vão ficar felizes”, resumiu.

Sem medo

Wembanyama anotou os sete primeiros pontos do Spurs na partida, mas o Nuggets foi encontrando a forma de marcá-lo. Tanto que, no fim da noite, o novato converteu só sete de 17 arremessos tentados. Malone elogiou o esforço de Porter, Strawther e outros atletas que tiveram a tarefa pontual de fazer frente ao jovem talento. Em particular, porque não viu ninguém com medo de ficar “marcado” pelo francês.

Publicidade

“Muitos jogadores saem da frente quando veem Victor em progressão. Afinal, por aqui, as pessoas têm fobia de serem ‘posterizados’ em uma enterrada. Esse garoto vai enterrar em muitos atletas, pois é um jogador sensacional. Só vai melhorar. Por isso, eu valorizo quem não sai da frente e assume o risco de acabar em um highlight. É o que espero de um competidor do meu time”, finalizou o treinador.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA