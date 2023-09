Victor Wembanyama não deve ser o pivô do Spurs no seu ano de estreia

Victor Wembanyama deve começar a sua carreira na NBA como ala-pivô, com Zach Collins atuando ao seu lado como o pivô titular do San Antonio Spurs. A informação é do insider Shams Charania Charania, do portal The Athletic.

“Wembanyama é um jogador que terá habilidade geracional na liga. Ele deve jogar como ala-pivô, ou seja, na posição 4, no início de sua carreira na NBA. Além disso, o Spurs vai tentar Zach Collins como pivô. Tipo, um cara alto (2,11m) e pesado (113 quilos) ao lado de Victor no garrafão”, revelou Charania.

Desse modo, apesar do tamanho, 2,24m de altura e 2,44m de envergadura, o novato não será o pivô titular de San Antonio. Afinal, Wembanyama pesa “apenas” 95 quilos. Ou seja, precisa ganhar massa muscular para bater de frente com os melhores pivôs da NBA. Esse processo vai demandar tempo, obviamente.

Além de Collins, o Spurs tem Khem Birch (106 quilos) e Charles Bassey (104 quilos) para atuar de pivô ao lado de Victor Wembanyama. O técnico Gregg Popovich, portanto, tem quatro opções para fazer o “trabalho sujo” no garrafão.

Dessa forma, Wembanyama terá mais liberdade. O jovem astro já mostrou facilidade em fazer cestas tanto no garrafão quanto longe da cesta. Assim, deverá ser a peça central do ataque de San Antonio.

O primeiro teste da dupla Wembanyama e Collins será no dia 7 de outubro, quando o Spurs receber o Miami Heat no primeiro jogo da pré-temporada.

Mas, a longo prazo, porém, o francês deverá ser o pivô do time texano. Assim, Jeremy Sochan (104 quilos) seria o seu provável companheiro de garrafão. O ala-pivô de 20 anos, aliás, está animado em jogar com Wembanyama.

“Acho que a nossa parceria vai ser assustadora. Defensivamente, será difícil pontuar contra nós. Somos muito longos. Além disso, somos defensores irritantes. Ofensivamente, serei capaz de dar bons passes para ele. A forma que queremos jogar é simples: quem pegar a bola, o outro corre pela quadra. Enfim, acho que o potencial em ambos os lados da quadra é infinito”, afirmou Sochan.

“Acho que ele é muito maduro para a idade. Victor quer aprender. Ele lê muito, o que é muito legal. Além disso, ele é esperto. Sabe que não deve se distrair. Por isso, ele é tão bom. Eu amo o quanto ele quer vencer. Vamos trabalhar muito para jogar em equipe. Enfim, acho que vamos ser muito bons”, concluiu.

Primeira escolha do Draft deste ano, Wembanyama é um fenômeno do basquete. Aos 19 anos, ele foi cestinha, melhor defensor e MVP da liga francesa. Além disso, levou o Metropolitans 92 ao vice-campeonato local. Suas médias foram de 21,6 pontos, 10,4 rebotes, 2,4 assistências e três tocos.

Victor Wembanyama: talento geracional

Não por acaso, Wembanyama é projetado como o próximo galento geracional da NBA. O francês possui a combinação dos sonhos: tamanho privilegiado, habilidade com a bola e atleticismo. Portanto, ele possui as ferramentas para ser fantástico nos dois lados da quadra.

Antes mesmo de estrear na NBA, Wembanyama tem admiradores ao redor da liga. O astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, por exemplo, disse que o francês é tipo um alienígena.

“Então, todo mundo tem sido considerado um unicórnio nos últimos anos, mas ele é tipo um alienígena. Eu nunca vi alguém do tamanho dele jogar de maneira tão fluida e graciosa. Tipo, ele tem 2,24m de altura, e possui a habilidade de colocar a bola no chão, arremessar step backs do perímetro, bloquear arremessos. Ou seja, o que ele faz é incrível. Com certeza, ele é um talento geracional. Enfim, espero que ele se mantenha saudável, que é o mais importante”, afirmou LeBron.

Dessa forma, o Spurs tem uma joia rara em suas mãos, já que Victor Wembanyama é um dos prospectos mais intrigantes que o basquete já viu. Talvez o maior desde… LeBron.

