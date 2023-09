Victor Wembanyama revela planos para as Olimpíadas de Paris

Victor Wembanyama revelou os seus planos para as Olimpíadas de Paris, em 2024. De acordo com o jornal L’Equipe, o jovem confirmou presença nos Jogos Olímpicos. Além disso, o jogador do San Antonio Spurs falou que o objetivo é conquistar a medalha de ouro em casa.

“Ter sucesso nas Olimpíadas seria uma grande história. E não haverá outro objetivo além do ouro. Claro, estarei presente nas Olimpíadas”, disse a primeira escolha do Draft 2023.

Wembanyama falou ainda sobre a campanha ruim da França na Copa do Mundo. Afinal, a seleção foi eliminada ainda na primeira fase, após derrotas para Canadá e Letônia. No entanto, ele se mantém otimista para os Jogos Olímpicos.

“Assisti à Copa do Mundo e o resultado foi muito decepcionante. No entanto, não estou preocupado. Não tenho nenhum julgamento a fazer, já que eu não estava no time. Além disso temos jogadores de alto nível. Enfim, sinto que isso não altera a oportunidade de fazer algo grande em Paris no ano que vem”, declarou o atleta de 19 anos.

De última hora, Wembanyama decidiu não disputar o Mundial. O jovem astro abdicou do torneio para focar na temporada de estreia na NBA. Ou seja, ele optou por concentrar suas energias no Spurs.

“Não seria realista em termos de desenvolvimento e não seria prudente em termos de saúde. Espero que as pessoas entendam. É frustrante para mim também. A seleção da França ainda é fundamental para mim. Quero ganhar o máximo de títulos possível com a equipe. Mas, agora, é um sacrifício necessário”, afirmou Wembanyama.

Por outro lado, o francês garantiu que foi uma escolha própria. Ou seja, não houve pressão do Spurs para não disputar o Mundial. Segundo o atleta, a franquia de San Antonio apoiaria qualquer decisão que tomasse. No entanto, sua equipe médica o aconselhou a se manter nos Estados Unidos.

Wembanyama disputou 62 partidas na última temporada. Isso porque ele levou o Metropolitans 92 ao título da Liga Francesa. Incluindo o seu primeiro ano com o Spurs e as Olimpíadas, ele calculou que jogará cerca de 170 jogos em um período de 24 meses. Assim, a Copa do Mundo o deixaria sobrecarregado.

A estreia de Wembanyama na NBA será no dia 25 de outubro. Na ocasião, o Spurs vai receber o Dallas Mavericks. Ou seja, logo de cara, o francês vai disputar um clássico texano e enfrentar Luka Doncic. O jogo, aliás, terá a transmissão da ESPN para o Brasil.

Sonho olímpico

Antes do Draft deste ano, Victor Wembanyama confidenciou uma meta ousada na carreira: bater a seleção dos EUA na final das Olimpíadas de Paris. A declaração de Wembanyama foi dada ao jornalista francês Pascal Giberné, da revista SLAM.

Além disso, o jovem afirmou que seria difícil vencer o título da NBA logo em sua primeira temporada. Dessa forma, ele colocou como objetivo a medalha de ouro olímpica.

“Então, você sabe que as Olimpíadas de 2024 serão em Paris. Portanto, não poderia haver ocasião mais perfeita para que eu ganhasse o meu primeiro título com a seleção francesa. Meu objetivo, aliás, é ganhar dos EUA na final das Olimpíadas”, disse Wembanyama.

Victor Wembanyama é nome quase certo na seleção francesa para as Olimpíadas de Paris. Além dele, a equipe poderá contar com Joel Embiid e Rudy Gobert, dois dos melhores pivôs da NBA. Dessa forma, a França teria um garrafão de elite para se “vingar” da derrota na final olímpica de Tóquio (2021).

Por fim, vale lembrar que a promessa francesa fez a sua estreia pela seleção adulta em novembro do ano passado. Na ocasião, ele anotou 20 pontos e pegou nove rebotes no duelo contra a Lituânia, válido pelas Eliminatórias para o Mundial.

Talento geracional

Acima de tudo, Wembanyama é projetado como o próximo galento geracional da NBA. Alguns scouts afirmam que ele é o melhor prospecto europeu desde Luka Doncic (2018) e o mais talentoso desde LeBron James (2003). O astro do Los Angeles Lakers, inclusive, rasgou elogios ao francês.

“Então, todo mundo tem sido considerado um unicórnio nos últimos anos, mas ele é tipo um alienígena. Eu nunca vi alguém do tamanho dele jogar de maneira tão fluida e graciosa. Tipo, ele tem a habilidade de colocar a bola no chão, arremessar step backs do perímetro, bloquear arremessos. Ou seja, o que ele faz é incrível. Com certeza, Victor é um talento geracional. Enfim, espero que ele se mantenha saudável, que é o mais importante”, afirmou LeBron.

Wembanyama possui a combinação dos sonhos: tamanho privilegiado (2,26m de altura e 2,44m de envergadura), habilidade com a bola e atleticismo. Portanto, ele possui as ferramentas para ser fantástico nos dois lados da quadra.

