Victor Wembanyama projeta Spurs nos playoffs

Victor Wembanyama espera fazer um impacto imediato no San Antonio Spurs e levar o time aos playoffs. Em entrevista, o novato afirma que esse é o seu principal objetivo em sua primeira temporada na NBA. Ele considera esse o primeiro passo para se tornar campeão no futuro.

“Meu objetivo é chegar aos playoffs”, afirmou Wembanyma. “Mas em relação ao futuro, o melhor é não saber o que nos espera. É muito difícil conseguir um anel de campeão. Mas sou paciente. Sei que vai acontecer em algum momento”.

Faz quatro anos que o Spurs não vai para a pós-temporada. Em 2018/19, a equipe perdeu na primeira rodada para o Denver Nuggets. Vale lembrar que é o maior que a franquia já teve. Além disso, tinha se classificado para 22 playoffs, e vencido cinco, antes da má fase.

O francês chega na NBA como o prospecto mais aguardado desde LeBron James, em 2003. A combinação de altura com versatilidade impressiona torcedores e analistas. Desse modo, há muita mais pressão em Victor Wembanyama do que apenas chegar nos playoffs com o Spurs. No entanto, ele diz que não sente essa pressão.

“Não sinto pressão alguma. Essa é uma das partes da vida de um jogador de basquete”, explicou o novato. “Quando se tem objetivos tão grandes é normal que haja tanta atenção, dúvidas e pessoas invasivas”.

Não será pivô

Victor Wembanyama deve começar a sua carreira na NBA como ala-pivô, com Zach Collins atuando ao seu lado como o pivô titular do San Antonio Spurs. A informação é do insider Shams Charania Charania, do portal The Athletic.

“Wembanyama é um jogador que terá habilidade geracional na liga. Ele deve jogar como ala-pivô, ou seja, na posição 4, no início de sua carreira na NBA. Além disso, o Spurs vai tentar Zach Collins como pivô. Tipo, um cara alto (2,11m) e pesado (113 quilos) ao lado de Victor no garrafão”, revelou Charania.

Desse modo, apesar do tamanho, 2,24m de altura e 2,44m de envergadura, o novato não será o pivô titular de San Antonio. Afinal, Wembanyama pesa “apenas” 95 quilos. Ou seja, precisa ganhar massa muscular para bater de frente com os melhores pivôs da NBA. É claro que esse processo vai demandar tempo.

Além de Collins, o Spurs tem Khem Birch (106 quilos) e Charles Bassey (104 quilos) para atuar de pivô ao lado de Victor Wembanyama. O técnico Gregg Popovich, portanto, tem quatro opções para fazer o “trabalho sujo” no garrafão.

