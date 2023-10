Victor Wembanyama revela como deve jogar no Spurs

Um dos objetivos na fase de treinamentos do San Antonio Spurs é definir em qual posição Victor Wembanyama jogará na sua temporada de estreia na NBA. Desse modo, o técnico Gregg Popovich está utilizando ele como pivô, ala-pivô, ala e até armador. Em entrevista, a primeira escolha do Draft comentou sobre a experiência.

“Às vezes ocupo o mesmo papel que Tre Jones [armador], às vezes o de Zach Collins [pivô] e até de Devin Vassell [ala-armador/ala]”, contou Wembanyama. “Não há limitações. Em algumas jogadas, apenas depende em qual lugar da quadra você está. Mas posso ser o armador como posso ser o ala. Não importa”.

A fase de treinamentos está em seus primeiros dias. Então, Wembanyama conta que o Spurs não chegou perto de definir um quinteto titular. No entanto, em partidas casuais, ainda na offseason, os próprios jogadores faziam experimentos.

“Foi muito útil para nos conhecermos”, disse Wembanyama. “O jogo é mais livre em ‘peladas’. Então você entende a personalidade dos colegas de time dentro de quadra. Foi bom, mas a fase de treinamentos será mais intensa e mais importante”.

O veterano Doug McDermott contou como conheceu Wembanyama em um jogo casual. De acordo com ele, viu que o colega era especial rapidamente.

“Passei pelo bloqueio e pensei que estivesse livre do perímetro. Do nada surge um braço e pega a bola, ainda no ar, que tinha acabado de arremessar. Foi loucura”, disse McDermott.

“É incrível vê-lo jogar”, afirmou sobre Victor Wembanyama no Spurs. “Ele faz algumas coisas que não dá para explicar. Os torcedores ficarão surpresos com elas. Ele tem um controle do corpo muito bom para um jogador tão alto. Além disso, é um jogador que gosta de dividir a bola e consegue arremessar de qualquer lugar”.

Wembanyama também é conhecido por ser um bom defensor. No entanto, admitiu que nunca havia visto algumas das táticas que está sendo apresentado. Ao mesmo tempo, não está acostumado com a velocidade do jogo.

“Se você perde a atenção por um segundo, está ferrado pelos próximos 15 minutos”, completou o novato.

A fase de treinamentos do Spurs está focando na defesa. Wembanyama conta que está tentando adquirir o máximo de conhecimento possível, mas seus técnicos dizem que está se preocupando demais. De acordo com eles, o conhecimento defensivo também virá naturalmente.

