Victor Wembanyama sofre lesão inusitada antes de jogo da NBA

Victor Wembanyama foi desfalque de última hora para o jogo entre San Antonio Spurs e Dallas Mavericks na rodada de NBA do último sábado (23). A lesão, entretanto, foi muito inusitada, acontecendo no aquecimento do Spurs antes do clássico texano. O time da primeira escolha do Draft de 2023 acabou derrotado por 144 a 119.

O pivô estava aquecendo de forma natural. Após uma bandeja, ele pisou no pé de um dos gandulas do ginásio de Dallas. Isso o levou a uma torção de tornozelo. Pouco tempo depois, San Antonio anunciou que ele estava fora da partida.

O grande problema, porém, é que foi o mesmo tornozelo que já tinha tirado o camisa 1 de um jogo recente na campanha de 2023/24. O duelo com o Milwaukee Bucks na última terça-feira (19) viu o francês ficar de fora justamente por dores no tornozelo. Então, para que a lesão não se agravasse ainda mais, ele não atuou também contra o Mavericks.

Quem explicou o motivo foi o próprio técnico Gregg Popovich. O veterano ressaltou que foi algo difícil de acreditar, mesmo sabendo que foi algo acidental.

“Ele estava aquecendo de uma maneira tão normal, e aí acontece o incidente. É uma coisa que sabemos que foi acidental, mas é um pouco inacreditável. Falo isso porque quando vi o vídeo, eu mal consegui acreditar. É apenas uma pena, acima de tudo”, explicou.

Por fim, Popovich deixou claro que a ausência veio sobretudo por precaução. Afinal, era um jogo de temporada regular, com o Spurs só alcançando quatro vitórias em 28 jogos.

“Eu digo que, pela minha experiência, ele podia ter jogado. Se fosse um jogo de playoffs da NBA, tenho certeza que Victor Wembanyama atuaria. Eu o utilizaria nessa questão. Mas não é um jogo que exige um sacrifício desse tamanho. Sou um cara conservador quanto a lesões. Ele acabou de ter um problema no mesmo tornozelo. Não é bom arriscar”, ressaltou.

“Ele não ficou nada feliz com isso. Mas é o tipo de coisa meio estranha que às vezes acontece na liga. Um grande acidente, mas entendo sua frustração. Ele é um grande jogador, o que mais gosta de fazer é estar em quadra. Portanto, é compreensível”, concluiu.

Quem também achou a lesão estranha foi o companheiro de equipe, Jeremy Sochan. De acordo com ele, o francês está bem após o ocorrido.

“É difícil, estranho, eu diria. Não é o tipo de coisa que você vê todo dia por aqui. Apenas torcemos para que ele ficasse bem após o ocorrido. Popovich nos disse que não arriscaria, e eu concordo com ele. Esse não é o tipo de jogo para se expor. No fim, sabemos que ele está bem e virá conosco para a próxima partida”, afirmou.

Um dos líderes da corrida para o prêmio de calouro do ano em 2023/24, Wembanyama tem médias de 18.5 pontos, 10.7 rebotes, três tocos, 2.8 assistências e 1.4 roubo de bola em 30.2 minutos por jogo. O próximo jogo da equipe será na terça-feira (26) contra o Utah Jazz em San Antonio. O calouro deve atuar normalmente.

