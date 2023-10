Victor Wembanyama e Stephen Curry disputam jogada e vídeo viraliza

Nessa sexta-feira (20), San Antonio Spurs e Golden State Warriors se enfrentaram pela pré-temporada da NBA. Desse modo, foi o primeiro encontro entre Victor Wembanyama e Stephen Curry nas quadras. No entanto, a vitória de 122 a 117 para o time do novato não foi o que marcou a partida. Um jump ball entre os dois astros foi o que prendeu a atenção dos torcedores.

Kevon Looney foi o pivô titular do Warriors, mas Stephen Curry, de 1,88m, quis pular pela primeira posse de bola com Victor Wembanyama, de 2,24m. Ou seja, uma diferença de 36 centímetros. Veja o vídeo abaixo.

Curry jogou apenas 20 minutos a partida. Nesse tempo, conseguiu 11 pontos, quatro rebotes e duas assistências. Moses Moody, em 17 minutos, foi o principal pontuador do Warriors ao registrar 18 pontos e oito rebotes. Além disso, Dario Saric, com 17 pontos, e Jonathan Kuminga, com 13 pontos, seis rebotes e cinco assistências, foram destaques.

Wembanyama foi o principal pontuador do Spurs ao anotar 19 pontos, quatro rebotes e cinco tocos, em 21 minutos. Além disso, Devin Vassell e Zach Collins, com 13 pontos cada, e Keldon Johnson, com 12 pontos, contribuíram para a vitória texana.

Wembanyama melhorou o físico

Após grande preocupação recente, o francês Victor Wembanyama ganhou peso após o Draft da NBA. De acordo com o próprio jogador, ele treinou bastante desde junho, quando o San Antonio Spurs o escolheu no recrutamento. O pivô adicionou cerca de sete quilos de massa muscular enquanto se prepara para a sua primeira temporada na liga.

Wembanyama sabia que seu peso poderia ser um problema, então tratou de trabalhar duro nos últimos meses. Com 2,24 metros, ele sempre cuidou bastante do corpo com dieta, treinamentos e exercícios de alongamento. Tudo para reduzir os riscos de lesões que sempre atrapalham com altura similar. Mas seus esforços foram fortalecidos por conta de seu antigo treinador físico, Guillaume Alquier. Aliás, Alquier faz parte da equipe permanente do time texano. Com ele, a condição física de Wembanyama atingiu novos patamares.

Além da influência de Alquier, Victor Wembanyama teve o privilégio de trabalhar com uma equipe médica de ponta da NBA. As dicas, portanto, fizeram com que ele ganhasse experiência sobre o próprio corpo.

“Aprendi mais sobre meu corpo nos últimos três meses do que nos últimos cinco anos”, disse Wembanyama ao jornalista Jeff McDonald, do ExpressNews.

