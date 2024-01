Victor Wembanyama tenta, mas Celtics atropela Spurs

Victor Wembanyama até tentou fazer a diferença para o San Antonio Spurs, mas o Boston Celtics dominou e garantiu a sua vigésima sexta vitória em 32 jogos na temporada por 134 a 101. Enquanto Wembanyama anotou 21 pontos (24 minutos), incluindo um lance incrível no terceiro quarto, Jayson Tatum e Jaylen Brown somaram 49 pelos visitantes. Apesar das tentativas do jogador, primeira escolha do Draft, o Spurs não teve a menor chance após o intervalo.

Aliás, o narrador Sean Grande, da NBC Sports Boston, definiu com perfeição durante o embate: “É como um jogo entre homens e meninos, mas o Spurs tem um alien”.

No primeiro período, o Celtics começou melhor, mas rapidamente Victor Wembanyama empatou para o Spurs. Depois, Derrick White anotou oito pontos consecutivos e Boston liderava por 13 a 9. Então, os visitantes abriram dez pontos após lances livres de Kristaps Porzingis.

Entretanto, Victor Wembanyama entrou no segundo quarto disposto a recolocar o Spurs no jogo contra o Celtics. Boston abriu 14 e, então, o francês comandou a reação de San Antonio. Ele fez sete pontos em dois minutos e a diferença caiu para sete. Malaki Branham, nos lances livres, diminuiu para quatro. No entanto, Jayson Tatum acertou duas cestas de três consecutivas e a margem voltou a ficar em dígitos duplos. White deixou em 65 a 50 com cesta de três, mas Branham respondeu na mesma moeda. Assim, os visitantes lideravam por 65 a 53 ao fim do primeiro tempo.

Então, na volta do intervalo, Tatum ampliou a vantagem do Celtics diante do Spurs para 17. Mas na sequência, Jaylen Brown deixou em 79 a 55. Victor Wembanyama recebeu passe em contra-ataque, saltou pouco depois da linha do lance livre e cortou a diferença para 19. No entanto, a tímida reação ficou ali e o Celtics passou a abrir ainda mais. Restando cinco minutos para o fim do terceiro quarto, o placar estava em 92 a 64. Depois, Payton Pritchard acertou arremesso, enquanto Boston liderava por 105 a 76.

Já no último quarto, a vantagem do Celtics foi para 36, enquanto o Spurs não tinha respostas, nem mesmo com Victor Wembanyama em quadra. Mas foi por pouco tempo. Os técnicos retiraram seus titulares após poucos minutos, enquanto Boston liderava por 119 a 82. Então, sem muito o que fazer, as equipes seguiram até o fim do jogo apenas com reservas.

Enquanto o Celtics venceu a vigésima sexta, o Spurs perdeu a vigésima sétima.

(26-6) Boston Celtics 134 x 101 San Antonio Spurs (5-27)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 25 6 2 1 2 Jaylen Brown 24 6 3 2 0 Derrick White 17 2 5 0 0 Kristaps Porzingis 14 9 2 1 2 Al Horford 7 7 4 2 0

Três pontos: 15-41; Tatum: 5-10

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 21 7 3 0 1 Devin Vassell 22 5 1 2 0 Jeremy Sochan 9 3 5 0 0 Malaki Branham 11 1 0 0 0 Sandro Mamukelashvili 7 7 4 0 0

Três pontos: 12-45; Wembanyama: 3-8

(13-19) Atlanta Hawks 130 x 126 Washington Wizards (6-26)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 40 3 13 3 0 Dejounte Murray 32 6 3 0 0 Jalen Johnson 24 13 4 0 0 Clint Capela 11 17 3 1 1 Saddiq Bey 11 11 0 0 1

Três pontos: 12-32; Young: 4-8

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 38 8 5 0 0 Deni Avdija 17 12 2 1 1 Tyus Jones 14 0 8 1 1 Jordan Poole 13 3 6 0 1 Daniel Gafford 10 9 0 2 4

Três pontos: 17-53; Kuzma: 7-18

(17-17) Los Angeles Lakers 109x 129 New Orleans Pelicans (19-14)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 34 5 8 0 1 Anthony Davis 20 10 3 0 5 Austin Reaves 20 2 9 1 1 Taurean Prince 15 1 4 2 2 Max Christie 7 7 0 2 0

Três pontos: 10-32; Prince: 4-7

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 26 5 8 3 2 Zion Williamson 26 4 6 0 0 CJ McCollum 22 5 9 1 1 Jonas Valanciunas 13 8 1 1 1 Herb Jones 13 4 1 0 0

Três pontos: 17-34; McCollum: 6-11

(15-18) Brooklyn Nets 108 x 124 Oklahoma City Thunder (22-9)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 22 7 7 1 0 Cam Thomas 20 1 0 1 0 Nic Claxton 15 16 5 1 1 Spencer Dinwiddie 13 3 5 1 0 Cam Johnson 13 6 0 1 0

Três pontos: 12-46; Thomas: 3-8

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 24 4 6 0 0 Josh Giddey 20 6 5 0 0 Chet Holmgren 18 10 3 0 2 Lu Dort 18 4 3 0 1 Jalen Williams 17 3 5 0 1

Três pontos: 18-33; Dort: 4-5

(19-12) Sacramento Kings 123 x 92 Memphis Grizzlies (10-22)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 24 4 4 0 1 Malik Monk 27 5 5 0 0 Domantas Sabonis 13 21 12 1 0 Trey Lyles 12 3 0 1 0 Harrison Barnes 11 2 0 0 1

Três pontos: 16-33; Monk: 4-5

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 17 7 6 0 0 Ja Morant 17 3 3 0 0 Jaren Jackson Jr 18 3 1 1 0 Luke Kennard 17 3 2 0 0 Marcus Smart 12 2 2 3 0

Três pontos: 12-40; Kennard: 5-8

(19-13) Orlando Magic 107 x 112 Phoenix Suns (17-15)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 28 9 7 0 1 Franz Wagner 27 7 6 0 1 Wendell Carter 17 5 2 0 0 Cole Anthony 13 5 0 1 0 Goga Bitadze 6 7 1 0 1

Três pontos: 12-37; Carter: 3-3

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 31 5 5 3 1 Bradley Beal 25 1 2 1 1 Devin Booker 21 4 5 3 0 Jusuf Nurkic 19 13 3 0 0 Grayson Allen 10 2 4 2 1

Três pontos: 8-27; Booker: 3-8

