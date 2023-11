Victor Wembanyama é vaiado, mas Gregg Popovich defende: “Só 19 anos”

O San Antonio Spurs, do técnico Gregg Popovich, foi derrotado pelo New York Knicks na estreia de Victor Wembanyama no Madison Square Garden. O jogo era uma das grandes atrações da rodada dessa quarta-feira (8). Afinal, a primeira escolha do Draft, mais badalada em 20 anos, estava conhecendo o maior palco da NBA. No entanto, o final não foi bom para o garoto ou para os texanos, com muitas vaias sempre que ele tocava na bola.

O francês anotou apenas 14 pontos. Ele tentou 14 arremessos no jogo, mas acertou apenas quatro. Seu impacto em quadra foi o pior de todo o time de San Antonio, com -25. Além disso, ele coletou nove rebotes e distribuiu duas assistências.

A princípio, são números normais para um novato. Aliás, esse foi o tema da entrevista pós-jogo de Gregg Popovich, que saiu em defesa de um Victor Wembanyama mais tímido contra o Knicks.

“Ele é um calouro de 19 anos. A temporada não tem nem um mês ainda, e já estamos falando sobre isso. Esse garoto ainda está aprendendo sobre a NBA. É por isso que tenho tido muita paciência, seja na formação da equipe e nos minutos em que vou utilizá-lo. Então, eu não estou com pressa. Vocês também não deveriam estar. Nós estamos descobrindo tudo isso juntos”, explicou o veterano treinador.

“Ele tem preferências de jogo que estou descobrindo. Ele está entendendo como se encaixar. Já fez jogos fantásticos e vai fazer jogos ruins. Acima de tudo, isso é ser um novato. Com o tempo, a consistência aumenta. Aí todos ficaremos bem”, ressaltou.

Antes do jogo, o atleta se disse empolgado por jogar pela primeira vez no ginásio de New York, mas teve uma fala que pode ter mexido com os fãs do Knicks.

“É incrível. Devo admitir que o MSG não é tão grande quanto eu esperava. No entanto, você sente a energia do lugar ao estar aqui. Muitas pessoas dizem que este é o melhor ginásio do mundo. Então, só posso dizer que estou ansioso para descobrir”, afirmou.

Após a derrota, porém, Wembanyama minimizou a partida ruim. Ele disse que não está incomodado em ter um “alvo nas costas” com toda a fama que possui ao entrar na NBA.

“Cara, eu vivo isso há muito tempo. Muito antes de entrar na liga. Portanto, não é algo novo para mim. O mais importante é nos mantermos focados. Temos que ser inteligentes e seguir, seja qual for o tipo de jogo que enfrentamos e seja qual for o resultado. Enfim, vamos seguir em frente”, ressaltou o francês.

O Spurs venceu três dos primeiros oito jogos da temporada 2023/24 e ocupa a 11ª posição no Oeste. O próximo jogo da equipe é contra o Minnesota Timberwolves, nesta sexta-feira (10). Aliás, o jogo é válido pela Copa da NBA, marcando a estreia das equipes no torneio.

Knicks forte na defesa

É verdade que o jogo de Wembanyama não foi positivo, mas é justo também dar os méritos ao Knicks. A equipe de Nova York não teve o melhor começo de campanha e tem tido um ataque instável. No entanto, neste momento, possui a segunda melhor eficiência defensiva da liga. Com nomes físicos perto do aro, como Mitchell Robinson e Isaiah Hartenstein, as coisas ficaram difíceis para o francês. Robinson, aliás, tem sido fantástico. Nos minutos em que ele está em quadra, Nova York tem a melhor eficiência defensiva da NBA. Ele também é o líder em rebotes ofensivos entre todos os jogadores em 2023/24. O pivô, inclusive, já tinha batido uma marca importante. Ele é um dos cinco nomes da história da NBA a coletar mais de 45 rebotes ofensivos nos primeiros sete jogos de uma temporada. Ao lado apenas de Moses Malone, Dennis Rodman, Jayson Williams e Andre Drummond.

