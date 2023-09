Você sabia? Apenas três jogadores foram MVP na NBA e na Copa do Mundo de Basquete

Ontem, o Jumper Brasil informou que 26 jogadores semifinalistas da Copa do Mundo de Basquete jogam na NBA, mas você sabe quantos já venceram o MVP das duas competições? Na verdade, apenas três atletas ficaram com os dois prêmios. No entanto, nem todos são dos EUA.

Embora o país venha vencendo boa parte dos torneios FIBA, apenas em 1992 jogadores da NBA puderam fazer parte deles. Foi o Dream Team, das Olimpíadas de Barcelona, de 1992. A liga começou a pressionar a entidade, já que a seleção americana deixou de ganhar absolutamente tudo com universitários. Mas também foi uma grande jogada de marketing. Desde então, houve um crescimento gigantesco no interesse de estrangeiros pelo basquete dos Estados Unidos.

Mas a seleção dos EUA iniciou o processo de mudança em 1992 levando um jogador que fazia parte do basquete universitário. Na época, o escolhido foi Christian Laettner. Entretanto, havia um outro jovem que estava despontando e poderia estar naquele grupo: Shaquille O’Neal.

Shaq, que venceu quatro títulos na NBA, sendo três pelo Los Angeles Lakers e um no Miami Heat, esperava que entrasse no elenco. Não foi. Só que em 1994, já fazendo parte do Orlando Magic e sendo All-Star, ele fez parte do time que venceu o Mundial.

O’Neal ganhou o MVP da Copa do Mundo de forma arrasadora e, anos depois (1999/00), levou o seu único prêmio na NBA. Então, ele se tornava o primeiro jogador de todos os tempos a vencer os dois.

No Draft de 1998, o Milwaukee Bucks selecionou o alemão Dirk Nowitzki. No entanto, a equipe o negociou na noite do recrutamento com o Dallas Mavericks por Tractor Traylor. Só que o grande nome da negociação era justamente Traylor e, por isso, o Bucks ainda deu a escolha 19 para o Mavs (Pat Garrity). Hoje, sabemos que Nowitzki é só o maior estrangeiro de todos os tempos a atuar na NBA. Mas na época, Milwaukee não quis apostar naquele jogador franzino. A se julgar pelo primeiro ano dele, com apenas 20.6% de aproveitamento no perímetro.

Mas os anos se passaram e a troca se tornou um dos maiores absurdos de todos os tempos. Enquanto Traylor foi uma grande decepção, Garrity foi um membro importante na rotação do Orlando Magic, sendo um especialista em arremessos de três. Nowitzki, por outro lado, terminou a sua terceira temporada na liga como um jogador prestes a ser All-Star. E não deu outra.

Antes do início da temporada 2002/03 da NBA, Nowtizki representou a Alemanha na Copa do Mundo e ele ficou com o MVP, após um brilhante terceiro lugar no torneio. Aliás, aquele Mundial aconteceu nos EUA, mas a seleção americana ficou apenas com a sexta posição. A Iugoslávia (que manteve o nome até 2003), ficou com o título.

Em 2007, após liderar o Mavs ao primeiro lugar da Conferência Oeste, o lendário jogador recebeu o prêmio de MVP. Aliás, ele conta que foi um dos momentos mais vergonhosos de sua vida.

O último

Por fim, o terceiro jogador da NBA a ter um MVP na Copa do Mundo foi Kevin Durant, em 2010. O torneio aconteceu na Turquia e a seleção dos EUA venceu de forma invicta. No elenco, Durant tinha como companheiros nomes como Stephen Curry, Russell Westbrook, Derrick Rose, Kevin Love e Chauncey Billups.

Já em 2013/14, jogando pelo Oklahoma City Thunder, ele conquistou o seu único prêmio máximo da carreira. Apesar de o Thunder cair diante do San Antonio Spurs na final de Conferência, Durant produziu, naquela temporada, 32.0 pontos, 7.4 rebotes, 5.5 assistências e teve 39.1% de aproveitamento no perímetro.

Outros vencedores

Na história da Copa do Mundo de Basquete, nenhum jogador foi MVP mais do que uma vez. E em sua décima nona edição, o fato se repete. Apenas três jogadores em atividade teriam a chance, mas Kevin Durant não fez parte do elenco dos EUA. Outro que ganhou e poderia estar lá foi Kyrie Irving (2014). Por fim, Ricky Rubio ficou com o prêmio em 2019 ao liderar a Espanha ao seu segundo título.

E Rubio, apesar de fazer parte de sua seleção desde 2008 (tinha 17 anos na época), estava convocado para participar da Copa do Mundo de Basquete em 2023. No entanto, ele pediu afastamento do esporte, não disputou o torneio e pode deixar o Cleveland Cavaliers em definitivo.

Mas Pau Gasol, seu antigo colega de seleção, foi o outro MVP espanhol, em 2006. Na época, ele jogava pelo Memphis Grizzlies e iria em troca para o Los Angeles Lakers em 2007/08. Pelo time californiano, ele foi duas vezes campeão e, em 2023, ao lado de Dirk Nowitzki e Dwyane Wade, entrou para o Hall da Fama.

Toni Kukoc, membro do segundo tri com o Chicago Bulls na NBA, ao lado de Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman, foi o MVP da Copa do Mundo de 1990. Quatro anos antes, foi Drazen Petrovic.

Pouca gente sabe…

E se eu te contar que em 1982, teve um técnico bem famoso que foi MVP da Copa do Mundo de Basquete? Apesar de ele estar sem time para a próxima temporada, ele comandou o Philadelphia 76ers até 2022/23.

Doc Rivers, em 1982, ainda jogava no basquete universitário. Ele liderou o time dos EUA até a decisão, mas a União Soviética venceu a final do torneio por 95 a 94. Como jogador, Rivers atuou pelo Atlanta Hawks e foi um ótimo armador, eleito para o All-Star Game de 1987/88. Depois, passou por Los Angeles Clippers, New York Knicks e San Antonio Spurs, se aposentando em 1996, aos 34 anos.

Quatro temporadas depois, ele já estava treinando o Orlando Magic e, de cara, obteve o prêmio de melhor técnico do ano. Em 2007/08, ele foi campeão da NBA com o Boston Celtics, passando posteriormente por Los Angeles Clippers e Sixers.

Pouca gente sabe (parte 2)…

O Brasil já venceu a Copa do Mundo de Basquete duas vezes. E foi em duas edições consecutivas. Primeiro, em 1959 e, depois, em 1963. E o MVP de cada uma delas foi brasileiro.

Em 1959, Amaury Passos, eleito em 1991 como um dos 50 melhores jogadores do basquete FIBA de todos os tempos. Por fim, em 2007, ele entrou no Hall da Fama da entidade.

Já em 1963, foi a vez de Wlamir Marques. Assim como Amaury, ele também está no grupo seleto de 1991 como um dos 50 melhores jogadores de todos os tempos.

A dupla foi incrível por mais de uma década jogando pela seleção brasileira. Entre 1954 e 1970, eles venceram o Mundial duas vezes e conquistaram duas medalhas de bronze olímpicas. No entanto, um tem uma premiação que o outro não teve. Enquanto Amaury Passos estava no elenco da Copa do Mundo de 1967 (terceiro lugar), Wlamir fez parte do grupo que ficou com o vice de 1970. Aliás, juntos, ficaram ainda com o segundo lugar do tornio em 1954.

Por fim, Wlamir finalmente recebeu a honraria do Hall da Fama do Basquete, em agosto deste ano.

