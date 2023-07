Tentando voltar à NBA, Dwight Howard é alvo de processo pesado

Dwight Howard faz uma tentativa de voltar à NBA, mas um processo pode colocar tudo a perder. Uma série de acusações inesperadas e, ao mesmo tempo, bizarras feitas por um homem. Segundo Ryan Naumann, do site Radar Online, o ex-atleta do Los Angeles Lakers tornou-se alvo de uma ação que envolve quatro crimes. O acusador é um homem chamado Stephen Harper.

Harper entrou com uma ação contra o pivô por agressão, assédio sexual, imposição de sofrimento emocional e, por fim, cárcere privado. Os dois se conheceram pelas redes sociais em 2021 e, em seguida, trocaram mensagens tórridas. As conversas aconteceram por meio de uma conta secundária do jogador. Essas interações incluíram vídeos e fotos explícitas, por exemplo.

As acusações giram em torno, a princípio, dos acontecimentos relatados em 19 de julho de 2021. Naquele dia, Howard convidou Harper para a sua casa. Enquanto o homem estava à caminho, o atleta teria perguntado se gostaria de realizar sexo a três. Ele recusou, mas não adiantou. Ao chegar no local, encontrou outro homem vestido de mulher – que atendia pelo nome de Kitty.

De acordo com os autos do processo, então, Harper foi obrigado a performar atos explícitos com os dois. Tudo não foi consensual. O episódio aconteceu na casa do veterano localizada na Geórgia. “Stephen sentiu-se com medo de iminente dano corporal porque foi imobilizado para seguir no local. Ele foi forçado a ficar, enquanto sofria contínuos abusos”, explica o processo.

Todas as mensagens estão anexadas ao processo como evidências, além de alguns relatos bem detalhados. Mas, pelo teor do seu conteúdo, não vamos apresentá-las.

Reincidente

Durante as conversas com Harper, uma declaração do campeão da NBA em 2020 chamou a atenção nos autos. Ele foi insistente em negar que seja homossexual, apesar do teor das conversas com o homem. “Agora, eu quero que você entenda que não sou gay ou coisa do tipo. Só fico um pouco ousado, de vez em quando”, garantiu.

Mesmo antes desse processo, os últimos anos da trajetória de Dwight Howard na NBA envolveram especulações sobre a sua orientação sexual. Alguns dos boatos, aliás, também se originaram de ações legais. Entre 2018 e 2019, por exemplo, o escritor transgênero Masin Elije processou o pivô por ameaça de morte. Os atos, vale citar, vieram de membros do estafe do astro.

Elije alegou que recebeu ofertas de suborno para manter a relação amorosa entre ambos em sigilo. A abordagem, em seguida, passou para ameaças à integridade física. O relacionamento terminou porque ele descobriu que o pivô possuía outros casos sexuais com um homem e uma mulher transgênero. O jogador, como esperado, negou todas as acusações.

“Não sou gay”

A orientação sexual de Howard nunca foi um assunto público de debate até 2018. Afinal, ele tem cinco filhos com cinco mulheres diferentes. As acusações de Elije levaram-no, no entanto, a manifestar-se sobre o tema. O oito vezes all-star, na época, deu uma entrevista à Kristine Leahy para esclarecer a situação. Ele quis deixar claro, antes de tudo, que não era homossexual.

“Eu não sou gay, para começar. Sei que há muitas pessoas que são, mas precisam se esconder por medo das consequências. Isso também acontece com as pessoas com problemas de saúde mental, por exemplo. Existem indivíduos com diferentes problemas na vida que se escondem atrás de máscaras e não quero ser assim. Eu sei quem sou, mas não sou gay”, cravou o veterano.

