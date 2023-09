Vote! Quem são os melhores jogadores por posição para a temporada 2023/24 da NBA?

Tradicionalmente, o Jumper Brasil publica os melhores jogadores por posição de cada temporada da NBA e, em 2023/24, não será diferente. Mas assim como fizemos no último ano, o voto do leitor vai valer. Tem uma lista de 25 atletas para cada uma das posições “regulares”, apesar de não ser exatamente assim mais. Muitos armadores jogam como alas-armadores, alas fazem diversas funções, então tentamos deixar o mais próximo do que vai acontecer na próxima campanha.

Jayson Tatum, por exemplo, pode ser ala-pivô, mas no Boston Celticcs, com Kristaps Porzingis, Al Horford e Robert Williams, ele não deverá ter tanto tempo em sua posição original. Enquanto isso, Dejounte Murray, que é um armador, atua como ala-armador no Atlanta Hawks. Portanto, alguns nomes podem não fazer muito sentido (são 25 para cada, afinal).

Por fim, quem tiver mais votos entre os armadores, leva 25 pontos. Enquanto isso, o segundo fica com 24, o terceiro com 23, até chegar no 25°, que soma um. No fim de tudo, tais votos serão somados aos de jornalistas do site e convidados para que as listas saiam todas durante a mesma semana.

Quer votar mais de uma vez para fortalecer o voto de seu jogador favorito? Claro que pode.

Então, vamos lá.

Armadores

Quais são os melhores jogadores para a posição de armador na temporada 2023/24 da NBA?

Alas-armadores

Quais são os melhores jogadores da posição de ala-armador para a temporada 2023/24 da NBA?

Alas

Quais são os melhores jogadores da posição de ala para a temporada 2023/24 da NBA?

Alas-pivôs

Quais são os melhores jogadores da posição de ala-pivô para a temporada 2023/24 da NBA?

Pivôs

Quais são os melhores jogadores da posição de pivô para a temporada 2023/24 da NBA?

Regras simples

Apenas na posição de pivô, nós selecionamos mais do que 25 jogadores para o leitor votar. Mas a ideia é que não fique exclusivamente em cima de Joel Embiid e Nikola Jokic. Os dois, que monopolizaram o prêmio de MVP nas últimas três temporadas, lideraram com muita folga nas últimas votações. Então, é possível optar por um terceiro ou quarto. Anthony Davis, por exemplo, deve jogar ali pelo Los Angeles Lakers. Mas ainda tem Bam Adebayo, além de vários atletas promissores.

Mostrem a enquete para o amigo, para os colegas que torcem pela mesma equipe que você. Assim, é possível fazer com que o seu jogador favorito ganhe mais pontos no final.

As listas vão começar a ser divulgadas a partir do dia 9 de outubro. Então, até somarmos tudo, pedimos que votem até o dia 30 de setembro.

