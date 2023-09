Warriors assina com “inimigo” de Klay Thompson e Draymond Green

Na segunda-feira (25), o Golden State Warriors assinou com o ala-armador Rodney McGruder para a fase de treinamentos. No entanto, a relação do veterano com Draymond Green e Klay Thompson não é das melhores. Em 2021, ambos os astros fizeram um trash talk sobre o mais novo reforço, em uma entrevista pós-jogo.

No dia 30 de janeiro de 2021, o Warriors venceu o Detroit Pistons por 118 a 91 em casa. Enquanto os times iam para o vestiário, McGruder confrontou Juan Toscano-Anderson, antigo jogador do Golden State. Em seguida, Klay Thompson e Draymond Green comentaram sobre a raiva do adversário em entrevista ao vivo.

“Esse cara provavelmente não estará mais na NBA em breve. Deve ser por isso que está bravo. Quem sabe?”, disse Thompson. “Ele vem aqui tentar arrumar confusão com meu amigo… tentando começar algo, como se fosse um jogador bom. Cara, só vai embora”.

McGruder jogou apenas seis minutos na partida, a maioria sendo no final do jogo. Ele anotou oito pontos e pegou dois rebotes.

“Desde quando a p@rra do Rodney McGruder virou um cara corajoso?”, disparou Green. “Não sei. Todo mundo da liga parece que está assim atualmente. Vi muitos jogadores desse tipo neste ano. Não entendo”.

“Mas o que sei é que ninguém tem medo do McGruder. Tá brincando? Isso é loucura. Mas Klay explicou do melhor jeito possível”, completou.

Carreira

Rodney McGruder entrou na liga em 2016, após não ser escolhido no Draft de 2013. Logo em sua primeira temporada na NBA, ele conseguiu ser titular 65 dos 78 jogos que participou com o Miami Heat. Em 25 minutos, anotou 6,4 pontos, 3,3 rebotes e 1,6 assistência. Seu aproveitamento foi de 41,3% nos arremessos de quadra e 33,2% nas bolas de três.

O ala-armador de 32 anos continuou a carreira com basicamente a mesma média, mas como reserva e com minutos limitados. Na última temporada, ele jogou apenas 32 partidas pelo Pistons. Em 16,4 minutos, conseguiu 5,7 pontos e 2,3 rebotes como média. Seu aproveitamento foi de 40,8% nos arremessos de quadra e 42,3% nas bolas de três.

McGruder ficou de fora dos nove jogos finais da última temporada regular por uma lesão. Tudo indica que, agora, ele está saudável, já que disputará por uma vaga no elenco do Warriors durante a fase de treinamentos.

