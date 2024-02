Warriors bate Nets em melhor jogo de Gui Santos na NBA

O brasileiro Gui Santos fez sua melhor apresentação na NBA durante a vitória do Golden State Warriors sobre o Brooklyn Nets fora de casa. O ala anotou nove pontos, pegou cinco rebotes e deu dois tocos em 18 minutos. Por outro lado, Jonathan Kuminga e Stephen Curry foram os grandes nomes da equipe californiana. Kuminga fez 28 pontos e pegou dez rebotes, enquanto Curry anotou 29 pontos. Pelo Nets, Cam Thomas fez 18 pontos.

Apesar de não jogar muito na temporada, Gui Santos começou a ganhar espaço no Warriors desde a última semana e contra o Nets ele quebrou várias marcas pessoais. Foi o jogo com mais pontos, rebotes, roubos de bola e bloqueios, além de minutos. Mas o mais importante foi o fato de ele ficar no time que fechou a partida. Desde que o jogador retornou à quadra no último período (últimos nove minutos) ele não saiu mais.

Mas o jogo não foi fácil para o Warriors, que ficou atrás do Nets no placar em quase todo o primeiro período. Nic Claxton, por exemplo, bloqueou três arremessos logo no começo, dificultando a vida dos visitantes. Com Stephen Curry apagado (apenas dois pontos no quarto inicial), os anfitriões lideravam parcialmente por 23 a 20.

Então, na metade do segundo período, o Nets vencia o Warriors por 37 a 28 após cesta de Cam Johnson. A equipe de San Francisco até reagiu, especialmente com dez pontos de Curry, mas era pouco. Assim, os donos da casa seguiam na frente por 49 a 43.

Na volta do intervalo, Jonathan Kuminga anotou seis pontos consecutivos para empatar em 49. O Nets voltou a tentar abrir vantagem, mas rapidamente o Warriors brecou o ímpeto do adversário. Brandin Podziemski, Stephen Curry e Kuminga lideraram Golden State, que virou em 62 a 61. Então, o jogo ficou morno, pois nenhuma das equipes conseguia pontuar. Isso durou até que Gui Santos fez cesta, sofreu falta e converteu o lance livre para deixar o Warriors na frente do Nets por 65 a 63. Depois, o brasileiro fez bandeja e o placar apontava 73 a 70.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, Kuminga voltou a aparecer e o Warriors parecia abrir vantagem suficiente para que o Nets não voltasse ao jogo. No entanto, Royce O’Neale tinha outros planos e começou a fazer cestas de três. Foram três consecutivas, enquanto a diferença, que estava em dois dígitos, caiu para quatro. Mas Curry brecou a reação e Podziemski ampliou para 11. Então, Claxton fez falta dura em Podziemski e foi expulso. Até ali, o pivô acumulava 15 pontos e sete tocos.

O’Neale ainda acertou mais duas do perímetro, mas com o garrafão do Nets aberto, Gui Santos aproveitou um rebote ofensivo para deixar o Warriors na frente por 96 a 88. Depois, Kuminga e Curry apenas terminaram o serviço e garantiram o triunfo fora de casa.

Apesar de o Warriors vencer, o time sofreu muito com os arremessos de três: apenas quatro cestas em 22 tentativas. Curry foi o responsável por todas as que caíram.

(22-25) Golden State Warriors 109 x 98 Brooklyn Nets (20-29)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonathan Kuminga 28 10 3 1 2 Stephen Curry 29 5 3 0 0 Brandin Podziemski 15 11 3 0 1 Gui Santos 9 5 0 1 2 Draymond Green 8 10 7 0 2

Três pontos: 4-22; Curry: 4-11

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 18 5 3 2 0 Nic Claxton 15 5 1 0 7 Cam Johnson 13 8 4 1 2 Mikal Bridges 13 6 4 1 1 Dennis Smith 12 8 5 2 2

Três pontos: 13-42; Royce O’Neale: 5-12

(27-25) Los Angeles Lakers 124 x 118 Charlotte Hornets (10-39)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 26 15 11 0 3 LeBron James 26 4 7 1 1 D’Angelo Russell 25 4 6 1 0 Christian Wood 11 6 0 0 0 Austin Reaves 9 4 11 1 1

Três pontos: 8-34; Russell: 5-12

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Camisa 0 41 0 4 0 0 Brandon Miller 33 4 3 4 0 PJ Washington 15 8 4 1 0 Bryce McGowens 10 4 1 2 0 Ish Smith 8 2 6 2 0

Três pontos: 13-32; Camisa 0: 5-10

(29-20) Sacramento Kings 110 x 136 Cleveland Cavaliers (32-16)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 19 4 1 2 1 Harrison Barnes 22 1 0 1 0 Domantas Sabonis 12 19 15 0 0 Malik Monk 18 4 1 0 0 Kevin Huerter 10 3 4 1 0

Três pontos: 17-44; Barnes: 6-10

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 29 2 5 2 0 Max Strus 22 5 2 2 0 Jarrett Allen 19 7 3 0 2 Caris LeVert 17 6 7 1 0 Evan Mobley 11 14 7 2 1

Três pontos: 23-41; Strus: 6-10

(27-23) Dallas Mavericks 118 x 102 Philadelphia 76ers (30-19)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 23 5 8 2 1 Luka Doncic 19 8 3 1 0 Josh Green 20 4 6 2 0 Grant Williams 14 7 2 0 1 Maxi Kleber 14 4 5 0 1

Três pontos: 17-43; Green: 4-7

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Kelly Oubre 19 6 0 1 0 Tobias Harris 17 6 6 2 1 Tyrese Maxey 15 2 7 0 0 Marcus Morris 10 5 0 1 1 Jaden Springer 8 5 4 3 0

Três pontos: 8-29; Morris: 2-4

(34-15) Los Angeles Clippers 149 x 144 Atlanta Hawks (22-28)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 36 2 5 1 1 James Harden 30 8 10 2 1 Paul George 18 3 5 2 0 Russell Westbrook 13 5 3 2 1 Amir Coffey 13 0 2 0 1

Três pontos: 21-35; Harden: 6-9

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Andre Hunter 27 7 3 0 0 Trae Young 25 2 12 2 0 Dejounte Murray 21 5 7 0 0 Saddiq Bey 18 5 0 1 0 Onyeka Okongwu 18 5 0 0 1

Três pontos: 20-39; Bogdan Bogdanovic: 4-8

(17-33) Toronto Raptors 100 x 138 New Orleans Pelicans (29-21)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Gradey Dick 22 4 2 1 0 Scottie Barnes 17 5 4 0 2 Jakob Poeltl 14 9 1 1 2 Chris Boucher 11 6 1 0 1 Bruce Brown 9 3 3 0 0

Três pontos: 10-31; Dick: 4-8

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 41 6 9 0 1 CJ McCollum 20 6 3 2 0 Zion Williamson 16 3 5 0 1 Jonas Valanciunas 10 12 3 0 0 Jose Alvarado 11 4 4 3 0

Três pontos: 19-45; Ingram: 8-11

