Warriors derrota o Lakers na estreia de Chris Paul

Chris Paul estreou com o pé direito pelo Golden State Warriors: uma vitória contra o Los Angeles Lakers. A equipe de San Francisco venceu os angelinos na primeira partida dos dois times na pré-temporada. O armador passou pouco tempo dentro de quadra, como esperado, mas Jonathan Kuminga assumiu o comando. Ele anotou 24 pontos e, assim, liderou o triunfo por 125 a 108. LeBron James não jogou pelos visitantes, enquanto os locais não contaram com Draymond Green.

O primeiro quarto começou com o domínio do Lakers e os visitantes abriram frente. Mas, aos poucos, o Warriors tomou as rédeas do confronto. Na segunda metade do período, a equipe de Stephen Curry marcou oito pontos sem resposta para assumir a dianteira. Foram quase três minutos em que os angelinos não pontuaram. E, com isso, o time local abriu dianteira de 29 a 23.

Os titulares voltaram no início do segundo quarto e, assim, Golden State conseguiu disparar no placar de vez. Os comandados de Steve Kerr anotaram os sete pontos iniciais e, como resultado, a dianteira subiu para dígitos duplos. O astro Anthony Davis até “estancou” a disparada para os californianos depois de duas cestas de três pontos. Mas a diferença seguiu na faixa dos 13 pontos.

Antes do intervalo, o Lakers conseguiu emplacar uma boa sequência para reduzir essa desvantagem. A equipe da casa, no entanto, seguia à frente no marcador. No controle dos rebotes, o Warriors liderava por 61 a 54.

Segundo tempo

O segundo tempo teve um roteiro bem semelhante ao segundo quarto. Ou seja, o Warriors começou melhor e voltou a abrir dígitos duplos de diferença. O Lakers conseguiu reagir a ponto de equilibrar as ações, mas não de reduzir a diferença imediatamente. Por isso, o placar seguiu em uma diferença segura para os locais. Ao fim do período, o placar marcava 95 a 83.

Já com as duas equipes sem colocar os titulares em quadra, Golden State só teve que administrar o resultado no último quarto. Os comandados de Darvin Ham até diminuíram a vantagem para oito pontos em certo momento, mas uma reação nunca se confirmou. Com 11 pontos seguidos, os donos da casa voltaram a abrir vantagem e sacramentaram a estreia vitoriosa.

As duas equipes voltam a se enfrentar pelos amistosos de pré-temporada na próxima sexta-feira. É o próximo jogo de preparação do Warriors, enquanto o Lakers vai ter mais dois compromissos no período.

Embora seja apenas o primeiro jogo de Chris Paul pelo Warriors, o veterano mostrou desenvoltura diante do Lakers.

Los Angeles Lakers 108 X 125 Golden State Warriors

Destaques

LA Lakers

Anthony Davis: 15 pontos e cinco rebotes em 13 minutos

D’Angelo Russell: 15 pontos e cinco assistências

Max Christie: 15 pontos

Rui Hachimura: 12 pontos e sete rebotes

Golden State

Jonathan Kuminga: 24 pontos e oito rebotes

Moses Moody: 15 pontos

Brandin Podziemski: 11 pontos, cinco rebotes e quatro assistências

Klay Thompson: dez pontos

