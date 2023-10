Warriors é a franquia mais valiosa da NBA, aponta revista Forbes

Pelo segundo ano consecutivo, o Golden State Warriors é a franquia mais valiosa da NBA, de acordo com o levantamento da revista Forbes. Além disso, esta é a segunda vez, em mais de duas décadas, que esse posto não pertence a New York Knicks ou Los Angeles Lakers.

Segundo a Forbes, a franquia de San Francisco vale US$7,7 bilhões, ou seja, 10% a mais que no ano passado. Em 2010, Joe Lacob e Peter Guber compraram o Warriors por US$450 milhões. Atualmente, a franquia vale 17 vezes mais. Ou seja, eles têm bilhões de motivos para estarem felizes.

Franquia mais valiosa da NBA em sete das últimas nove temporadas, o Knicks segue logo atrás do Warriors. De acordo com a Forbes, a equipe novaiorquina vale US$6,6 bilhões. O Lakers, por sua vez, ocupa o terceiro lugar. Os angelinos estão avaliados em US$6,4 bilhões. Assim, pela primeira vez na história, três franquias da NBA superam a marca de US$6 bilhões.

Além disso, Boston Celtics (US$4,7 bilhões) e Los Angeles Clippers (US$4,65 bilhões) fecham o top 5 da Forbes. O detalhe é que o Chicago Bulls, que costumava aparecer no quarto lugar, caiu para sexto no ranking da Forbes. Em contrapartida, Celtics e Clippers subiram uma posição cada em relação a 2022.

Atual campeão da NBA, o Denver Nuggets foi quem mais escalou o ranking. Saiu do 22º lugar (1,93 bilhão) para o 15º (3,37 bilhões). Ou seja, uma valorização de 75% em comparação com 2022.

Quem também subiu foi o Phoenix Suns. Afinal, em meados da última temporada, a franquia foi vendida por um valor recorde na NBA. O magnata Mat Ishbia desembolsou US$4 bilhões para adquirir a equipe e o Phoenix Mercury (WNBA).

Pela primeira vez na história, todas as 30 franquias da liga valem pelo menos US$2,4 bilhões. Além disso, o valor médio de uma equipe, que era de US$2,86 bilhões, em 2022, hoje é de US$3,85 bilhões. Portanto, houve um crescimento de 35%.

Franquia mais valiosa da NBA, o Warriors gerou a maior receita da liga (US$ 765 milhões) na última temporada. Esse valor é 48% maior do que o arrecadado por qualquer outra equipe.

Segundo a revista, a NBA pretende arrecadar cerca de US$13 bilhões nesta temporada, 11% a mais que em 2022/23. Uma das áreas em alta na liga são os patrocínios. Eles já aumentaram na campanhas passada, mas podem ter um crescimento de dois dígitos em 2023/24 por causa da “Copa NBA”.

Warriors na WNBA

Heptacampeão da NBA, o Warriors terá uma franquia na WNBA, principal liga de basquete feminino do mundo. O anúncio ocorreu no início deste mês. De acordo com a comissária da liga, Cathy Engelbert, a nova equipe adquirida por Golden State vai estrear em 2025.

Joe Lacob, dono do Warriors, está ciente da responsabilidade de comandar uma equipe na WNBA. Acima de tudo, o dirigente quer triunfar no basquete feminino. Além disso, ele espera o crescimento da liga feminina. Por fim, ele estabeleceu uma meta ousada.

“Nós chegamos aqui para vencer. Queremos ver esta liga e o basquete feminino crescerem. Então, queremos ser parte disso. Acreditamos que seja um divisor de águas para nós. Iremos adicionar todos os nossos recursos. Nós podemos colocar essa máquina para funcionar. Vamos fazer isso. Aliás, nós ganharemos um título da WNBA nos primeiros cinco anos da franquia”, declarou Lacob.

Portanto, a partir de 2025, Golden State terá duas franquias de basquete. Além disso, o Chase Center será o palco de jogos tanto da NBA quanto da WNBA. Inaugurada em 2019, a arena multiuso tem capacidade para 18.064 pessoas. O custo da obra foi US$1,4 bilhão.

Direitos de transmissão e expansão da NBA

Assinados em 2016, os atuais acordos de direitos de transmissão da liga com a ESPN e a Turner Sports totalizam US$2,66 bilhões por temporada até 2025. O consenso dos especialistas financeiros é que, ao contratar novos distribuidores, como a Apple, o YouTube e o Amazon Prime, e agrupar os seus direitos internacionais, a NBA mais do que duplicará o valor dos seus atuais direitos.

Há menos de quatro anos, o preço inicial para adquirir uma franquia de expansão da NBA era de US$2,5 bilhões. Mas, assim que a liga finalizar o próximo acordo de mídia, esse número aumentará para US$4 bilhões a US$5 bilhões.

Portanto, com a esperada adição de duas novas franquias, provavelmente em Seattle e Las Vegas, a matemática da NBA mudará mais uma vez.

Ranking da Forbes – franquias mais valiosas da NBA em 2023 (valores em dólares)

1. Golden State Warriors: 7,7 bilhões

2. New York Knicks: 6,6 bilhões

3. Los Angeles Lakers: 6,4 bilhões

4. Boston Celtics: 4,7 bilhões

5. Los Angeles Clippers: 4,65 bilhões

6. Chicago Bulls: 4,6 bilhões

7. Dallas Mavericks: 4,5 bilhões

8. Houston Rockets: 4,4 bilhões

9. Philadelphia 76ers: 4,3 bilhões

10. Toronto Raptors: 4,1 bilhões

11. Phoenix Suns: 4 bilhões

12. Miami Heat: 3,9 bilhões

13. Brooklyn Nets: 3,85 bilhões

14. Washington Wizards: 3,5 bilhões

15. Denver Nuggets: 3,37 bilhões

16. Cleveland Cavaliers: 3,35 bilhões

17. Sacramento Kings: 3,33 bilhões

18. Atlanta Hawks: 3,32 bilhões

19. San Antonio Spurs: 3,25 bilhões

20. Milwaukee Bucks: 3,2 bilhões

21. Utah Jazz: 3,09 bilhões

22. Portland Trail Blazers: 3,08 bilhões

23. Detroit Pistons: 3,07 bilhões

24. Oklahoma City Thunder: 3,05 bilhões

25. Charlotte Hornets: 3 bilhões

26. Orlando Magic: 2,95 bilhões

27. Indiana Pacers: 2,9 bilhões

28. New Orleans Pelicans: 2,55 bilhões

29. Minnesota Timberwolves: 2,5 bilhões

30. Memphis Grizzlies: 2,4 bilhões

