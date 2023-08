Warriors deve avaliar desempenho de Klay Thompson antes de oferecer novo contrato

De acordo com o jornalista Mark Medina, que cobre a NBA para diversos veículos, o Golden State Warriors quer prolongar o contrato de Klay Thompson. No entanto, antes disso, o astro passará por uma avaliação de desempenho e física ao longo da campanha 2023/24. Aos 33 anos, ele é o único do trio campeão da franquia que não assinou um novo acordo.

Isso porque, Stephen Curry e Draymond Green já renovaram seus vínculos. Em 2021, o maior arremessador de todos os tempos firmou um acordo de quatro anos por US$215 milhões. Portanto, restam mais duas campanhas. Da mesma forma, na atual offseason, o ala-pivô também renovou por quatro temporadas e US$100 milhões em salários.

“Acredito que o Warriors trate a renovação de contrato com Klay Thompson da mesma forma que fez com Draymond Green. Então, eles devem deixar a temporada se desenrolar para ver o desempenho do jogador. O valor ainda não foi definido, dada a esperança de Golden State reduzir custos. Mas ambas as partes querem garantir que Thompson jogará pela franquia até o fim de sua carreira na NBA”, comentou o jornalista.

No início de junho, o proprietário do Warriors, Joe Lacob, falou sobre a extensão contratual do camisa 11. Na ocasião, ele reforçou o desejo de manter seu trio de estrelas juntos pelo resto de suas carreiras. Além disso, incluiu o técnico Steve Kerr no “pacote” de desejos.

Certamente, gostaríamos que Steph, Draymond e Klay se aposentassem no Warriors. Esse é meu objetivo, afinal. Então, acho que é bem provável que isso aconteça. Tenho certeza de que teremos essas discussões em breve. Steve Kerr adora ser o técnico do Warriors e eu o adoro. Assim, tenho certeza de que encontraremos uma solução”, comentou Lacob ao jornal The Mercury News.

Por outro lado, Golden State tem uma das maiores folhas salariais da NBA. Então, sobretudo com o novo acordo coletivo, é provável que a direção tente uma redução de custos. Para isso, Thompson precisaria aceitar reduzir o valor do seu contrato no momento da renovação. Em maio, Shams Charania, do site The Athletic, falou sobre o tema.

“Thompson ganhará US$43.2 milhões no último ano de seu contrato na próxima temporada. Se ele quiser renovar contrato com o Warriors, a expectativa é que ele tenha que aceitar uma redução de salário. Bem como fez Andrew Wiggins no último verão”, afirmou o insider.

Apesar de Medina revelar essa cautela da franquia para renovar o contrato de Thompson, o astro esperava já recebê-la na atual offseason. Em abril, Adrian Wojnarowski, da ESPN, garantiu que a expectativa do ala-armador era prolongar seu vínculo antes da disputada da temporada 2023/24.

“Thompson, segundo me disseram, tem a expectativa de ser recompensado com uma nova extensão de contrato de nível máximo nesta offseason. Mas esse seria ponto de inflexão para Golden State com Klay Thompson, Steph Curry e Draymond Green”, disse o jornalista.

Em dez anos de carreira na NBA, Thompson sempre defendeu o Warriors. Como resultado, foi nomeado cinco vezes All-Star e conquistou quatro títulos. Além disso, acumula médias de 19.8 pontos, 3.5 rebotes e 2.3 assistências e 41,6% em arremessos do perímetro em 716 jogos disputados.

