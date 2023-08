Warriors e Lakers são os times com mais jogos na TV em 2023/24

Como esperado, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers serão os times com mais jogos na TV americana em 2023/24. O calendário da próxima temporada foi divulgado pela NBA nessa quinta-feira (17).

A princípio, Warriors e Lakers lideram a lista de jogos com transmissões na TV (ESPN e TNT). O time de San Francisco está no topo, com 28 exibições. O Lakers, por sua vez, terá 27 partidas transmitidas. Fechando o top 5 aparecem Phoenix Suns e Boston Celtics (35), além do atual campeão Denver Nuggets (21). Ou seja, quatro times da Conferência Oeste entre os cinco que serão mais vistos pela TV.

Além disso, a rodada de abertura terá a presença de Lakers e Warriors. No primeiro jogo, o time angelino enfrenta o Nuggets fora de casa. Antes do duelo, aliás, será realizada a cerimônia de entrega dos anéis de campeão ao time de Denver. Já na partida de fundo, o Warriors recebe o Suns.

A expectativa, portanto, é que o Oeste tenha uma disputa acirrada pelas primeiras posições. Além das quatro equipes citadas, vale destacar Memphis Grizzlies e Sacramento Kings, que fizeram, respectivamente, a segunda e a terceira melhores campanhas da conferência, em 2022/23.

Também não dá para descartar o Dallas Mavericks, de Luka Doncic e Kyrie Irving, e o Los Angeles Clippers, de Kawhi Leonard e Paul George.

De acordo com o último levantamento da revista Forbes, o Warriors se tornou a franquia mais valiosa da NBA (US$7 bilhões). Além disso, esta é a primeira vez, em mais de duas décadas, que esse posto não pertence a New York Knicks ou Lakers. A franquia angelina, aliás, aparece em terceiro (US$5,9 bilhões) nesse ranking.

Na temporada 2021/22, a franquia de San Francisco gerou a maior receita (US$ 765 milhões) e obteve o maior lucro operacional (US$206 milhões) da liga em todos os tempos. A dinastia recente, com quatro títulos em seis finais, ajuda a explicar o crescimento do Warriors. Não só econômico, mas também de popularidade.

O Lakers, por outro lado, se mantém como a franquia mais popular da NBA. A equipe sempre contou com grandes astros como, por exemplo, Magic Johnson, Kareem-Abdul Jabbar, Kobe Bryant e LeBron James. Além disso, o time de Los Angeles detém o recorde de títulos da liga (17) junto com o rival Celtics.

Grade de transmissões para o Brasil

No Brasil, o panorama não deverá ser diferente. Ou seja, Lakers e Warriors com o maior número de transmissões. São equipes populares no país e candidatas ao título. Portanto, uma combinação perfeita para atrair o interesse do público.

Nas próximas semanas, a ESPN, detentora dos direitos da NBA para o Brasil na TV fechada, vai divulgar seu calendário de transmissões. Aliás, a emissora do grupo Disney tem acordo válido com a liga até 2025.

Na TV aberta, por sua vez, há uma incerteza. O contrato da Band com a NBA se encerrou ao final da última temporada. Até o momento, nenhum indício sobre uma renovação. Em contrapartida, a RedeTV! quer voltar a exibir jogos da NBA após quase duas décadas.

Em 2023/24, por enquanto, a ESPN terá o direito de exibir a decisão da Conferência Leste e, com exclusividade para a TV fechada, as finais da liga.

Além disso, o Amazon Prime Video seguirá exibindo vários jogos da NBA, todos com narrações em português. Aliás, o acordo da liga com o serviço de streaming é de longo prazo. A rodada de abertura da temporada, inclusive, será transmitida pelo Prime Video.

