“Warriors é o pior time da Califórnia”, dispara Charles Barkley

O Golden State Warriors, certamente, não teve o início de temporada dos seus sonhos. A equipe até emplacou uma boa reação no segundo tempo, mas perdeu para o Phoenix Suns diante da torcida de San Francisco. Foi um resultado ruim, uma vez que o elenco se enxerga entre os candidatos ao título. No entanto, para Charles Barkley, o Warriors precisa de um choque de realidade enquanto time.

“Golden State é a quarta melhor equipe da Califórnia agora. Ou seja, o pior deles. Afinal, os jogadores velhos não ficam melhores. Eles só ficam mais velhos. Eu não gosto do futuro desse elenco. Eles viveram excelentes temporadas e, certamente, trata-se de uma ótima organização. Mas Clippers, Lakers e Sacramento são bem superiores hoje”, cravou o polêmico comentarista da TNT.

O comentário de Barkley, na verdade, aconteceu antes da estreia do Warriors. Não foi, então, uma análise do rendimento contra o Suns. A equipe teve o desfalque de Draymond Green, mas, do outro lado, o astro Bradley Beal também não jogou. Após o duelo, o ex-jogador até foi mais ponderado em sua avaliação. O argumento principal do veterano, no entanto, não mudou uma palavra.

“A diferença da partida foi que o Phoenix é um candidato ao título. Estão lá no topo com Denver, por exemplo. Golden State, enquanto isso, não é. Até acho que terão uma temporada bem sólida, mas nada perto de competir por campeonatos. Esse é um elenco mais velho. Não estou de desrespeito, pois é simplesmente um fato”, disparou o integrante do Hall da Fama.

Ritmo de ações

A visão de Shaquille O’Neal sobre o time do Warriors, a princípio, não é tão crítica quanto a de Charles Barkley. O colega de bancada não enxerga os campeões de 2022 tão longe dos principais candidatos ao título. No entanto, na estreia oficial de Chris Paul, o ex-jogador apontou uma questão preocupante. Ele não gostou do ritmo de jogo dos comandados do técnico Steve Kerr contra o Suns.

“Há uma coisa que não costumamos ver nessa equipe e, a princípio, preocupa-me. Tanto que até comentei com Charles durante a partida. Golden State pegava um rebote, passava para Chris e ele driblava uns 14 segundos. Isso não é o natural, certamente. Esse time tornou-se conhecido porque a bola não fica parada. Mas, hoje, senti que ficou”, observou o lendário pivô.

O’Neal entende que a chegada de Chris Paul implica uma grande adaptação, assim como a ausência de Green. No entanto, é um problema que merece certa atenção. “Chris ficou muito tempo com a bola, então concordo que existem ajustes a fazer ainda. Eles devem correr mais e a bola precisa rodar, pois esse é o basquete de Golden State”, completou.

Questão de tempo

Uma derrota na estreia da temporada, antes de tudo, não é o que um time espera em qualquer competição. Mas, em um ponto positivo, o Warriors foi competitivo defensivamente mesmo sem Green. E essa é uma razão de grande otimismo na visão de Kerr. Até porque o técnico entende que essa equipe está longe do seu auge – e só vai encontrá-lo com o ala-pivô em quadra.

“Eu tenho uma visão clara sobre o que o nosso time pode realizar na temporada. E, por isso, garanto que não vamos atingir o potencial no primeiro jogo. Não estamos no estágio em que queremos, afinal. Vamos ser bem melhores em uns dois meses, mas isso não significa que não podemos começar o ano bem. Temos que manter a competitividade enquanto Draymond estiver fora”, refletiu o treinador.

