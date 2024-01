Em crise, o Golden State Warriors pode disponibilizar todo o elenco para troca, exceto Stephen Curry. A informação é do insider Shams Charania, do portal The Athletic. Segundo a publicação, a franquia mudou de posição. Há alguns dias, o sentimento era o de que o elenco seria mantido até o fim da temporada. Mas, agora, com o time em queda livre, mudanças deverão ocorrer até a trade deadline (8 de fevereiro).

Nessa quarta-feira (10), o Warriors sofreu a pior derrota em casa desde que passou a contar com Stephen Curry (2009). Diante de sua torcida, Golden State foi humilhado pelo New Orleans Pelicans por 141 a 105. Ainda no primeiro tempo, os fãs presentes ao Chase Center vaiaram bastante o time. Com mais um revés, o sexto nos últimos oito jogos, a equipe de San Francisco ocupa apenas 12º lugar da Conferência Oeste. Ou seja, está fora até da zona de play-in.

“Agora, a mentalidade do Warriors é de que todo o time, exceto Stephen Curry, pode ser envolvido em alguma troca. Essa é a nova mentalidade da franquia. Realisticamente, há um asterisco. Então, Golden State vai tentar fazer alguns movimentos”, cravou o jornalista.

“Por exemplo, tem a situação de Klay Thompson. A franquia gostaria de mantê-lo por um longo prazo? Afinal, eles não conseguiram chegar a um acordo para a extensão contratual. E Draymond Green, que acabou de assinar uma extensão, mas que vem em uma sequência de atitudes anti-desportivas?”

“A direção da franquia é fã de Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski e Trayce Jackson-Davis. Mas Andrew Wiggins e todo o restante do elenco do Warriors, exceto Stephen Curry, corre o risco de sair via troca”, finalizou Charania.

Além disso, o insider informou que a situação incerta do técnico Steve Kerr, que está no último ano de contrato com o Warriors, vai pesar na tomada de decisões. Desse modo, o gerente-geral da franquia, Mike Dunleavy, terá bastante trabalho nas próximas quatro semanas. A impressão é a de fim do ciclo vitorioso do atual núcleo de Golden State, tetracampeão da NBA entre 2015 e 2022. Portanto, mudanças significativas poderão ocorrer no time em breve.

De acordo com Charania, o Warriors não quer receber contratos longos e onerosos. Dessa forma, o time não é um candidato, por exemplo, a tentar uma troca por Zach LaVine, do Chicago Bulls, ou por Dejounte Murray, do Atlanta Hawks. Afinal, ambos têm salários elevados e vínculos de longo prazo.

Por outro lado, Pascal Siakam, do Toronto Raptors, pode ser um dos principais alvos de Golden State. O ala-pivô tem um contrato expirante de US$37,9 milhões e deverá ser trocado nas próximas semanas.

Stephen Curry comenta vaias ao Warriors

Nas últimas duas derrotas em casa (para Raptors e Pelicans), o Warriors recebeu muitas vaias da torcida. Assim como os fãs, o grande astro do time também está insatisfeito com a fase ruim. Stephen Curry, aliás, fez uma autocrítica, mas, nas entrelinhas, sugeriu uma chacoalhada na equipe, quem sabe via troca.

“Nem sei o que dizer sobre isso [vaias] porque não quero ser prisioneiro do momento. Mas, honestamente? Estou vaiando a mim mesmo. Estou vaiando nosso time na minha própria cabeça por conta da forma como estamos jogando. É nosso trabalho dar aos fãs algo para comemorar, e não fizemos isso.

“Tem um ditado que diz que fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes é a definição de insanidade, certo? Então… Você chega a um ponto em que tenta explicar, descobrir o que pode mudar especificamente. Essas conversas acontecem entre os jogos, no vestiário, mas estamos indo na direção oposta. Não estamos acostumados com esse tipo de vibração em torno da nossa equipe. Enfim, é tudo uma merda”, desabafou o camisa 30.

