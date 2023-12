Warriors pode envolver Andrew Wiggins em troca

De acordo com o jornalista Tim Kawakami, do site The Athletic, o Golden State Warriors pode envolver o ala Andrew Wiggins em uma troca. O ala vem em baixa na atual temporada, enquanto a equipe californiana busca meios de lutar por vitórias. Por enquanto, o time ocupa apenas o 11° lugar no Oeste.

“Apesar de eu dizer antes que o Warriors poderia estar relutante em envolver Andrew Wiggins em troca, as coisas mudaram”, afirmou o repórter. “Desde então, eu ouço que o Warriors não criaria barreiras para explorar uma negociação envolvendo o jogador. Especialmente, se ele não pode jogar ao lado de Jonathan Kuminga e se o Warriors decidir que Kuminga será o ala a partir de agora”.

O técnico Steve Kerr fez algumas mudanças no quinteto titular recentemente, incluindo a ida de Wiggins para o banco. Assim, o jovem Brandin Podzienski ganhou a posição do All-Star de 2021/22. Enquanto isso, Kuminga substitui o suspenso Draymond Green.

No entanto, existe a chance de Green perder de vez a posição para Kuminga. De acordo com rumores recentes, o veterano viria do banco, assim como Andrew Wiggins, a partir de sua volta às quadras. A preocupação de Kerr passa pela queda de produção de alguns de seus principais jogadores na atual temporada. Não por menos, o Warriors possui apenas 15 vitórias em 31 jogos até o momento.

“Ele [Andrew Wiggins] apenas não estava bem, então foi isso o que me fez tirar ele do time”, disse Kerr. “Eu sinto que estamos jogando com atletas que estão produzindo o melhor. Apesar de eu ser paciente e tentar organizar todo mundo em grupos, é hora de dar a outros caras mais espaço e liberdade. Mas minha paciência não vem sendo grande. Precisamos de um pouco mais de urgência e é por isso que fiz as mudanças”.

Desde então, o Warriors realmente teve uma melhora, mas Andrew Wiggins ainda está pouco consistente. Na derrota para o Miami Heat, por exemplo, o canadense produziu 11 pontos e quatro assistências. No entanto, seu aproveitamento segue abaixo do que o treinador esperava. Após fazer 17.6 pontos e 5.0 rebotes, além de 39.6% de acertos do perímetro na última temporada, ele despencou para 12.6 pontos, 4.4 rebotes e apenas 29.9% em três pontos.

Ou seja, Kerr entende que o Warriors precisa de mudanças e parte do princípio que Wiggins está longe de seu melhor nível. A questão é que o ala tem um salário relativamente alto (US$24.3 milhões) e seria necessário envolver outros atletas para ir atrás de algum jogador pronto para ajudar de imediato.

