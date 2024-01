Warriors queria troca por Pascal Siakam, mas jogador não tinha interesse

O Golden State Warriors queria fechar uma troca por Pascal Siakam, mas o jogador não tinha interesse em se juntar ao time californiano. A informação é do jornalista Sam Amick, do portal The Athletic. Um dos nomes mais visados no mercado da NBA, o camaronês foi envolvido em uma negociação tripla. Assim, ele deixou o Toronto Raptors para reforçar o Indiana Pacers.

Ao longo das últimas semanas, Pascal Siakam foi alvo de troca por parte de vários times, como o Warriors, por exemplo. Dallas Mavericks e Sacramento Kings eram outros interessados no atleta. Mas, segundo Amick, o camaronês não tinha Golden State como prioridade.

Publicidade

“O Warriors estava interessado em Siakam. No entanto, ele não estava animado com nada além desta temporada com o Warriors”, revelou o jornalista.

Siakam tem um contrato expirante de US$37,9 milhões. Por isso, atraiu muito interesse ao redor da liga. Mas, as equipes tinham um receio. Afinal, ele poderia sair “de graça” na abertura do mercado, em julho deste ano. O Kings, aliás, era o favorito para conseguir Siakam. No entanto, finalizou as conversas com o Raptors ao descobrir que o camaronês não queria se comprometer com uma extensão contratual.

Publicidade

O Warriors tinha interesse em uma troca por Pascal Siakam devido à campanha medíocre nesta temporada. Hoje, o time ocupa apenas o 12º lugar da Conferência Oeste. Ou seja, está fora até da zona de play-in. Desse modo, a franquia planeja fazer mudanças no elenco até a trade deadline (8 de fevereiro). De acordo com o insider Shams Charania, também do The Athletic, o Warriors pode disponibilizar todo o elenco para troca, exceto Stephen Curry.

Leia mais sobre Pascal Siakam!

“Agora, a mentalidade do Warriors é de que todo o time, exceto Stephen Curry, pode ser envolvido em alguma troca. Essa é a nova mentalidade da franquia. Então, Golden State vai tentar fazer alguns movimentos”, cravou o jornalista.

Publicidade

“Por exemplo, tem a situação de Klay Thompson. A franquia gostaria de mantê-lo por um longo prazo? Afinal, eles não conseguiram chegar a um acordo para a extensão contratual. E Draymond Green, que acabou de assinar uma extensão, mas que vem em uma sequência de atitudes anti-desportivas?”

“A direção da franquia é fã de Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski e Trayce Jackson-Davis. Mas Andrew Wiggins e todo o restante do elenco do Warriors, exceto Stephen Curry, corre o risco de sair via troca”, finalizou Charania.

Além disso, o insider informou que a situação incerta do técnico Steve Kerr, que está no último ano de contrato com o Warriors, vai pesar na tomada de decisões. Desse modo, o gerente-geral da franquia, Mike Dunleavy, terá bastante trabalho nas próximas três semanas.

Publicidade

Segundo Charania, o Warriors não quer receber contratos longos e onerosos. Dessa forma, o time não é um candidato, por exemplo, a tentar uma troca por Zach LaVine, do Chicago Bulls, ou por Dejounte Murray, do Atlanta Hawks. Afinal, ambos têm salários elevados e vínculos de longo prazo.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA