Warriors retira oferta de extensão de contrato para Klay Thompson

Klay Thompson não aceitou a proposta de extensão prévia de contrato do Golden State Warriors antes do início da temporada. Agora, em má fase, o astro vai ter que batalhar em quadra para ter uma nova oferta na mesa. Os valores e termos da offseason, afinal, já não estão mais disponíveis. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, a franquia retirou a proposta oficializada em outubro.

“Nós queremos ver Klay sair desse momento ruim, antes de tudo. Mas o seu futuro está em questão aqui. Eles não chegaram nem perto de um acordo para a extensão antes da temporada. Eu ouvi dizer que Golden State ofereceu um vínculo de duas temporadas na faixa dos US$48 milhões, mas isso não avançou. Então, agora, não há mais oferta na mesa”, revelou o jornalista.

Publicidade

As negociações de extensão entre o Warriors e Thompson, de fato, têm sido difíceis por causa das diferentes visões dos envolvidos. O ala-armador, desde a última temporada, sinalizava a expectativa de receber um novo contrato máximo na offseason. Ou seja, um vínculo de cerca de US$220 milhões por quatro anos. Mas, dentro da organização, isso nunca esteve em cogitação.

A projeção do time sempre foi oferecer um acordo na faixa dos US$25 milhões anuais. Trata-se de um negócio mais próximo da recente extensão assinada por Draymond Green, por exemplo. É um vínculo mais realista, além disso, dentro da realidade das novas e mais restritas regras salariais da liga. Como esperado, essa oferta foi prontamente recusada pelo jogador.

Publicidade

Leia mais sobre o Golden State Warriors

Péssima fase

Klay Thompson iniciou a temporada com um discurso de provar ao Warriors que merecia um contrato maior do que oferecido. Por enquanto, no entanto, deu tudo errado. O ala-armador, afinal, vive um dos piores inícios de campanha da carreira. Os seus números, por exemplo, são os mais baixos desde o ano de calouro. Ele nunca teve um índice tão baixo de acerto tanto nos arremessos de quadra, quanto de longa distância.

Recentemente, o astro ficou nervoso com uma pergunta de um jornalista que sinalizava para tirá-lo do time titular. “Às vezes, você faz por merecer privilégios como tempo e paciência para retomar o seu ritmo. Então, acho que a história está do nosso lado. Não me importo com o que as pessoas dizem, pois elas só falam. E falam porque não são capazes de fazerem o que faço”, disparou.

Publicidade

Essa discussão aumentou após a derrota do Warriors para o Phoenix Suns, na última terça-feira. O ala-armador marcou só sete pontos, enquanto converteu dois de dez arremessos de quadra. O técnico Steve Kerr, então, resolveu deixá-lo no banco de reservas no fim do jogo, pois os suplentes faziam uma boa atuação. Ele admitiu que não ficou feliz com a situação.

“É claro que isso me deixa frustrado, para começar. Alguém realmente acha que eu vou ficar satisfeito em assistir ao fim de um jogo do banco? Eu sou muito competitivo, cara. Sou uma das pessoas mais competitivas que já vestiram esse uniforme, certamente. Eu digo isso com confiança e convicção. Mas as coisas são o que são. Fui uma merda hoje e, por isso, entendo”, reconheceu o veterano.

Publicidade

Sai mesmo?

Ver Klay Thompson não aceitar um contrato do Warriors e, com isso, caminhar para ser agente livre é uma surpresa. No entanto, daí até uma saída de fato do time é outra história. Ele nunca atuou por outra equipe após ter sido escolhido na 11a posição do draft de 2011. É uma história de 11 temporadas, mais de 700 jogos disputados e, sobretudo, quatro títulos da NBA.

Publicidade

“As negociações com Klay são um pouco mais complicadas por causa das novas regras salariais da liga. Golden State, a princípio, ainda está tentando acomodar todos dentro dessa nova realidade. Mas simplesmente não dá para enxergá-lo em outro uniforme e atuando por outra equipe. Como o próprio pai dele, Mychal, disse: Klay é um Warrior”, lembrou o repórter Marc Stein, da plataforma Substack.

É claro que franquias teriam interesse na contratação de Thompson como agente livre. Stein, no entanto, tem dificuldades para encontrar quem aposte nesse cenário. “Tenho muitos problemas para encontrar uma equipe que acredite que Klay vá sair de lá. Até havia quem apostasse na saída de Draymond, mas, nesse caso, nem isso. Todos preveem que uma renovação vai acontecer, no fim das contas. Para resumir, ninguém acha que ele vai para outro lugar”, concluiu o jornalista.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA