Warriors revela decisão sobre contratação de Dwight Howard

A contratação de Dwight Howard no Golden State Warriors parecia certa nos últimos dias, mas não deve acontecer. A franquia desistiu de contratar o pivô. De acordo com Shams Charania, do portal The Athletic, Golden State quer manter sua flexibilidade em busca das últimos jogadores do elenco para 2023/24. É esperado que a equipe assine com pelo menos mais um atleta antes dos treinos de pré-temporada.

Mas a decisão é recebida com certa surpresa. As últimas notícias sobre o assunto davam conta de que Howard estava quase fechado com a equipe.

Os setoristas que cobrem a franquia de perto pareciam certos de que um acordo estava em andamento. Até mesmo os veteranos do time como Draymond Green, por exemplo, haviam aprovado o movimento. Pelo que dizem os rumores, ele treinou com Chris Paul e Green nessa quinta-feira (21) em Los Angeles. No entanto, não foi o suficiente.

Após a notícia, Anthony Slater, que cobre a franquia no mesmo The Athletic, explicou porque o movimento deu errado.

“A contratação de Dwight Howard não se concretizou porque o foco do Warriors mudou. Antes, a franquia estava bem interessada em adicionar mais um pivô para a rotação. Entretanto, esta pedida foi alterada. Golden State agora quer adicionar um ala até que os treinos comecem”, contou Slater.

Apesar de ainda observar opções para o garrafão, a franquia tem mais urgência entre os alas. As principais opções da equipe nesse momento para a função são os jovens Moses Moody e Jonathan Kuminga.

“Eles não estão descartando um outro pivô. Mas Steve Kerr está satisfeito com as opções atuais. Seja Draymond Grenn, Kevon Looney e Dario Saric. Ou também peças mais jovens, como o calouro Trayce Jackson-Davis ou o recém-contratado, Usman Garuba. Ou seja, mudança de foco para a 14° vaga do elenco”, ressaltou o insider.

Por fim, é importante ressaltar que o Warriors tem muitas vagas a preencher em seu elenco até o início dos treinos de pré-temporada. A equipe já decidiu que promoverá disputas pela 15° vaga durante os treinamentos. Um nome que chegou a franquia em uma dessas disputas há alguns anos foi Gary Payton II.

Então, além de dois vínculos garantidos, ainda resta um contrato two-way a ser preenchido. Fora os jogadores que assinam acordos de exibição, justamente para disputarem os lugares citados acima.

O cenário para um retorno de Dwight Howard a NBA se torna mais difícil. Seu último ano na liga foi na temporada 2021/22, pelo Los Angeles Lakers. Desde então, ele não conseguiu acordo com nenhuma equipe no ano passado, e atuou pelo Taoyuan Leopards, de Taiwan.

Ele teve os piores números da carreira em sua passagem final pelo Lakers. Assim, Howard obteve médias de 6.2 pontos e 5.9 rebotes em apenas 16.2 minutos. O atleta de 37 anos parece mais longe da NBA a cada dia. Além de duas passagens por Los Angeles, ele jogou pelo Philadelphia 76ers em 2020/21. No entanto, já são quase dois anos longe da liga.

