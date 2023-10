Warriors surpreende e dispensa veteranos antes de temporada

O Golden State Warriors surpreende e dispensa dois veteranos antes da temporada 2023/24 da NBA. De acordo com Shams Charania, do portal The Athletic, Rudy Gay e Rodney McGruder foram liberados para o mercado. O jornalista aponta que a movimentação para liberar vagas para assinar com outros jogadores, o que pretendem fazer em até duas semanas.

Com a dispensa dos veteranos, o Warriors possui 13 jogadores em contratos garantidos para a temporada. Desse modo, agora possui mais flexibilidade salarial e vagas para assinar com reforços. Vale lembrar que o mínimo de jogadores em contratos garantidos é de 14 para os times da NBA.

Rudy Gay havia assinado um acordo não garantido no dia 27 de setembro. O objetivo era conseguir garantir sua vaga durante a pré-temporada e fase de treinamentos, mas não foi o que aconteceu. Antes disso, havia sido trocado do Utah Jazz para o Atlanta Hawks e em seguida enviado para o Oklahoma City Thunder, onde foi dispensado e se tornou agente livre.

Rodney McGruder havia assinado um acordo não garantido de uma temporada no dia 25 de setembro. O plano era o mesmo de Gay: conseguir uma vaga por meio da fase de treinamentos e pré-temporada. No entanto, o resultado foi o mesmo do colega veterano.

Carreira de Rudy Gay

Rudy Gay está para disputar sua 18ª temporada na NBA. O Warriors, aliás, seria seu sexto time ao longo da carreira. Ademais, vestiu as camisas do Memphis Grizzlies, Toronto Raptors, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Jazz.

Como resultado, soma 1.120 jogos disputados na liga, sendo 778 como titular. Suas médias como profissional são de 15.8 pontos, 5.6 rebotes e 1.1 roubo de bola por partida.

No entanto, o jogador de 37 anos tem um fato negativo em sua carreira. Afinal, ele é o único jogador que nunca venceu uma série de playoffs com mais de 15 anos na NBA. Gay, aliás, disputou apenas três vezes a pós-temporada.

Carreira de Rodney McGruder

Rodney McGruder entrou na liga em 2016, após não ser escolhido no Draft de 2013. Logo em sua primeira temporada na NBA, ele conseguiu ser titular em 65 dos 78 jogos que participou com o Miami Heat. Em 25 minutos, anotou 6,4 pontos, 3,3 rebotes e 1,6 assistência. Seu aproveitamento foi de 41,3% nos arremessos de quadra e 33,2% nas bolas de três.

O ala-armador de 32 anos continuou a carreira com basicamente a mesma média, mas como reserva e com minutos limitados. Na última temporada, ele jogou apenas 32 partidas pelo Pistons. Em 16,4 minutos, conseguiu 5,7 pontos e 2,3 rebotes como média. Seu aproveitamento foi de 40,8% nos arremessos de quadra e 42,3% nas bolas de três.

McGruder ficou de fora dos nove jogos finais da última temporada regular por uma lesão. Tudo indica que, agora, ele está saudável, já que disputará por uma vaga no elenco do Warriors durante a fase de treinamentos.

