Wembanyama supera LeBron, Spurs derrota Lakers e volta a vencer após 43 dias

Dezoito derrotas seguidas. Quarenta e três dias sem vencer. Foi um longo calvário, mas, por fim, acabou. O San Antonio Spurs teve uma ótima atuação e bateu o Los Angeles Lakers no primeiro encontro entre Victor Wembanyama e LeBron James. O time texano, assim, deu fim a maior sequência de resultados negativos da sua história. Vale citar que os angelinos não contaram com o astro Anthony Davis.

Os donos da casa não ficaram um segundo sequer atrás no marcador. Mais do que isso, tiveram uma vantagem sólida na maior parte do jogo. Isso não quer dizer, no entanto, que tenha sido uma vitória fácil. A jovem equipe de San Antonio viu várias reações dos visitantes ao longo da noite. Os comandados de Gregg Popovich anotaram 16 dos 20 primeiros pontos da partida para dispararem já nos minutos iniciais.

E, no restante do primeiro quarto, a diferença não parou de aumentar. Wembanyama e Devin Vassell não deixaram os locais pararem e, com isso, seguiram no comando. Com cinco pontos consecutivos no minuto final do período, o time ultrapassou a casa dos 40 pontos e abriu dianteira de 20. Então, ao fim dos 12 minutos inaugurais, o placar marcava preocupantes 42 a 22.

A vantagem chegou a alcançar 25 pontos no início do segundo quarto, mas, a partir de então, a reação dos californianos começou. Emplacaram dez pontos sem resposta para derrubar a diferença para 13 pontos. E, antes do intervalo, LeBron ainda lideraria uma segunda arrancada do Lakers. Foi uma parcial de 16 a seis para fechar o segundo quarto e quase acabar com o vão no marcador.

No intervalo, o Spurs já estava à frente por só sete pontos (69 a 62). O Lakers parecia encaminhar a partida para mais uma decepção dos donos da casa.

Segundo tempo

A tendência de ascensão dos visitantes, no entanto, foi frustrada rapidamente na volta dos vestiários. Os texanos, afinal, emplacaram 12 dos 16 primeiros pontos do segundo tempo para expandir a vantagem mais uma vez. Uma nova reação do Lakers viria no meio do período, com oito pontos seguidos para levar a diferença aos dígitos simples. Mas isso durou pouco.

Os angelinos passaram o último minuto do terceiro quarto sem pontuar, enquanto tomaram duas cestas. Assim, a desvantagem voltou à casa dos 11 pontos. E, por fim, para não recuar mais.

O último quarto começou com uma sequência de cestas que recolocou o Spurs com 15 pontos de frente. LeBron retornou à quadra, mas, mesmo assim, os texanos voltaram ao controle das ações. Cedi Osman acertou cestas importantes, enquanto Vassell assumia o comando do ataque. Após cestas seguidas de Zach Collins e Jeremy Sochan, a dianteira atingiu os 20 pontos novamente.

Com cinco minutos para o fim da partida, os dois times começaram a colocar os reservas. Para resumir, o jogo estava decidido.

Mas a rodada dessa sexta-feira não teve só a vitória do Spurs sobre o Lakers no primeiro duelo entre Wembanyama e LeBron. Joel Embiid dominou mais um garrafão e, assim, o Sixers impôs a 22a derrota seguida ao Pistons. O Celtics tirou uma “pedra do sapato” e derrotou o Magic. E Jalen Brunson teve uma das melhores atuações da carreira para “destruir” o Suns. Então, confira tudo o que aconteceu na rodada:

(15-11) Los Angeles Lakers 115 X 129 San Antonio Spurs (4-20)

Destaques

LA Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 23 7 14 2 0 Austin Reaves 22 7 4 0 0 Rui Hachimura 20 5 4 0 1 Christian Wood 17 8 3 1 2 Taurean Prince 12 3 1 1 1

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 36 6 3 1 1 Keldon Johnson 17 2 6 0 0 Zach Collins 16 6 1 0 0 Cedi Osman 15 2 6 0 0 Victor Wembanyama 13 15 5 2 2

(15-11) New Orleans Pelicans 112 X 107 Charlotte Hornets (7-16)

Destaques

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonas Valanciunas 29 13 4 0 2 Zion Williamson 21 11 4 0 0 CJ McCollum 19 5 4 1 1 Trey Murphy III 13 6 2 0 0 Herb Jones 11 2 1 1 1

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Terry Rozier 30 4 6 3 0 Camisa #0 27 10 2 1 0 Nick Richards 16 6 1 0 1 Brandon Miller 16 4 3 1 0 Gordon Hayward 9 3 4 1 1

(2-23) Detroit Pistons 92 X 124 Philadelphia 76ers (17-7)

Destaques

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK James Wiseman 20 13 1 0 1 Bojan Bogdanovic 17 3 2 0 0 Jaden Ivey 13 4 4 0 0 Marcus Sasser 11 2 4 1 1 Ausar Thompson 8 3 1 0 1

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 35 13 2 2 4 Tyrese Maxey 19 1 4 2 0 Marcus Morris 15 2 1 1 0 Tobias Harris 13 7 2 3 1 Kelly Oubre Jr. 11 3 1 0 0

(13-10) Indiana Pacers 123 X 137 Washington Wizards (4-20)

Destaques

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Isaiah Jackson 20 13 1 0 1 Tyrese Haliburton 19 2 11 0 0 Obi Toppin 16 5 2 0 0 Bennedict Mathurin 13 3 2 1 0 Buddy Hield 11 3 3 2 3

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 31 5 4 1 0 Jordan Poole 30 4 8 1 0 Corey Kispert 23 1 1 1 1 Bilal Coulibaly 17 5 0 2 1 Tyus Jones 13 10 11 2 2

(16-8) Orlando Magic 111 X 128 Boston Celtics (19-5)

Destaques

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Suggs 19 4 1 0 1 Franz Wagner 17 5 5 3 0 Cole Anthony 17 4 0 1 0 Goga Bitadze 15 11 1 0 0 Paolo Banchero 14 4 5 0 1

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 30 6 4 0 0 Payton Pritchard 21 3 5 1 0 Derrick White 19 4 8 4 1 Jaylen Brown 18 3 4 0 1 Sam Hauser 11 7 4 4 0

(10-14) Atlanta Hawks 125 X 104 Toronto Raptors (10-15)

Destaques

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 38 5 11 1 0 Bogdan Bogdanovic 20 3 6 0 0 Clint Capela 18 15 0 0 3 Dejounte Murray 17 7 9 1 0 Onyeka Okongwu 14 11 0 0 1

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 23 4 8 1 2 Jakob Poeltl 15 8 0 2 1 Pascal Siakam 15 5 4 2 0 Malachi Flynn 11 4 1 0 1 Precious Achiwua 9 2 5 0 0

(13-9) Houston Rockets 103 X 96 Memphis Grizzlies (6-18)

Destaques

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Dillon Brooks 26 7 1 1 0 Fred VanVleet 16 6 8 4 2 Alperen Sengun 15 7 1 2 3 Jalen Green 14 4 4 0 1 Tari Eason 11 8 1 2 1

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 28 13 3 2 0 Jaren Jackson Jr. 22 3 2 0 4 Vince Williams 11 8 3 1 2 Santi Aldama 11 4 0 0 0 Bismack Biyombo 10 9 1 0 1

(14-10) New York Knicks 139 X 122 Phoenix Suns (13-12)

Destaques

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 50 6 9 5 0 Julius Randle 23 8 6 0 1 RJ Barrett 21 2 3 0 1 Immanuel Quickley 1o 5 3 2 0 Isaiah Hartenstein 7 8 2 1 3

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 29 3 6 0 0 Devin Booker 28 2 9 0 0 Jusuf Nurkic 21 12 2 1 0 Grayson Allen 13 2 1 2 1 Drew Eubanks 8 3 0 1 2

