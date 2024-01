Wizards e Pistons fazem troca envolvendo quatro jogadores

De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, Washington Wizards e Detroit Pistons realizaram uma troca neste domingo (14) envolvendo quatro jogadores. Enquanto o Wizards recebeu Marvin Bagley, Isaiah Livers e duas escolhas de segunda rodada, o Pistons levou Danilo Gallinari e o pivô Mike Muscala.

Dois dos piores times da atual temporada da NBA, Wizards e Pistons somam apenas dez vitórias, mas já acumulam 67 derrotas. A negociação entre as equipes serve, basicamente, para que Detroit se livre do contrato de Bagley. Isso porque o pivô tem acordo até 2024/25, no valor de US$12.5 milhões. Todos os outros três que participaram da troca são expirantes, entretanto. Ou seja, para o time de Michigan, o valor de Bagley já vai fazer efeito na próxima offseason.

Segunda escolha de 2018, Bagley atuou em 86 partidas pelo Pistons entre as temporadas 2022/23 e 2023/24. Ele iniciou a carreira pelo Sacramento Kings como ala-pivô, mas perdeu espaço na equipe californiana após lesão após a segunda campanha. O atleta ainda ficou conhecido por ser selecionado antes de Luka Doncic naquele Draft. Nesta temporada, o jogador atuou em 26 jogos, acumulando médias de 10.2 pontos e 4.5 rebotes.

Livers, por outro lado, sempre atuou pelo Pistons (desde 2021). Ele começou a atual temporada com uma lesão, mas quando retornou às quadras não teve os mesmos minutos da campanha anterior. Em 2023/24 ele faz 5.0 pontos e 2.1 rebotes.

Dos quatro jogadores da troca entre Wizards e Pistons, Danilo Gallinari é o melhor deles. O italiano de 35 anos vai atuar em sua sétima equipe na NBA. Seria a oitava, mas ele ficou um ano fora sem jogar pelo Boston Celtics em 2022/23. Agora, ele terá a chance de fazer parte da mesma franquia que seu irmão, Federico (técnico da franquia na G-League).

No entanto, sua carreira foi marcada por muitas lesões. Além de 2022/23, ele não atuou em 2013/14, quando fazia parte do elenco do Denver Nuggets. Na atual temporada, ele registra médias mais modestas: 7.0 pontos, 2.9 rebotes e aproveitamento de 31.3% nos arremessos do perímetro.

Por fim, Mike Muscala chega ao Pistons após breve passagem pelo Wizards. Aliás, é a segunda vez que ele faz parte de uma troca ao lado de Gallinari. Ambos saíram do Celtics na negociação que levou Kristaps Porzingis ao time de Massachusetts. Aos 32 anos e com experiência de 11 temporadas na NBA, ele faz 4.0 pontos e 3.1 rebotes em cerca de 14 minutos por noite.

Contratos dos jogadores da troca

Marvin Bagley: US$12.5 milhões em 2023/24 e US$12.5 milhões em 2024/25

Isaiah Livers: expirante de US$1.8 milhão

Danilo Gallinari: expirante de US$6.8 milhões

Mike Muscala: expirante de US$3.5 milhões

