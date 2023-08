Yago Mateus brilha, Brasil vence Costa do Marfim e avança à segunda fase do Mundial

O Brasil teve jogo duro contra a Costa do Marfim, nesta quarta-feira (30), mas contou com grande atuação de Yago Mateus para vencer por 89 a 77 e avançar à segunda fase do Mundial de Basquete. O armador foi o grande destaque da seleção com 24 pontos, 12 assistências e seis bolas do perímetro convertidas em sete tentativas. Agora, o time do técnico Gustavo de Conti vai para o Grupo L ao lado de Canadá, Letônia e Espanha.

Além de Yago, Tim Soares foi bem no triunfo do Brasil sobre a Costa do Marfim no Mundial. O pivô anotou 15 pontos e seis rebotes em 25 minutos. Bruno Caboclo, que foi o principal jogador nos primeiros compromissos do torneio, teve uma marcação especial. Então, o astro da seleção fez um primeiro tempo apagado, sofrendo com marcações duplas.

Ainda assim, no segundo tempo apareceu mais e terminou o duelo com 12 pontos e oito rebotes. Georginho de Paula, que iniciou como titular, foi o último atleta a superar os dois dígitos em pontuação. Assim, terminou com 13 pontos, cinco rebotes e três assistências.

Publicidade

Pela seleção africana, destaques para Cédric Bah, cestinha da equipe com 13 pontos e 13 rebotes. Solo Diabate também fez bom jogo e terminou como segundo maior pontuador da Costa do Marfim: 12 pontos.

Leia mais!

O jogo foi duro. Afinal, o Brasil não conseguiu se impor como fez contra o Irã na primeira rodada. Foram muitos erros de ataque. Ao todo, a seleção cometeu 13 turnovers. Além disso, não foi firme na marcação, sobretudo, no primeiro tempo. O adversário, aliás, chegou a vencer o quarto inicial.

Publicidade

No segundo tempo, por outro lado, melhorou nos dois quesitos. As bolas de três foram importantes para que o Brasil conseguisse vantagem confortável pela primeira vez no jogo. A seleção terminou com aproveitamento de 43.8% do perímetro. Ou seja, 14 acertos em 32 tentativas.

Dessa forma, os marfinenses fecham sua participação na Copa do Mundo com uma vitória e duas derrotas. Ou seja, na terceira posição do Grupo G. O Brasil, por sua vez, se classificou à segunda fase na segunda posição, atrás da Espanha. Ao todo, foram duas vitórias, contra Irã e Costa do Marfim. A única derrota, aliás, foi para a seleção europeia.

Publicidade

Agora, a seleção brasileira vai para o Grupo L onde briga novamente por duas vagas às quartas de final do Mundial. Os adversários serão os dois primeiros colocados do Grupo H: Canadá e Letônia. O Brasil volta à quadra no próximo dia 1º de setembro, contra os canadenses, às 10h30 (horário de Brasília).

O jogo

Os primeiros minutos de jogo foram dos marfinenses. Com bolas do perímetro e agressividade na marcação, chegou a abrir 9 a 5. O time africano liderou o placar na metade inicial do período e soube fazer boa marcação em cima do Caboclo. Pelo lado brasileiro, a marcação não foi boa, além de ataques desperdiçados. Tim Soares se destacou ofensivamente, mas o Brasil não conseguiu controlar a partida. 25 a 23 Costa do Marfim.

Publicidade

No segundo quarto, o cenário demorou pra mudar. Os africanos continuaram com boa marcação e aproveitando os contra-ataques. Assim, manteve a vantagem construída. Mas Yago entrou no jogo, passou a ser o cestinha com quatro bolas de três e conseguiu a virada.

Só na parte final do segundo período, então, que o Brasil conseguiu abrir uma pequena vantagem de cinco pontos. À frente do placar, o Brasil conseguiu, pela primeira vez, controlar a partida. Então, dominou a defesa sofrendo menos pontos. 50 a 46 Brasil.

Publicidade

Segundo tempo

Na volta do intervalo, a marcação brasileira mudou. Mais organizada e mais combativa, favoreceu o ataque. Isso porque, com a vantagem, o Brasil teve mais tranquilidade para montar jogadas ofensivas. Como resultado, conquistou a maior diferença no placar do jogo (13 pontos) na metade do período.

Yago, sozinho, sentiu o joelho e deixou a partida. Depois da lesão, a seleção caiu de rendimento. A Costa do Marfim, por sua vez, voltou pro jogo com bolas seguidas do perímetro e uma corrida de 8 a 0. Sem conseguir neutralizar mais os ataques do rival, a diferença caiu para cinco pontos. 70 a 65 Brasil.

Publicidade

O último quarto começou favorável aos brasileiros. O ataque funcionava e o adversário cometeu erros seguidos de ataque. No entanto, na segunda metade do período decisivo, os marfinenses chegaram a cortar para quatro pontos. Uma bola de três de Caboclo, então, deu alívio à seleção.

Já nos minutos finais, com bolas do perímetro importantes, o Brasil conseguiu abrir, finalmente, uma boa vantagem. Portanto, com pouco mais de um minuto no relógio, chegou à diferença de 13 pontos.

(2-1) Brasil 89 x 77 Costa do Marfim (1-2)

Publicidade

Destaques

Brasil

Yago Mateus: 24 pontos, quatro rebotes, 12 assistências e 6/7 do perímetro

Tim Soares: 15 pontos e seis rebotes

Georginho de Paula: 13 pontos, cinco rebotes e três assistências

Bruno Caboclo: 12 pontos e oito rebotes

Publicidade

Costa do Marfim

Cédric Bah: 13 pontos e 13 rebotes

Solo Diabate: 12 pontos e três rebotes

Jean Philippe Dally: 11 pontos

(2-1) Geórgia 70 x 59 Venezuela (0-3)

Publicidade

Destaques

Geórgia

Tornike Shengelia: 25 pontos, três rebotes e três assistências

Goga Bitadze: 11 pontos e 11 rebotes

Rati Andronikashvili: nove pontos

Duda Sanadze: nove pontos

Venezuela

Publicidade

Nestor Colmenares: 16 pontos, 12 rebotes e quatro assistências

Heissler Guillent: dez pontos e sete assistências

David Cubillan: nove pontos

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol