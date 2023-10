Youtuber recordista fecha parceria inédita com time da NBA

De forma inédita, um time da NBA acertou uma parceria inédita com o famoso Youtuber MrBeast. De acordo com o jornalista Logan Jennes, da Fox americana, o Charlotte Hornets vai ostentar a marca Feastables em seus uniformes na próxima temporada. A empresa pertence a Jimmy Donaldson (MrBeast), que vem tentando expandir seu público. É a primeira vez que um criador de conteúdo vai patrocinar uma equipe na liga.

“Esta parceria é pioneira, mas estou ainda mais empolgado para ver como marcas de criadores de conteúdo e a NBA continuarão a trabalhar juntas no futuro”, afirmou Reed Duchscher, representando a Feastables.

O acordo se estende ao Greensboro Swarm, afiliado do Hornets na NBA G League e ao Hornets Venom GT, afiliado na NBA 2K League. Enquanto isso, a marca também estará em destaque nos bastidores das conferências de imprensa e entrevistas da equipe, proporcionando mais visibilidade.

No entanto, a Hornets Fan Shop e a loja online serão os únicos pontos de venda onde os fãs poderão adquirir os uniformes do Hornets com o patch da nova patrocinador. Além disso, essa parceria introduz um novo design da marca do youtuber com o time da NBA.

MrBeast, também conhecido como Jimmy Donaldson é natural de Greenville, Carolina do Norte. Ele possui uma enorme base de seguidores online, sendo o Youtuber individual com mais inscritos do mundo, com mais de 187 milhões de assinantes. Mas Donaldson ainda está entre os primeiros no TikTok, com mais de 87 milhões de seguidores.

Esta colaboração representa uma maior interação entre esportes e influenciadores online, estabelecendo um novo precedente para o futuro. Cada vez mais, a mídia digital, entretenimento e esportes continuam a se fundir.

Já houve caso no Brasil

Em 2018, o youtuber Felipe Neto iniciou uma parceria com o Botafogo no futebol. Na época, ele trabalhou com a equipe utilizando a Neto’s no uniforme. No entanto, em 2019, o empresário trocou o patrocínio para o Vigia do Preço.

Embora Felipe Neto seja um torcedor e chegou a planejar uma participação maior na equipe posteriormente, o clube foi adquirido pelo americano John Textor em 2022.

Mas ainda houve um caso ainda mais diferente no país com a NBA. Nas últimas temporadas, o Gaules transmitiu jogos da liga na Twitch para o país.

