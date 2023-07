Zach LaVine seria “plano B” para James Harden no Clippers

A negociação entre Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers por James Harden ainda não avançou, mas Zach LaVine seria um “plano B”. De acordo com Ashish Mathur, do site Heavy, um executivo da NBA revelou que o astro do Chicago Bulls é uma opção vista com bons olhos pela direção angelina. No entanto, o desejo ainda é fechar com o veterano do Sixers.

“O Los Angeles Clippers cobiça James Harden e fará tudo o que pode para obtê-lo, porém caso não haja sucesso em uma troca, Zach LaVine se torna um alvo intrigante para LA”, conta o executivo.

Publicidade

Além disso, uma outra fonte da NBA também informou ao jornalista de que o ala-armador do Bulls não está feliz por ver seu nome sempre especulado no mercado.

“Zach não está feliz acompanhando essas especulações que estão por aí todo ano. Ele representa o Bulls e a cidade de Chigago, muito bem e com muito amor. Ele foi duas vezes All-Star, também os ajudou a chegar aos playoffs depois de muito tempo, acima de tudo, ele não é um câncer de vestiário, já passou por lesões difíceis. E ainda assim, a franquia segue o colocando em cenários de troca. Isso não está caindo bem com LaVine”, explica a fonte.

Publicidade

LaVine, aliás, falou sobre as constantes especulações antes da trade deadline de 2022/23. Para ele, portanto, isso poderia levar a um “desmanche” da equipe.

Leia mais!

“Rumores não são novidade para mim, pois convivo com isso há nove anos. Eu só tento treinar e jogar normalmente. Deixa acontecer porque eu não tenho controle sobre essa situação. E ninguém em nosso elenco, aliás, está realmente prestando atenção nisso. Eu acho que a imprensa, então, faz essas especulações parecerem mais importantes do que são”, disse a referência do Chicago Bulls.

Publicidade

A renovação de contrato do jogador após a temporada 2021/22, também foi cercada de rumores. Ele queria receber um acordo máximo, e muitos especulavam que o Bulls não estava seguro disso. Rumores, então, o ligaram ao Los Angeles Lakers na ocasião. Entretanto, a renovação foi rápida, pouco depois da abertura da agência livre.

Bulls se interessou por James Harden e Damian Lillard

O Chicago Bulls se interessou por duas das principais novelas da liga: James Harden e Damian Lillard. As discussões por uma possível troca estavam ligadas a Zach LaVine. De acordo com KC Johnson, do canal NBC Sports, a equipe chegou até mesmo a um início de conversa, que rapidamente foi descartado.

Publicidade

Lillard nunca incluiu o Bulls em sua “lista”, que virou ainda mais única com o desejo público pelo Miami Heat. Outras franquias ligadas a ao astro do Portland Trail Blazers foram Brooklyn Nets, Boston Celtics e o San Antonio Spurs.

O repórter, por fim, citou que o Chicago Bulls valoriza Zach LaVine.

“Chicago reconhece Zach como o seu principal ativo para negociações. Valoriza-o, então, como tal. Várias fontes confirmam que a direção de Illinois tem um preço muito alto para liberá-lo. Antes já era assim. Agora, não deve mudar”.

Publicidade

No caso de Harden, as notícias iniciais davam conta de que o New York Knicks tinha interesse no armador. Mas todas as recentes informações são de que o astro quer jogar no Los Angeles Clippers. Tanto o Portland Trail Blazers quanto o Philadelphia 76ers, seguem não diminuindo o valor de seus pedidos pelos jogadores em uma troca. Como resultado, as negociações estão travadas.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp