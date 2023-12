Zach LaVine: opções de trocas na NBA

O Chicago Bulls disponibilizou o astro Zach LaVine para trocas na NBA. No entanto, a equipe ainda não encontrou um parceiro que “pagaria” o preço pelo atleta. Apesar de ser um cestinha e relativamente jovem (28 anos), LaVine caiu muito de produção na atual temporada. Então, o seu valor foi junto.

De acordo com diversos jornalistas, Zach LaVine foi oferecido para trocas até mesmo na offseason da NBA. Mas na época, ele vinha de uma campanha com 24.8 pontos e 27.0 após a parada para o All-Star Game. Ou seja, se havia um momento para negociar o atleta, era durante o período de férias.

Mas o bonde passou e o Bulls seguiu com o mesmo planejamento. Só que algumas coisas mudaram em 2023/24 e LaVine não vem em grande fase. Por outro lado, ele se machucou e o que aconteceu?

O Bulls melhorou. E muito.

Nos 18 jogos que Zach LaVine participou, Chicago venceu apenas cinco. Ou seja, apenas 27.8% de aproveitamento.

Sem ele, o Bulls alcançou as mesmas cinco vitórias, mas em nove jogos, com 55.5%. Desde que ele se machucou, o time bateu Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans e Miami Heat, por exemplo.

Coby White finalmente apareceu e mostrou que pode ser um dos cestinhas, enquanto DeMar DeRozan e Patrick Williams também cresceram de produção. Até o pivô Nikola Vucevic veio bem no período, após oscilar no começo da temporada.

Portanto, sim. Chegou a hora de o Bulls intensificar as buscas de trocas por Zach LaVine.

Agora, por quem?

Bem, aí existe um problema sério. Zach LaVine recebe US$40 milhões em 2023/24 e tem contrato garantido até 2025/26. Depois, o ala-armador tem uma opção para o ano seguinte, no valor de US$48.9 milhões.

Tudo bem que os contratos da TV devem aumentar sensivelmente o teto salarial, mas quase US$50 milhões por um jogador de 31 anos (na época), que tem histórico de lesões, fica caro para qualquer equipe. Então, qualquer time da NBA que tiver interesse em LaVine já sabe o custo do “pacote”.

Ele é muito bom jogador no ataque e até tem um grande valor na marcação em cima do oponente com a bola, mas LaVine se perde, às vezes. Seja com arremessos ou nas trocas de marcações, o atleta fica perdido muitas vezes. De qualquer forma, é um ótimo encaixe em diversas equipes.

Portanto, vamos ver quais são as melhores (ou não) opções de trocas por Zach LaVine na NBA.

Sacramento Kings

De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, o Sacramento Kings deseja contar com Zach LaVine. Segundo KC Johnson, do NBC Sports Chicago, a relação do atleta com o técnico Billy Donovan não é boa. Então, é hora de pensar no Kings como uma opção de troca para LaVine.

Mas como seu salário é muito alto, o time californiano teria de ceder peças importantes, inclusive de seu quinteto titular. Apesar de o interesse existir há muito tempo, como Sacramento vai abrir mão de caras que são da confiança do técnico Mike Brown?

A primeira ideia aqui é enviar Harrison Barnes, Kevin Huerter e Davion Mitchell, além de escolhas de Draft. Não dá para ser muito diferente, pois o Kings não vai entregar Keegan Murray, especialmente após o jovem fazer 47 pontos contra o Utah Jazz.

Barnes pode ser substituído por Sasha Vezenkov no quinteto titular. Com a experiência de ser MVP da EuroLeague, Vezenkov está apenas em sua primeira temporada na NBA. Ele possui números similares aos de Murray por 100 posses de bola. Então, não seria exatamente um problema, até por eles poderem atuar juntos. O búlgaro já passa cerca de 18% de seu tempo como ala.

Kings recebe: Zach LaVine

Bulls recebe: Harrison Barnes, Kevin Huerter, Davion Mitchell, uma escolha de primeira rodada e uma de segunda

Los Angeles Lakers

Talvez, aqui, esteja o maior adversário do Sacramento Kings por Zach LaVine. O Los Angeles Lakers gosta do jogador e vice-versa. Além disso, LaVine tem o mesmo representante de LeBron James e Anthony Davis. Então, a equação não é tão difícil.

Mas como fazer acontecer?

Bem, a ideia é simples, mas pode não ter o efeito que o Bulls deseja. Aliás, quase nenhuma das trocas por Zach LaVine na NBA.

No entanto, o Lakers poderia enviar D’Angelo Russell, Rui Hachimura e Christian Wood. Por outro lado, LaVine chegaria ao time de Los Angeles.

Só que Russell é muito subestimado. Ele já era antes de deixar o Minnesota Timberwolves, pois tem um bom arremesso, sabe passar a bola e não comete erros de ataque. Além disso, é um ótimo encaixe ao lado de LeBron James.

Mas em Chicago, ele jogaria com Coby White, o que pode ser bom para o Bulls. E Hachimura é muito útil vindo do banco, podendo ser ala ou ala-pivô. Por fim, tem Wood. E é só o que dá para falar sobre o pivô mesmo.

Lakers recebe: Zach LaVine

Bulls recebe: D’Angelo Russell, Rui Hachimura e Christian Wood

Toronto Raptors

Enquanto Lakers e Kings seriam favoritos, o Toronto Raptors é o que mais pode ajudar a acontecer uma troca por Zach LaVine. De acordo com Shams Charania, o time canadense tem interesse no atleta. Mas mais do que isso, o Raptors possui peças mais interessantes para uma negociação.

Pascal Siakam poderia ser uma troca direta, mas Toronto ainda teria a chance de enviar OG Anunoby e Gary Trent Jr para manter o camaronês. Aí existem alguns detalhes.

Primeiro, porque os três serão agentes livres na próxima temporada. Siakam e Trent não possuem contrato para 2024/25, enquanto Anunoby tem opção, mas já vai descartar (US$19.9). Até porque Anunoby sabe que seu valor no mercado é alto e um acordo entre US$28 milhões e US$35 milhões anuais seria algo razoável (de acordo com o mercado hoje e já pensando em 2025).

Então, se o Raptors quiser se amarrar com Scottie Barnes, Pascal Siakam e Zach LaVine para o futuro, é bem possível. Mas se quiser liberar Siakam, também existe a chance.

Agora, a questão é saber o quanto Siakam e Anunoby querem ficar em Toronto. O primeiro já falou algumas vezes que deseja seguir na equipe por longos anos. Então, vamos fazer a ideia com o segundo.

Raptors recebe: Zach LaVine

Bulls recebe: OG Anunoby e Gary Trent Jr

Análise geral

Parece que cada dia mais o futuro de Zach LaVine está longe do Chicago Bulls. Apesar de não ter uma boa temporada, todo mundo sabe o que ele pode produzir, especialmente se motivado. Mas LaVine vale um combo Anunoby e Trent? E o do Lakers? Então, o que dizer sobre o do Kings?

Varia muito, pois o mercado do atleta diminuiu sensivelmente. Ou seja, qualquer troca que a gente pensar sobre ele, pode ser muito ou pouco. Não tem jeito.

Se for o LaVine que fez 27 pontos na segunda metade da última temporada, aí ele custa mais caro. Mas o atual? Aí você começa a colocar outros fatores que rebaixam o atleta: idade, contrato e lesões.

Philadelphia 76ers, Indiana Pacers e Miami Heat também teriam interesse no jogador, de acordo com os rumores. Aliás, todas as opções de trocas aqui por Zach LaVine já foram debatidas por jornalistas que cobrem a NBA.

Jake Fischer, do Yahoo Sports, cita que todas as equipes acima já conversaram sobre quais peças poderiam enviar por ele, mas nunca conseguiram concluir a negociação. E é justamente pelo fato de que LaVine oscila, pelas contusões, pelo hero ball, e salários.

Que a troca aconteça em janeiro ou até a trade deadline, seja para onde for e por quem for, terá questionamento.

Para o Lakers, por exemplo, só pode ser depois do dia 15 de janeiro. No caso de Raptors e Kings, aconteceria a qualquer momento entre os jogadores que indicamos.

