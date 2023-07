O jovem astro Zion Williamson teria zero interesse em desenvolver arremesso na NBA, de acordo com Ric Bucher, da Fox Sports. Segundo a publicação, o jogador do New Orleans Pelicans não pretende expandir o seu jogo ofensivo. Ou seja, adicionar os arremessos de média e longa distância.

“Onde estão os floaters de Zion, os arremessos pull up da cabeça do garrafão? Agora, pelo que me disseram, ele não demonstrou interesse em desenvolver nenhum desses truques. Blake Griffin, por exemplo, aprendeu esses truques, além de um arremesso decente de três pontos. Isso foi quando as lesões começaram a ser frequentes. Desse modo, Blake conseguiu levar o Detroit Pistons para aos playoffs,” afirmou Bucher, durante um episódio recente do podcast On The Ball.

Vale dizer, aliás, que Bucher é um crítico ferrenho de Zion desde a chegada do atleta à NBA. Para o jornalista, o ala-pivô não quer aprender outras habilidades, além de enterradas e bandejas.

Além disso, o jovem astro é alvo porque simplesmente não consegue ficar saudável. Em quatro temporadas na NBA, Williamson disputou 114 de 308 jogos possíveis. Ou seja, atuou em apenas 37% dos compromissos na carreira. Em 2022/23, por exemplo, foram míseras 29 partidas.

Dessa forma, o Pelicans foi o nono do Oeste e, assim, teve que disputar o play-in. No entanto, o time de New Orleans caiu para o Oklahoma City Thunder na repescagem. Portanto, a equipe ficou de fora dos playoffs pela quarta vez em cinco anos. E, mais uma vez, não contou com Zion, afastado por uma lesão na coxa direita.

Quando saudável, Zion Williamson poderia contribuir mais na NBA se tivesse um arremesso consistente. Afinal, o time dele sofre com a falta de espaçamento de quadra. Na última temporada, o Pelicans foi o segundo que menos arremessou bolas de três pontos (30,1 por jogo) e o oitavo que menos fez cestas do perímetro (11 por partida).

Zion se destaca, sobretudo, pela força física e facilidade em criar e finalizar perto da cesta. Primeira escolha do Draft de 2019, o ala-pivô tem média de 25,8 pontos e um aproveitamento de 60,5% nos arremessos de quadra. Mas, no perímetro, ele tentou apenas 67 arremessos (23 cestas) em quatro temporadas.

Por fim, não há dúvidas de que, mesmo sem o arremesso, Zion Williamson é um dos jogadores mais produtivos da NBA. Ele só tem 23 anos e, mesmo assim, já foi eleito All-Star duas vezes. Em 2020/21, quando disputou 61 partidas, obteve médias de 27 pontos, 7,2 rebotes e 3,7 assistências. Na última temporada, somou 26 pontos, sete rebotes e 4,6 assistências.

Pelicans frustrado com Zion

No mês passado saiu a notícia de uma possível insatisfação do Pelicans com a dupla Brandon Ingram e Zion Williamson. De acordo com Christian Clark, do portal Nola.com, a direção da franquia está frustrada com os dois astros pela falta de disponibilidade para os jogos. Ambos, afinal, perderam 90 jogos combinados em 2022/23.

Pela primeira vez desde que chegou a New Orleans, Zion passou a ser alvo de rumores de troca. Após o Draft deste ano, entretanto, as especulações “esfriaram”. Porém, na última semana, o repórter Chris Haynes, da TNT, revelou que a franquia está disposta a negociar Zion, caso receba uma boa oferta.

“Não estou dizendo que ele está claramente disponível. Mas Zion pode ser trocado pelo pacote certo”, disse Haynes.

Williamson tem contrato válido pelas próximas cinco temporadas. Assim, vai receber cerca de US$194 milhões em salários até 2028.

