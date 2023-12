Zion Williamson brilha e Pelicans derruba Timberwolves

O New Orleans Pelicans contou com uma grande atuação de Zion Williamson para bater o Minnesota Timberwolves. Nessa segunda-feira (11), diante de sua torcida, o Pelicans venceu o líder do Oeste por 121 a 107. Dessa forma, a equipe se recuperou do revés humilhante para o Los Angeles Lakers, na semifinal da Copa NBA.

Imparável, Zion acertou 13 dos 17 arremessos que tentou, em 33 minutos. Assim, ele foi o cestinha do duelo, com 36 pontos. O detalhe é que essa pontuação supera a combinação dele nos últimos dois jogos (23).

O desempenho de Zion Williamson no triunfo do Pelicans sobre o Timberwolves foi uma resposta aos críticos. Afinal, na última semana, o jovem astro foi ridicularizado por analistas. Visivelmente, o ala-pivô está acima do peso. Mas, pelo menos no jogo contra o líder da conferência, ele mostrou vontade em quadra.

Além disso, Zion não tomou conhecimento da melhor defesa da NBA e do pivô Rudy Gobert. A maioria de seus pontos foi atráves de infiltrações no garrafão adversário. Usando sua força física e agressividade, ele levou a melhor no duelo contra o francês.

Vale lembrar que Minnesota teve o desfalque do astro Anthony Edwards, vetado por conta de dores no quadril. Sem ele, o ataque do Timberwolves foi previsível. Os cinco titulares, aliás, combinaram para apenas 54 pontos.

Portanto, graças à ótima performance de Zion Williamson, o Pelicans superou o Timberwolves pela primeira vez em três duelos na temporada. Agora, New Orleans é o décimo do Oeste. Minnesota, por sua vez, segue no topo da conferência.

(17-5) Minnesota Timberwolves 107 x 121 New Orleans Pelicans (13-11)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 17 12 1 0 0 Mike Conley 17 5 7 0 0 Naz Reid 17 6 2 1 0 Shake Milton 12 1 5 0 0 Jaden McDaniels 12 3 0 0 0

Três pontos: 13-36; Mike Conley (4-7)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 36 5 2 1 1 CJ McCollum 23 4 4 1 1 Brandon Ingram 20 3 5 0 0 Jonas Valanciunas 14 13 4 2 2 Trey Murphy 10 3 1 0 0

Três pontos: 10-27; CJ McCollum (4-7)

(3-19) Washington Wizards 101 x 146 Philadelphia 76ers (15-7)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 21 9 1 0 0 Bilal Coulibaly 13 8 4 1 1 Jared Butler 12 0 4 2 0 Jordan Poole 11 0 3 0 0 Patrick Baldwin 10 4 1 0 0

Três pontos: 9-31; Bilal Coulibaly (2-7)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 34 10 6 2 1 Tyrese Maxey 24 1 6 0 0 Pat Beverley 12 2 2 0 0 Marcus Morris 12 2 1 1 0 Danuel House 10 1 1 0 0

Três pontos: 20-46; Tyrese Maxey (5-9)

(13-10) Miami Heat 116 x 114 Charlotte Hornets (7-14)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Duncan Robinson 24 7 4 2 0 Jimmy Butler 23 4 8 1 1 Caleb Martin 20 9 5 0 0 Kevin Love 19 6 1 1 0 Jaime Jaquez 18 0 1 0 0

Três pontos: 15-35; Duncan Robinson (5-9)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Terry Rozier 34 2 13 0 0 Miles Bridges 18 4 1 0 0 Gordon Hayward 17 6 7 1 0 Brandon Miller 16 4 2 0 0 PJ Washington 15 8 3 0 1

Três pontos: 17-41; Terry Rozier (8-13)

(13-8) Indiana Pacers 131 x 123 Detroit Pistons (2-21)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 30 7 8 2 0 Myles Turner 23 8 1 1 3 Tyrese Haliburton 14 4 16 1 2 Buddy Hield 16 4 2 1 0 Bruce Brown 11 9 0 2 0

Três pontos: 13-31; Buddy Hield (4-7)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 23 6 7 1 0 Ausar Thompson 20 6 2 1 1 Jaden Ivey 18 3 2 1 1 Bojan Bogdanovic 17 1 2 3 0 Isaiah Stewart 13 7 2 0 0

Três pontos: 10-29; Bojan Bogdanovic (3-9)

(13-10) Cleveland Cavaliers 94 x 104 Orlando Magic (16-7)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 36 6 5 2 0 Donovan Mitchell 22 3 3 3 1 Tristan Thompson 10 13 2 0 2 Dean Wade 9 6 0 3 0 Max Strus 6 2 3 1 0

Três pontos: 9-41; Darius Garland (3-9)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 20 10 4 1 0 Franz Wagner 19 4 4 0 0 Goga Bitadze 15 7 2 0 4 Joe Ingles 12 4 3 0 1 Jalen Suggs 12 4 2 0 1

Três pontos: 7-26; Jalen Suggs (2-4)

(15-9) Denver Nuggets 129 x 122 Atlanta Hawks (9-13)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 29 9 4 1 2 Nikola Jokic 25 8 8 3 2 Julian Strawther 22 1 2 5 0 Aaron Gordon 18 12 1 0 0 Reggie Jackson 12 1 6 0 0

Três pontos: 12-29; Julian Strawther (6-11)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Bogdan Bogdanovic 40 3 3 2 0 Dejounte Murray 21 6 3 1 0 Trae Young 19 1 9 1 0 Saddiq Bey 16 4 2 1 1 Clint Capela 14 8 2 1 0

Três pontos: 17-44; Bogdan Bogdanovic (10-17)

(9-14) Toronto Raptors 130 x 136 New York Knicks (13-9)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 29 5 2 1 0 Scottie Barnes 20 6 5 2 0 Pascal Siakam 20 4 4 4 0 Dennis Schroder 20 2 10 4 0 Jakob Poeltl 11 8 2 0 0

Três pontos: 14-39; OG Anunoby (5-11)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 34 8 5 0 0 RJ Barrett 27 3 2 1 1 Jalen Brunson 21 2 9 1 0 Quentin Grimes 19 3 1 0 0 Josh Hart 16 7 8 1 0

Três pontos: 17-29; Quentin Grimes (5-7)

(3-19) San Antonio Spurs 82 x 93 Houston Rockets (11-9)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 15 18 3 0 5 Devin Vassell 14 6 2 0 0 Malaki Branham 13 6 7 1 0 Keldon Johnson 12 7 2 4 0 Cedi Osman 10 2 1 0 0

Três pontos: 5-41; Keldon Johnson (0-9)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Tari Eason 18 14 1 2 0 Fred VanVleet 16 6 5 2 0 Alperen Sengun 15 9 4 2 1 Jeff Green 12 2 1 0 0 Jabari Smith 9 12 4 1 1

Três pontos: 12-39; Fred VanVleet (4-11)

(14-8) Dallas Mavericks 120 x 113 Memphis Grizzlies (6-16)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 35 8 6 2 2 Jaden Hardy 19 0 4 1 0 Dereck Lively 16 16 2 0 1 Dante Exum 16 4 6 2 1 Olivier-Maxence Prosper 11 4 2 0 1

Três pontos: 17-40; Luka Doncic (5-10)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 41 4 2 2 2 Desmond Bane 28 3 8 1 0 Vince Williams 10 9 1 0 0 David Roddy 8 6 2 1 0 Derrick Rose 7 3 4 0 0

Três pontos: 18-44; Jaren Jackson Jr. (6-10)

(9-15) Chicago Bulls 129 x 133 Milwaukee Bucks (16-7)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 41 2 11 0 0 Coby White 33 6 4 1 0 Nikola Vucevic 14 10 5 1 1 Patrick Williams 15 7 2 0 0 Andre Drummond 9 16 1 1 0

Três pontos: 15-34; Coby White (6-10)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 32 12 6 2 0 Malik Beasley 19 4 2 1 0 Brook Lopez 19 3 3 1 3 Bobby Portis 17 7 0 0 0 Khris Middleton 13 13 6 1 0

Três pontos: 15-37; Malik Beasley (5-8)

(7-16) Utah Jazz 120 x 134 Oklahoma City Thunder (15-7)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 30 3 7 1 0 Collin Sexton 20 3 1 2 0 Simone Fontecchio 19 2 1 0 4 Luka Samanic 14 8 1 0 0 Talen Horton-Tucker 11 1 2 0 1

Três pontos: 12-38; Keyonte George (5-9)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 30 4 7 3 0 Ousmane Dieng 18 3 2 0 0 Chet Holmgren 16 8 2 1 2 Jalen Williams 15 3 3 0 0 Josh Giddey 12 10 8 1 1

Três pontos: 18-38; Ousmane Dieng (3-4)

(12-10) Brooklyn Nets 118 x 131 Sacramento Kings (13-8)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 22 5 5 0 0 Spencer Dinwiddie 18 2 7 0 0 Cam Thomas 18 0 3 0 0 Cam Johnson 15 4 2 1 0 Dorian Finney-Smith 13 3 1 1 2

Três pontos: 14-29; Mikal Bridges (3-5)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 29 3 8 0 0 Malik Monk 21 2 9 1 0 Keegan Murray 24 3 3 0 0 Domantas Sabonis 15 16 9 2 0 Harrison Barnes 14 2 1 0 1

Três pontos: 25-45; De’Aaron Fox (5-10)

(6-16) Portland Trail Blazers 127 x 132 Los Angeles Clippers (12-10)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 38 1 4 0 1 Shaedon Sharpe 27 3 6 1 0 Scoot Henderson 19 4 6 0 2 Matisse Thybulle 11 1 0 1 0 Duop Reath 10 3 4 1 0

Três pontos: 19-40; Anfernee Simons (5-11)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 34 6 5 3 0 Paul George 20 8 8 1 1 James Harden 20 7 7 1 2 Ivica Zubac 18 6 2 0 2 Norman Powell 16 3 1 1 2

Três pontos: 13-34; James Harden (3-6)

